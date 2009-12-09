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الأحداث تتكلم (20)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 00:59
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    



• الذين يتهموننا بأننا أحفاد القردة والخنازير بالميلاد، هم أحفاد الابالسة والشياطين بالتبني!
• كم من جرائم ترتكب، بإسم: "أنصر أخاك..."!
• إن كان الدين وطن؛ فالوطن دين!
• لن تصبح مصر أم الدنيا؛ إلا إذا انفصلت عن أب الصحراء!
• أجدادنا أطلقوا على مصر: "الأرض السوداء"؛ لخصوبة أرضها. ونحن جعلناها الوطن الأسود؛ بأفعالنا السيئة!
• تمنيت يوماً أن أصنع معجزة. وقد فعلتها.. عندما أحييت صداقات دُفنت في الماضي!
• عندما يطلعني الفيسبوك، كل ساعة، على قائمة باسماء كل من نكزني؛ أشعر وكأنني حصلت على جنسية مدينة ناجازاكي اليابانية!
• بعض الذين فرّقت بينك وبينهم الأسباب والسنوات، إذا ما وجدتهم ـ بعد عناءـ، لا يهتمون بأنك بحثت عنهم.. وإنما يهتمون بكيف عثرت عليهم!
• يبدو أن العرب يعتقدون بأن الله قال لاجداد أهل الغرب: "اغربوا عني يا ملاعين"؛ فغربوا، وتغرّبوا، وأصبحوا غرباً!
• في مدرسة الشرطة، يخلعون عن الطالب إنسانيته؛ حتى لا يعرف الضابط الإنسانية في بيت الشرطة!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (20)