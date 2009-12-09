

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 03:54

المحور: الادب والفن









الحبُّ طفلٌ

يشربُ تأتأتَهُ

المذابَة في سُكرِ الكلمات..

ويسيلُ لعابُهُ فوق قميصِهِ الملون

أمامَ معلمةٍ للحروف

ونهديها بارزين من دون إكتراث..

الحبُّ طفلٌ

يجلسُ وحدَهُ

يشاهدُ فلمَ عيدِ ميلادهِ الأخير

ينتظرُ الهروبَ من صالونٍ مقفلِ الأبواب

مليءٍ بالدُّمى..

وحينَ يملُّ العاشقُ عشقهِ

سيكونَ كموظفٍ حكومي

دائخاً في الروتين..

يدور بين خزائنَ الأضابير

ويحمل كيساً عند نهاية الدوام

معبأ بخضروات باعة الارصفة

وقليلاً من حباتِ الفاكهة

الحبُ

ليس فاكهةً..

ليس تأتأةً..

ليس لعاباً على قميص..

ليس بين فخذين..

الحبُ

حمامتان على غصن نحيل..!

الحبُ لغةٌ

تحبو على شفاه أربع..!