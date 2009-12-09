

خطرات عن المهدي

كاظم الفياض

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 03:14

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







خاطرة

-1-

صفات المهدي عند السنة تنطبق على كثير من الرجال. لونه العربي، وملامح وجهه، وبنيانه الجسدي. واسمه شائع بين الناس: محمد! وكذلك اسم أبيه "عبد الله"

وهو من نسل فاطمة! وكثير يدعي ذلك.

الشيعة يوافقونهم إلّا في اسم أبيه، هو: "حسن" عندهم!

وفي طبيعة جسمه، إذ يظهر للناس شابا وقد جاوز عمره ألف سنة مما يعدون! وهي صفة مميزة لا تنطبق على رجل معروف من مليارات يدبون على الأرض الآن! ولكن ليس للناس أن يتثبتوا منها إلّا بفحص طبي..

وحسن ظن بأجهزة المخابرات المحلية، والعالمية.

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خاطرة

-2-

الفحص الطبي الذي لابد منه للتثبت من شخصية الإمام غير المتوافقة عمرا مع مظهرها هو استدلال على صدق "المعصوم" بشهادة إنسان (طبيب أو طبيبة) غير معصوم! وهذه مغالطة.

بطلان الدليل العمري يجعل من إمام الشيعة كمهدي السنة بلا بينة، فما يأثم من يتخلف عنه إن طلب النصرة!

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خاطرة

-3-

كل الذي ذكرته من حديث الفقهاء عن صفة المهدي لا سند له من القرآن باستثناء أنه يأتي بدين جديد! ولمن يطيب له البحث عن معنى هذه الكلام سيقرأ كثيرا ولن يصل بغيته! وهذا أمر له تبريره! فإن أتى المهدي بدين جديد، هو دين محمد ص ولم يُعْمَلْ به! (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا (30)) الفرقان/ فما هذا الذي يأمرون الناس به؟

خاطرة

-5-

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)/سورة البقرة

ذَلِكَ (وليس "هذا" إشارة إلى بعد مراميه) الْكِتَابُ (القرآن، وقوله تعالى "ذلك الكتاب" إشارة إرشادية لمن يروم قراءته فهي مستهله بعد دعاء فاتحة الكتاب وآية "الم (1)" فأرجح الرأي الذي يفيد بأنها كلمة عبرية أو آرامية تأمر المخاطب بالسكوت ليسمع) لَا رَيْبَ فِيهِ (ليس من خطأ فيه، ولنا أن نقرأ المعنى بصيغة المثبت فنقول: فيه العلم الحق) هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (هذه الطائفة من الناس دون سواهم) (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (الجملة صلة الموصول وما تلاها من جمل موصولة حتى الآية الخامسة تصف نوع من المتقين، فما ينبغي لهم كلهم الوصول إلى ما ينفعهم من مراميه لخصائص فيهم تؤهلهم لذلك دون سواهم "يؤمنون" تفيد التصديق والخشية والعمل "بالغيب" ما لا يدرك بالحس من الحقائق الدينية، كالملائكة والجنة والنار، وهذا يجعل عملهم في خلوتهم لا يختلف عنه في مشهد من الناس! ما يضمر الإنسان في نفسه، وما يفعل حين خلوته، يعرف من لسانه الذي هو دالة إيمانه كما نفاقه في محيطه الاجتماعي "ولتعرفنهم في لحن القول"1 ) وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (الصلاة المفروضة وهي عمل عبادي ظاهر للناس) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (من عمله ذي الفائدة الملموسة كعمل غيره من الناس! فيكون منتجا زارعا وصانعا وحرفيا، وربما موظفا في الدولة، أو عتّالا في سوق، إنما لا يمكن أن يكون رجل دين! ذلك إن الله لا يريد للمؤمنين أن يتخذوا الدين حرفة! وقال إن ما اكتسبوه وما كنزوه هي أموال الناس أكلوها بالباطل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34))2 الفائدة من هذه الآية الكريمة ذات المضامين الاجتماعية إذن إن رجال الدين ليسوا علماء ولن يستطيعوا أبدا التوصل للعلم الإلهي بشكله الصريح بين دفتي المصحف الشريف! (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (مسلمون من أمتك، والمخاطب رسول الله محمد، لا يهودا ونصارى ولا من غيرهم من أهل الأديان الأخرى) وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ(الإيمان وهو التصديق والخشية والعمل بما أنزل إليه ص وإلى الرسل من قبله من شرائع فيها الحكمة توجب قدرة ذهنية لتقبلها! وجهدا للبحث والنظر فيها، فهم من أهل العلم واقعا وإن لم يكونوا من حملة الشهادات العلمية المعترف بها اجتماعيا) وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (التيقن من وجود الدار الآخرة يوجب الاستعداد لها! ومن مظاهره تقوى الله في السر والعلن، والكسب الحلال، والمواظبة على تحصيل العلم، وإطالة النظر في كتاب الله العزيز! ونتيجة لأعمالهم الصالحة تلك، وبسبيلها يقلّ عندهم الخوف الفطري من الموت؛ الأمر الذي يمنحهم الشجاعة في إبداء آرائهم، والثبات على ما يعتقدون) (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ (تسديد من الله تعالى يوفقهم به إلى ما ينفعهم من الأعمال) وَ (لذلك) أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (في الدنيا لهم راحة البال! وفي الآخرة (الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)3 ) (5)

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أحوال المتقين المهديين التي تصف هذه الآيات الكريمة لا شك إنها تنطبق على المهدي الموعود كما تنطبق على كثير غيره! الفرق ربما في سعة وعمق تأثيره على المجتمع! وربما لاقتصار دورهم على المسائل الاجتماعية والأخلاقية، وبآفاق ضيقة لا تبتعد كثيرا عن معارفهم لهيمنة رجال الدين على أغلب مفاصل الحياة في المجتمع.

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محمد /من آية (30)

التوبة

محمد / من آية(15)

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خاطرة

-6-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34( /سورة التوبة



(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا) الذين آمنوا هم من اختص بتصديق دعوى محمد، وعمل بما أمر به (صلى الله عليه وسلم) خشية من الله سبحانه، ولم يتجه النداء إلى المسلمين وهم أعم لأنها مسمى يدعى به جمعهم! فمنهم من لم يأبه بدعوى الرسول، ومنهم يصدقه ولا يعمل بما أمر، ومنهم يصدق ويعمل ولا يخشى الله (جلّ شأنه) ولما كان ذلك شأن المؤمنين، انصرفت عنايتهم بدينهم، من بقية المسلمين، فعنوا بالإخبار تحذيرا من:- (إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) فلا تعملوا مثلهم! ويرى أصحاب المعاجم أن بطل الشيء: ذهب ضياعا وخسرا! والباطل: إبليس! فأموال الناس التي وهبوها للأحبار والرهبان وفقهاء المسلمين لاحقا لا تنفعهم بشيء مما يعتقدون، وأما الأحبار والرهبان وفقهاء المسلمين فأكلوها بدعوى إبليس. ويلاحظ إن المؤسسات الدينية كافة، إسلامية وغيرها، تسلك مع أتباعها سلوكا تنظيميا يشبه سلوك الدولة مع مواطنيها، ويناقضه تماما في ما يجلبه عليهم من منفعة! وللأموال المنفقة لأسباب دينية ثلاث حالات، أولها: إن رجل الدين يقبضها دون أن يقدم ما يفيد المجتمع، حتى ما يبدو كذلك، مثل إجراءات الزواج والطلاق، فهي لا تكفي لتعتمد في سجلات الدولة إلّا أن يعاد إجراءها كلها أمام القاضي المخول من قبل الدولة! وثاني الحالات: إن الأموال الموهوبة لرجال الدين لا تعود على المجتمع بالنفع والخدمات، وإن تكاد أن تكون بنفس المقدار الذي تحصل عليه الدولة من مواطنيها والتي يحصلون على خدماتهم منها بسببها. وثالثها: إنّ الأموال المتدفقة على رجال المؤسسات الدينية تعامل قانونيا على إنها أموال لهم يتصرفون بها بحسب مشيئتهم بينما نظام الدولة المالي يقيد في سجلات دقيقة ما يرد إلى خزينة الدولة العامة وما يصدر عنها من مبالغ نقدية، صغرت أو كبرت! (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) عندما الدين عملا فمقياس النجاح وفرة الربح! وبمقدار الثراء الذي يتمتع به رجال المؤسسة الدينية يكون فقر وعوز في المجتمع. (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) المترفون بعامة وليس رجال الدين فقط! (وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) لأنهم "المترفون" ورجال الدين منهم بخاصة جمعوا أموالهم بعنوان أن في ذلك رضا الله! ولكن حجبها عن عباده إفساد لكثير منهم (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34() لذلك كله! ولمخالفتهم أمرا إلهيا صريحا بعدم جعل المال دولة بين الأغنياء (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7() سورة الحشر

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خاطرة

-7-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ( ليس تحقق الغلبة وإنما التحشد تلبية لدعوة من يطلب النصرة لقتال أعداء الله! ولحتمية غلبة الجيش المحتشد نصرة لله على عدوه صارتا بمعنى واحد أعني الغلبة والنصرة) وَالْفَتْحُ (ليس دخول بلد عنوة! بل فتح الله مراحمه عليه! مع وصول الجمع المنتصر لله –سبحانه- إليه) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (تحول الناس من تبعية أهل الكفر إلى أهل الإيمان. وهذه الأمور الثلاثة تتلاحق سريعا حتى لتبدو كأنها أمر واحد. وقد روت الأحاديث المتعلقة بهذه الآية أن الرسول فسر مجيء نصر الله بمجيء أهل اليمن! فيكون الرجل المنتصر لله منهم، وهذا يوافق الأحاديث التي بشرت برجل من قحطان يكون صلاح الناس على يديه! ويبطل دعوى قريش في أن المهدي من قريش! من ذرية فاطمة)

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جاء في تفسير ابن كثير

-تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية .

قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن

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عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعا : ( إذا جاء نصر الله والفتح (

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عن ابن عباس قال : لما نزلت : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعيت إلي نفسي " . . بأنه مقبوض في تلك السنة .

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عن ابن عباس قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال : " الله أكبر ، الله أكبر! جاء نصر الله والفتح ، جاء أهل اليمن " . قيل : يا رسول الله ، وما أهل اليمن ؟ قال : " قوم رقيقة قلوبهم ، لينة طباعهم ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية "

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خاطرة

-8-

تطويق مدينة الموصل التي يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، حصرا لمن فيها من الدواعش، الذين اتخذوا منهم دروعا يستترون بها، لن يبقي أمامهم إلّا خيار القتال حتى الموت، وفيه مضاعفة أعداد ضحايا المدنيين والمهاجمين معا! ورغم ما في هذا الكلام من حصافة لمن يتوخى الدقة لكنه لا يبلغ حق الواقعة الذي يراد له أن يخفي المدينة بالكامل! نحن نشهد إبادة ثاني أكبر مدينة عراقية بنباهة معدومة.

هذا الأسلوب قد تكون له فائدة عسكرية في المساحات الفارغة من المواطنين! أما على أرض كالموصل ففائدته حسابية، متعلقة بنقص النفوس الحية. وتطبيقه على آخر استمكان لداعش في العراق يفتح الباب على مصراعيه لتطبيقات أخر في مدن عراقية أخر! وضد أناس أخر لن تعجز السياسة العراقية من استعدائهم متى شاءت.

لقد انتشرت صورة لقائد الفرقة الذهبية مع رجل يهودي يعرف بأنه مؤجج الربيع العربي! فما تظهر صورته في بلد إلّا عمه الخراب!! لبيان وجوده مع القائد العسكري الكردي ... العراقي! معنى إذن!

أخوتي معنى الكفر هو انصراف مرتكبه عن الله لما بين يديه من وسائل القوة! جاعلا منها حصنه المكين. الله حصن المؤمنين! وأمرهم أن لا يهملوا تلك الوسائل وأيضا أن لا يجبنوا إن كان التفاوت في قوتها يميل لصالح عدوهم لأن الله معهم وليس معه .

قال تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59)) الأنفال/

ما يجب أن نعرفه إن ما يحتاجه شعبنا للخروج من مأزقه هو أن يحتشد نصرة لله من الرجال ما يعدل وحدة عسكرية يديرها قائد بالمفهوم العسكري برتبة مقدم أو عقيد! وعدد المقاتلين سيتراوح بين 500 إلى 1500 مقاتل! وقال تعالى:( وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47)الروم/ ولمن يرى إن هذه النسبة أوسع كثيرا مما أتيح للرسول ص أقول كانت سلطته عليه الصلاة والسلام غير ملزمة لمجتمعه، وأثبتت الوقائع اللاحقة إن أكثرية المسلمين المتحلقين حوله لا تريد إقامة المجتمع على أسس عدل كاملة.

كاظم الفياض

1/12/2016

خاطرة

-9-

(وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227() الشعراء.

المهدي شاعر.

تأمل: الشعر بينة المهدي، وعلامته الفارقة! فلم يزعم شاعر ذلك حتى الآن "حسب علمي" ونعرف كثرة الزاعمين من بقية الناس.

وأيضا الشعراء متفاوتون في قدراتهم الذهنية ومهاراتهم اللغوية! ومن يخبر عنه الله وهو خالق البشر، والمحيط بأحوالهم، بأنه شاعر فلابد أن حظه من تلك الصفات كبير، ومن كان هذا شأنه لا يطلب ما ليس له، وإن كان أقلّ لا يجرؤ، وقلت ما ادعى ذلك شاعر من قبل.

ومادة الشعر اللغة! وقد توسّلها الفكر صفة لما يفعل إنسان ويفهمه قومه،

تأمل: وربما أقفلت قريش الباب بوجه الشعراء بما روت من أحاديث عن الرسول في ذم الشعر! فما لأحد من أقربائه الطامعين بخلافته حظ منه، ولا لعموم قريش من الإجادة به ما يجعلها تفاخر العرب..

وإليكم حديث رواه أغلب المحدثين إن لم يكن جميعهم:

-عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

- وزاد فيه غيرهم(حتى يريه)

- ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي والطبراني لأن يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا يتخضخض خير له من أن يمتلئ شعرا وسنده حسن . ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم لهذا الحديث سبب ولفظه " بينما نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج إذ عرض لنا شاعر ينشد فقال : أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ " فذكره

- من حديث مالك بن عمير السلمي أنه شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفتح وغيرها وكان شاعرا فقال " يا رسول الله أفتني في الشعر " فذكر الحديث وزاد " قلت يا رسول الله امسح على رأسي ، قال فوضع يده على رأسي فما قلت بيت شعر بعد "وفي رواية الحسن بن سفيان بعد قوله " على رأسي " " ثم أمرها على كبدي وبطني " وزاد البغوي في روايته : فإن رابك منه شيء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك

ولا نستغرب بعد ذلك إن (قال النووي : استدل به على كراهة الشعر مطلقا وإن قل وإن سلم من الفحش)

تأمل: في مقالي (بيان من أجل أن تكون الأرض كلها قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا) وصفت أساليب قريش في تحريف المعلومة القرآنية! وقد رأينا ماهية الأحاديث التي وضعتها قريش بحيث أصبح الشعر مكروها مطلقا، ولابد إذن من كراهية المؤمنين المتشبثين بدينهم للشعراء! هذا من جانب يبدو وكأنه خارج النص القرآني فهو سنة نبوية؛ أما داخل النص فسبب النزول إن وجد يقيد الآية القرآنية بقول أو فعل للرسول ص يوافق ما وضعوا من حديث فيفرغ النص القرآني من محتواه، وقبل أن أطلع القارئ على ما يفيد موضوعنا من تفسير ابن كثير ألفت عنايتك الكريمة إلى المدى الذي بلغ خبثهم وكفرهم وهم يرمون الله سبحانه بالظلم وسوء المنقلب! فموقف شعراء الأنصار هو انتصار لأنفسهم مما جاء في هذه الآيات الكريمة، ولكن لطبيعتنا الذهنية المستبعدة أن يصدر ذلك من مسلم متفقه في الدين تجعلنا ننصرف عن ما في اللغة من وضوح لما اطمأنت له أنفسنا! وربما ضعف عن التعبير الدقيق موثق الحديث.

- (قال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي الحسن سالم البراد - مولى تميم الداري - قال : لما نزلت : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ، جاء حسان بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة ، وكعب بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )قال : " أنتم " ، ( وذكروا الله كثيرا ) قال : " أنتم " ، ( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال : " أنتم( " . /تفسير ابن كثير.

وقد ذكر هذا الحديث بصيغتين أخريين أيضا ولم يأت فيهما على ذكر وانتصروا! ثمّ بعد كلّ هذا هل يحق لنا أن نستغرب قوله:

-( ولكن هذه السورة مكية ، فكيف يكون سبب نزول هذه الآية [ في ] شعراء الأنصار ؟ في ذلك نظر) / تفسير ابن كثير.

تأمل: تبدأ سورة الشعراء المباركة، كما سورتي القصص ويوسف بعد أحرف مقطعة بآية مشتركة (تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2)) ولن أبحث هنا في معنى الإشارة إلى آيات الكتاب كله، كما يفيد معنى الآية، بينما تنطلق بداية من ثلاث سور من القرآن! وسأمضي إلى الموضوع الأوضح لي من مشتركات ما تناولته هذه السور المباركة وهو العلاقة المخلة بين الأنبياء وذوي قرباهم. أخوة يوسف البالغون يجمعون على قتله! وما فعله اليهودي حين استجاب لصريخه موسى لثاني مرة، وقد قتل في الأولى عدوه القبطي! بينما محمد (عليه الصلاة والسلام) حين صدع بما أمر (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)) الشعراء/ والله يعلم خذلانهم له (فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216)) الشعراء/ وهذا واضح من قوله سبحانه(أنذر) تحذيرا لهم ولو أنه علم أن فيهم خيرا لبشرهم! وقد بلغ خذلانهم إياه ص من الشدة عليه، حدّ معاتبة ربه إياه (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3( ) الشعراء/ وقد أدى جحود هذه الأقوام إلى هجرة أنبيائها! يوسف إلى مصر، وموسى إلى مدين، ومحمد إلى يثرب، عليهم السلام.

هل لنا أن نتساءل من المعنيّ بالخطاب الإلهي حقّا! محمد الرسول كما يفيد تعبير الكلام، أم المبلغين بالرسالة الباقية بعده إلى ما شاء مرسلها العظيم سبحانه؟ (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)) القصص/ وبعد فهل يرى ذو عينين حقا لأولئك، بني هاشم، وذريتهم في كدح مؤمن لمجرد قرابتهم من رسول الله اعتمادا على قوله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41() الأنفال/ (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)) الحشر/

ومن يتأمل هاتين الآيتين يلاحظ إنها في حياة الرسول فتسقط بعد فقده من بني هاشم وتبقى لأزواجه لقوله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/ ، وأن لا يكون الهاشمي غنيا (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)، وإذ كان ذلك فما يعطى من لا يجد منهم فوق كفافه.

ولنا أن نتساءل بعد ذلك أقريش تلك! أو بنو هاشم أولئك! بم يستحقون الملك من الله دون العالمين؟ وقد خذلوا رسوله حتى كاد أن يموت هما وكمدا، قبل أن يضطروه للتحول عنهم مهاجرا لمن وعد أن ينصر الله ورسوله؟

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وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) الشعراء/

تفيدنا هذه الآيات الكريمة إن القرآن المجيد نزل به روح أمين على قلب الرسول بكلمات وأنساق يفهمها العربي موضحة له دون لبس المطالب الإلهية التي يحملها.



وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212( الشعراء/

تؤكد هذه الآيات المعنى الذي ورد في الآيات السابقة، فتنفي عن القرآن دعوى الكفار بأنه تنزيل شياطين! فما ينبغي لهم أن يبلغوا من الله مبلغ الروح الأمين، وما يستطيعون قولا مفهوما من الناس ل(إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) لا يمكنهم الإنصات للملأ الأعلى، ولا يمكنهم تكليم البشر! إن فعلهم إلّا وسوسة في ذهن ضحيتهم.



هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223( الشعراء/

تفيدنا هذه الآيات الكريمة إن علامةَ تنزل الشياطين، والمقصود ما تحمله من وسوسة، صفةُ المنزلِ عليه من بني آدم! فهو أفّاك آثم حتما، والأفك ليس الكذب فقط! إنما الإصرار عليه مع وضوح بطلانه، فتراهم ينصتون إلى محدثهم كأنهم موافقونه، بينما هم مصرون على إمضاء ما يخطر في رؤوسهم من أفكار ذات مكر سيئ.



وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224)

الواو استئنافية. الشعراء والغاوون يمثلان المدلول الاجتماعي لكلمة الشياطين ذات المحمول الديني. والشعراء في زمننا الإعلاميون! والغاوون كبار رجال السياسة والدين والاقتصاد ظاهرا.



أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225)

يسلكون كل الطرق التي تفضي إلى مصالحهم الشخصية، وإن نجم عنها كثير أذى لغيرهم! هم الانتهازيون في أدبيات الأحزاب السياسية المحافظة، وهذا سلوك مرفوض من شريعة السماء، وإسلام محمد ص منها! وقد جاء في فاتحة الكتاب، وهي السورة التي لا تقام صلاة إلّا بتلاوتها! والتي هي محض دعاء بمطلب واحد نقول فيه بالحرف: "اهدنا الصراط المستقيم" والتي تعني في المحصلة النهائية لحركة الشغل والمنتج أن الغاوين لا يستحقون شيئا من المال الذي يكنزون، وفيه جاههم، وضيق عيش الشغيلة، وعوز الفقراء.



وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226)

الغاوون ضالون في ذاتهم، ومضلون لغيرهم! وقلت هم رجال السياسة والدين والاقتصاد! مالكو المال الذي تشيد به المؤسسات الإعلامية، والجاه الذي يمتثل له موظف الدولة! وهم يزعمون بمناسبة ودونها أن هدفهم الإصلاح، ولم يتحقق منه شيئا! وتلك أمريكا زعيمة العالم المتحضر! راعية الحقوق، وحارسة الحرية، والتي تملك خيرات العالم بورق تطبعه على أنه مال! إن ثبت أن من نسائها من لا تبذل نفسها بثمن، أقل: إنهم يفعلون.

والشعراء يصدحون بما يرغب الغاوون إعلانه على الناس لقاء ثمن قد يكون مبلغ من المال كما في السابق، أو الحصول على وظيفة في مؤسسة إعلامية أو حكومية. وأظن أن ما من كاتب في أي مجال لم يبدأ بتجربة الشعر. والشاعر كالشيطان لا يقول بكلام الواعظ والخطيب ليمتثل السامع، فإنه يبين لغرض، فيكون مقصده واضحا! تمرّ كلمات الشعر بمخيلة المتلقي فتحفز ما استكان من لاعج نفسه مثل عمل وسوسة الشيطان! ويختلفان في أثرهما: الشعر يروّح عن النفس فتشعر بشيء من الرضا الذي لابدّ منه لتسعد! ووسوسة الشيطان تهول حاجته، فتهون في نفسه الأعمال المشينة؛ فيفجر، فيندم.

الشعر جميل، يجذبك إليه، ويحيط بك مطمئنا،كأنك جالس في قاعة موسيقى. وسوسة الشيطان أزيز يطردك كأنك مرمى رصاص! لن يكفّ عنك حتى تفعل ما لا تحمد عقباه.الشعر الصافي أعني!

والشعر كلام ينحو لغايته بأساليب، منه يشير، وأكثره يقال ليفهم. والفهم صلة المجتمع، ولا إفهام إلّا لتطويع المفهم لخير، أو شر! وجميع المجتمعات، أقله في زمننا هذا، وضعت دساتيرها بما يوهن قدر الفقير ويستعبده رفعة للغني، فيشرف عليه، ويعظم! فما يبدو في الشعر من حكم ومواعظ هي وساوس شيطان تهدف لترسيخ سلطة الغاوين. الشعر الصافي يتجه إلى النفس! هو خطرات رحيمة.

بين يدي العدد الثالث من مجلة شعر صدر صيف 1957م والتي صورت على إنها مشعل الحداثة العربية! يرأس تحريرها يوسف الخال وهو شاعر وكاتب مسرحي مسيحي متدين جدا، قرأت قسما كبيرا من كتاب ضم أعماله الكاملة، ولم أجد فيه عملا شعريا أو مسرحيا واحدا لا يكون الدين موضوعه الوحيد. يبتدئ العدد بقصيدة أدونيس (البعث والرماد) يقول في بيت منها: "والله في قماطه ، الله الذي تلبسه أيامنا" وفي آخر: " فينيق يا مسيح، يا صليب" ! القصيدة بكاملها دينية، وغرضها تبشيري واضح، ولا يختلف عن جهد المبشرين المسيحيين المعروف في كل المجالات التي نفذ منها لأبناء الأديان الأخرى ومنها الإسلام. وقصيدة العدد الثانية (المسيح بعد الصلب) لبدر شاكر السياب، وفيها نقل للحادثة كما جاء في الأناجيل الأربعة. ثم قصيدة ليوسف الخال. ففصل من مسرحية صامتة لكاتب أسمه جورج شحاده. ثم قصيدة (نداء إلى السعادة) لنازك الملائكة ، وهي قطعة من الشعر الصافي، وعمودية، مما يؤكد إن نوازع الملائكة جمالية بحتة، على نقيض من زملائها ذوي البواعث الاجتماعية ... اليوم بعد ستين سنة ماذا رأينا؟ الملائكة محطمة عرش القصيدة العمودية، الأكثر ثقافة وجمالا وأصفى شعرا! الأرسخ مبدأ، وأنبل خلقا، المؤمنة الثابتة، الرقيقة، شاعرة (دكان القرائين الصغيرة) و (سجاجيد) تتعرض إلى اعتداءات إعلامية متواصلة فتنهار نفسيا، وتتوقف عن كتابة الشعر، بينما الآخرون يستأثرون بالمشهد الاجتماعي إعلاميا وأكاديميا، بل ودينيا إن أضفنا الجواهري (شاعر العرب الأكبر!) هو القائل: "لِثَـوْرَةِ الفِكْـرِ تَأرِيـخٌ يُحَدِّثُنَـا بِأَنَّ أَلْفَ مَسِيـحٍ دُونـهَا صُلِبَـا" ولا أعني ردتهم إنما عدم إعلانهم توجههم الديني الجديد، وسكوت الدعاة المسلمين عنهم، ومنهم وكثير غيرهم، يهاجم الإسلام بوصفه مسلما.



إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227()

إلّا: أداة استثناء. والمستثنى أقل من المستثنى منه بنسب متفاوتة قد تصل إلى مقدار الشواذ من القاعدة! وتكاد تكون نسبة المستثنين في هذه الآية من عموم الشعراء! فالإعلام العالمي كله، يدار اليوم كباقي شأن الأمم، من غرفة واحدة، يقطنها رهط، ربما عدته تسعة أشخاص! لكل منهم شأنه، ومن هنا الخراب والظلم الذي نعانيه! فهم يديرون شؤونهم والعالم بخطوط عامة،غير ملزمة لأي منهم، ولو ألزموا أنفسهم لرأينا ملكا واحدا للعالم، ولزال شطر عظيم مما نعانيه، ولكن هيهات لمن شارك معظم الناس شرورهم وآثامهم أن يتنازل لشريكه عن سطوته. ورغم ذلك يمكن ملاحظة إن أولئك المستثنين من الشعراء، وباقي الفنون، بل مجالات الحياة كلها هم الأوضح تأثيرا! وهل يمكن إلّا لموهوب أن يقاوم عسف وتجاهل المؤسسات الداعمة، من جهة، وضنك العيش لانصراف ذهنه عما يجب أن يفعله لتحصيل قوته كباقي الناس.

الَّذِينَ آَمَنُوا: من الأديان عامة! لكن هذه الآية وسابقاتها تخص المعنيين بقوله تعالى (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) ) وفيهم المهدي.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: وهؤلاء جزء من المعطوف عليهم، فليس كل من آمن يعمل من صالح الأعمال ما يصح أن يوصف به، لاعتياد الناس تكرار ذلك منه. والصالحات من الأعمال المقصودة هنا، وأين ما وجدت في القرآن هي عينها التي يراها كذلك كل إنسان سويّ مهما كان دينه. والمهدي من هذه المجموعة أيضا. ولما كانت هذه صفته بعدت عنه العصبية! فما يغضب لبني قومه، وأهل ملته، لأنهم كذلك دون باقي الناس، ولكن للحق يغضب.

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا: وهذه الطائفة من الشعراء معطوفة على سابقتها، وجزء منها، وربما خص بها المهدي دونهم لفساد معظمهم كما رأينا، ولغفلة قليلهم. والشعراء أبصر الناس لدقائق القرآن! فالشعر هو ما تناقله الناس من كلامهم حين نزل. لذا استعان المهدي به لفضح ما كتمت قريش من دين الله! ولما كان دين الله المغيب يختلف عن ما وضع الإنسان من قوانين عبر تأريخه كله، عرفنا إن ذلك لن يتم إلّا مع كثير من ذكر الله عزّ وجلّ.

انحرفت الأمم، وأمة محمد ص أيضا، عن شرائع أنبيائها بإتباعها أناسا مقربين منهم وهم ناكبون عن الصراط. وتتحرك المنظومة الدينية تاريخيا بجهد ثلاث مجموعات من الأشخاص وهم: 1- المجموعة المقدسة! وتقابل إسلاميا الصحابة للسنة، وعلي وفاطمة والمنعوتين بالعصمة من ذريتها. 2- مجموعة المدونين الأساسيين لأقوال المجموعة الأولى، وهم أئمة الحديث! كالبخاري للسنة، والكليني للشيعة. 3- مجموعة المدونين الثانويين، وهؤلاء هم الفقهاء، وهذه المجموعة سائحة عبر الزمن، لتناسل أفرادها، وتكاثرهم المضطرد، ولإحاطة أفرادها بمعاونين كثر من طلبة ورجال دين صغار متغلغلين في زوايا المجتمع كله على شكل شبكة ضخمة مركزها الفقيه. لذلك يعمل المهدي على بيان فساد الطبقة المقدسة من الأشخاص بتدبر القرآن! وبانهيارها تنهار كامل المنظومة الدينية المزيفة علميا، تمهيدا لقطع خيوط شبكتها بالقوة! فالسلطة في العراق رسميا تدار من مراجع الدين، وواقعا من (رهط الغرفة) الذي يدير العالم خفية! والسلطة قوة مسلحة تفرض إرادة من يمسك بها! والقوة المسلحة في العراق تتمثل في الجيش، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وغيرها ورغم أن جميع منتسبي هذه القوات عراقيون، أغلبهم طاهر النسب والحسب إلّا إنها ليست قوات عراقية بل عدوة! فما تحدد هوية الجيش جنسية أفراده بل هوية الإدارة التي يمتثل لأمرها وكلنا يعلم يقينا إننا بلد محتل! وإن هذه القوات مقابر تبتلع أبنائنا من منتسبيها وأعدائهم في الوقت نفسه، لذلك لا سبيل أمامنا إلّا انتزاع السلطة من يد أعدائنا ولو بقتال أبنائنا منتسبي هذه القوات! وهذا معنى قوله تعالى:

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227( : قيل إن المنتصرين شعراء الأنصار ومرّ بنا إن السورة مكية. وقيل ذلك في الآخرة وهذا ينافي ما جاء في نفس السورة (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93() الشعراء/ وقد أخبر الله عن حال الكفار فقط لأن المؤمنين آمنون مطلقا، والنصرة طلب عون وإعانة فهي عن ضعف وخوف. وقيل النصرة في الدنيا، وانقلاب الظالمين في الآخرة، ولا يستقيم ذلك وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7() محمد/ وإن نصر الله المؤمنين يكون نصره عزيزا فيه شفاء صدورهم، وذهاب غيظ قلوبهم في الدنيا (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15(( براءة/ وفي هذه الآيات من سورتي محمد وبراءة بل في عموم القرآن نجد تزامن نصرة الله مع ناصريه! وما يليق بجلال قدرته التراخي. إن منقلب الظالمين المشين تم عندما انتصر الشعراء المؤمنون منهم! فإن قلنا إن ذلك حدث في حياة النبي، وضعنا من شأنه وهو المعظم ص، ورفعناهم، سواء كانت هجاء أو دعوة لقتال. فهي دعوة شاعر لقتال بخس حقه ظلمة عصره، كما ظلموا جميع المؤمنين وأكثر الناس. ولشدة ظلمهم أخبر القرآن بهول منقلبهم.

والقول إنه شاعر واحد مع إن الآية حدثت (وانتصروا) بصيغة الجمع لأنه الحدث البشارة في تأريخ البشرية والذي نبأنا القرآن عنه، ووصفه بصيغ مختلفة فهو : (هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38( محمد/

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا(28)) الأحزاب

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33(

وربما ذكر مع المقاتلين الذين استجابوا له حال طلبه النصرة لأن أيا منهم أطهر منه قلبا، وأقلّ ذنبا، وقد تعرض لظلم كثير يفوق ما تعرض له أيّا منهم، ولا عجب! وجاء في التوراة (إن الظلم يجعل الحكيم أحمق) فهو يشرف بجيشه، بينما شرفت جيوش الأنبياء بهم! لذا ورد ذكر الأنبياء قبل جنودهم! قال تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ..) الفتح/ (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ) البقرة/(لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) النمل . وربما غير ذلك والله أعلم.







بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7)/سورة محمد

على جميع المؤمنين أن يجهزوا أنفسهم بأفضل ما يستطيعون من السلاح، والتجمع بالقرب من أبواب المنطقة الخضراء تمهيدا لاقتحامها عند حلول الساعة العاشرة من صباح غد السبت 7/1/2017

كاظم الفياض

6/1/2017



التعليمات

1- يباشر في الهجوم بدون إذن مني وسواء أكنت حاضرا أو غائبا.

2- لن يكون قائد لأي مجموعة! وتتخذ القرارات جماعيا، وبالتشاور، وحسب مقتضيات الموقف العسكري.

3- المنطقة مأهولة فيجب عدم إطلاق نار كثيف ولا عشوائي ما كان ذلك ممكنا.

4- عدم التعرض على الوحدات العسكرية والأفراد إن آثروا الحياد.

5- عمل كل ما ينبغي عمله لتكون الإصابات قليلة، وغير مميتة.

6- يعفى وحيد أبويه.

7- لا يلتحق من بيت أكثر من مقاتل واحد! ويفضل غير المتزوج، والأصغر سنا.









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