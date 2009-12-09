التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - نجم الدين افندي اوغلو - القوة الناعمة وأهمية عاصمة الكازاخ -أستانة-
|
|
القوة الناعمة وأهمية عاصمة الكازاخ -أستانة-
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
شرف اللقطاء
المزيد.....
- مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله
- ترامب يوصي بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا ودول مجاورة ل ...
- الجيش الليبي يسيطر على حي قنفودة المحاصر في بنغازي
- زرع بكتيريا معوية جديدة قد يعالج التوحد
- فيون: أرى أن موسم القذارة قد بدأ!
- بالفيديو.. مصر تضرب موعدا مع المغرب في ربع نهائي كأس إفريقيا ...
- العلماء يدحضون إحدى فرضيات أصل الحياة على الأرض
- مركبة كاسيني تلتقط صورة قريبة للقمر -صانع الموجات-
- القطار بين شرق حلب وغربها يستأنف نشاطه
- ماتيس يزور كوريا الجنوبية واليابان في أول جولة خارجية
المزيد.....
- ترامب ... الهيمنة و الحرب الاميركية المنسية / فارس آل سلمان
- مهددات الأمن المائي في دول حوض النيل قراءة في طبيعة الميزان ... / عمر يحي احمد
- دراسات (Derasat) .. أربع مقالات للدكتور خالد الرويحي / موسى راكان موسى
- مفهوم ( التكييف الهيكلي ) الامبريالي واضراره على الشعوب النا ... / مؤيد عليوي
- الحياة الفكرية في الولايات المتحدة / تاليف لويس بيري ترجمة الفرد عصفور
- الحرب السريه ضد روسيا السوفياتيه / ميشيل سايرس و البير كاهين
- أحزاب اليمين الأوربي والزعامة الأمريكية / لطفي حاتم
- الرأسمالية العالمية والنهاية المحتومة / علاء هاشم مناف
- مراحل انضمام دول الشمال الى الأتحاد الأوربي / شهاب وهاب رستم
- صدام التيّارات .. جوزيف ناي في مواجهة فريد زكريا : هل صارت أ ... / جلال خشيب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - نجم الدين افندي اوغلو - القوة الناعمة وأهمية عاصمة الكازاخ -أستانة-
|