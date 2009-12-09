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قصة قصيرة جداً بعنوان/ مبادرة


نهاية إسماعيل بادي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 03:21
المحور: الادب والفن
    




صاحت واقفة والفرح يملأ قلبها:
- نعم؛ أنا مستعدة لذلك.. هدوء مطبق عمَّ المكان. سأل أحدهم: كيف هذا؟.. هل أنتِ متأكدة؟! وكأنهم كانوا ينتظرون من يبادر..
همهمات، همسات، علت كهكهات متقطعة، ثم صياحاً. تداخلت الكلمات مع بعضها. هرج ومرج في الأرجاء. وصل سمعها طنين أحدهم: والله عال.. لم يبق إلا هذا!.
رجل آخر باستهزاء: ما عملنا إذن؟
ثالث: كيف سيكون حال بيتها، ربما سيتبنى زوجها أموره؟!
رابع كمن يحاول أرضاء الجميع: لتكن مسؤوليتها، شؤون المرأة والأطفال!
أخفى زوجها رأسه بين يديه خجلاً ولم ينبص ببنت شفة!. همت واقفة بعد أن تمكن الاستغراب منها.. انسحبت خارج القاعة، لتترك مكان رئاسة الجمعية لمن يستحقها!!





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نهاية إسماعيل بادي - قصة قصيرة جداً بعنوان/ مبادرة