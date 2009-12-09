

عبد الرضا حمد جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 00:58

المحور: المجتمع المدني









اخ و اخ و اخ

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اخ على اخ على اخ

بل اخ على اخ

ليش أصبح الاخ

بين الاخ والاخ

ما يصلح الاخ

بين الاخ و الاخ

و ما يصلح الاخ

بين الاخ و الاخ

و لا يصلح الاخ

بين الاخ والاخ

بس يصلح الاخ

بين الاخ والاخ

ما نجعل الاخ

بين الاخ والاخ؟

لو نجعل الاخ

بين الاخ والاخ!

لا ما نجعل الاخ

بين الاخ و الاخ

جم اخ تجي من اخ؟

وجم اخ تجي من اخ!

وجم اخ راح بسبب اخ؟

و جم اخ عله اخ جَّرت اخ وره اخ؟

ليش اصبح الاخ

بين الاخ والاخ؟

و ليش اصبح الاخ مخنوك بين اخ او اخ؟

جم اخ راح؟

وجم اخ

خلَّف فراكَ اخ

ع الاخ؟

يا اخ

راح اخ بعد اخ

و جر اخ ...اخ

بعد كل اخ

ظل اخ

من بعد كل اخ

يصيح اخ اخ...يا اخ

يا اخ

ألحكَ اخ

راح يموت من اخ

جم اخ راح

وجم اخ

بالكَلب خَلَّف فراكَ اخ

و جم اخ بالكَلب غرزت اخ بكَليب اخ

يا اخ كَل للاخ...الخَّلف بكَليب اخ...اخ

جم اخ للاخ؟

حتى تكَّثر الاخ

وتقلل الاخ!!!!

يا اخ سولف عله اخ

سلت اعظامه عله اخ نار اخ

يا اخ ريَّح اكَليب اخ

ردله اخ و شيل منه اخ

و خلي يتصافة عله حب اخ كل اخ

و ينزاح من كل اخ ...اخ

و يرد لمجاريه الماي

و يطَّفي كل نار وججاها اخ بكَليب اخ

و تتصافه الكَلوب

و تسَّمع ضحكها للبعيد او للقريب

و للصديق او للغريب

و لكلمن سمع كبل اليوم منها اخ

يا اخ...

جروح اخ

ما يداويها غير اخ

و ما يزيخ اخ من كَلب اخ

غير اخ

اخ عله اخ عله اخ

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ملاحظة: تركتُ لكم ايها الاعزاء ضبط حروفها