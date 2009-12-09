

( الرد على مقال سعد محمد مهدي غلام عن اليزيدية )

خالد علوكة

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 00:55

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







( الرد على مقال سعد محمد مهدي غلام عن اليزيدية )

المقال بعنوان (اليزيدية / نحل وملل العراق /مقتضب ) المنشور في موقع الحوار المتمدن العدد 5410 في 23/1/ 2017 نشر الكاتب اعلاه مقالا (منقولا ) من كتب الاخرين المسيئة لعرض ماهية اليزيدية واصبحت هذه الكتب للاسف مصدر ومرجع غير صادق ولاتملك مقومات البحث والامانة العلمية والموضوعية وهي سموم نشرت للنيل من الايزيدية .... كنت اتمنى أخ غلام ان تستوعب سماحة افق موقع (الحوار المتمدن ) الاغر في السماح بالتعليق والتصويت على المقال نفسه دون منعه مما اضطرني اللجوء الى هذا الرد و لما الخوف والمنع من التعليق وانت تكتب بكل سلبية منتقاة الثقة مهمة لوزن الحقائق .واعتقد اصابك نزوة ترديد قول الاخرين دون معرفة الحقائق والاخرين من امثال المؤلفين ( احمد تيمور وعباس العزاوي وصديق الدملوجي وعبدالرزاق الحسيني وغيرهم ) وفي كل مرة الكتابة على الاخرين أمانة ومسؤولية عظمى .

أخي غلام : لايهم انت وغيرك ان تصدق بحقيقة استقلالية وجود الديانة الايزيدية فنحن موجودون وبشر مثلك تماما خلقنا الله من رحمته الواسعة ، ومن عاب خلق الله وما عندهم فانه قصد الخالق بما فلق ومن صورته ساء القصد ؟ كل ماذكرته منقول وانت تعض لسانك بالقول (مقتضب ) اي مختصر ولكن تطول وتجول بالمقال وبالنقل دون مراجعة نصوص (الديانة الايزيدية ) وبما سهل لديك نقل الامانة والحقيقة وقمت للاسف بنسخ مؤلفات هؤلاء الكتاب والمؤرخين واكثرهم غير ايزيدين ويكتبوا مايحلو لهم من سموم ....ولديكم - سلمان رشدي وغيره مثالا !! وكل ماكتب عن الايزيدية من روايات واهواء مزاج كتابها هي حشو مصران اوراق كتابهم بجلب النظر لملة صغيرة مخفية عن الناس لاتتظاهر بالافضلية او السماوية ولاتبشير فيها وهذا شانها. ومن جهتك رددت ماكتبوه وقلت عن الايزيدية ( تسربت كل معتقداتهم ) ثم قلت منعوا عنهم القراءة والكتابة !! ليش عندنا مفاعل نووي نخاف من تسرب الشعاع ؟ لا يأاخي لاخفاء ولا اختفاء في الايزيدية لكنهم تجربة شخصية وغير مجبرين بعرض معتقداتهم للاخرين والتظاهر بالسماوي دون معرفة قيمتك من تراب الارض !! ويفترض تاتي وتشاهد ابناء الديانة اليزيدية في مناطقهم والتعرف على المراسيم الدينية في عبادة الله بالنص الديني المقدس الذي يتبعوه يوميا فمنهم استاذ جامعي ومهندس ودكتور ومن درس وتعرف على علم داروين وماركس واينشتاين وفرويد .

أخي غلام :

أولا :- الايزيدية تحوي وتستوعب كل الاديان الانسانية وافرادها وليس لديها توجس من نبي ورسول وولي وهي تجربة شخصية ذاتية وصوفية وليست ديانة كبيرة العدد والكتب والمرسلين وانت تقارنها ببقية الاديان الكبيرة بما انزل الله لها من سلطان ووحي الاديان وسطوة الزمان .

بدأت وقلت في المقال تبعوا (الشيخ عدي بن مسافر الاموي ) ، طيب الامويين في التاريخ جعلوا الشام ودمشق الارامية عاصمة لهم ! وذكر عنهم (استسلموا ولم يأسلموا) والشيخ عدي بن مسافر الهكاري ابن الشام وهو من قال باللغة الكوردية وليس بالاموية العربية ب (شام شرينه بس ولاتي من شرين ته ره ) اي الشام حلوة بس الوطن احلى – قاصدا اصله ومسقط راسه في كورد الهكارية - علما انه لم يتزوج كما ذكرت ، وعندكم لازم يكمل دينه !! - اضافة الى انه شيخ عام ومن قطب ابدال الشام الاربعون - والمسلمون حرقوا قبره مرتين وعندكم اذا (سلط سيف مسلم على مسلم فالاثنان بالنار ) - حديث نبوي، والشيخ عدي بكرمه وزهده جاء للايزيدية في لالش وليس العكس ... ومُغيب الشيخ عدي إسلاميا في حضوره التاريخي ودوره الانساني وومكارمه الكبيرة هذا الرجل الجليل نال اجره وظهر مجده عندما جاء الى لالش الايزيدية وتعرف وتعرفوا عليه ، وبينما هناك كثرة تبجيل وتعظيم لمجموعته ورفاقه مثل الشيخ عبدالقادر الكيلاني واحمد الرفاعي وغيرهم !! وكثير متصوفة وزهاد مثل الشيخ عدي تستروا بالاسلام في بيان اصلهم !! ولدينا امثال ذلك من المتصوفة كالحلاج والرومي والسهرودي والبسطامي وذنون المصري ورابعة العدوية وغيرهم بمن اطلقوا عليهم بهتانا بالشطح .

ثانيا : - قلت نقلا عن غيرك بانهم اتباع لاسم يزيد بن معاوية.. يارجل هذا يزيدكم حكم فقط 3 سنوات وكان سكيرا وراح فيها فكيف يصيرله اتباع بدين معين وبقوا لليوم ؟ ويزيد لم يعي نفسه رغم وعي شعره وهو رجل سني عربي حكم الشام . واسم يزيد كان موجود في السومريات وايسيف مصر وفي الجزيرة العربية قبل الاسلام ، ولو يزيد كان ابن داهية العرب وانسانا يحب مايحلوا له من لذة العيش والحكم وانتهى حكمه بواقعة الطف الشهيرة .

وثالثا : تنقل عن غيرك وتقول ان اليزيدية مجوس ويعلقون النيران على الجبال علما يا أخي في كتاب إفستا للديانة الزرادشتية تذكر اليزيدية قبل الزرادشتية لابل في مصادر اخرى ذكرت قبل الزرادشتية وهذا تفنيد ايضا لما قاله احمد تيمور في كون الايزيدية (غير معروفة قبل القرن السادس الميلادي ) ثم جنابكم تنسب وترتبط الايزيدية بالزرادشتية وهذا خطأ فادح وقع به الكثير من المؤلفين والكتاب لان اليزيدية تؤمن بقوة وبنص ديني يقول ( الخير والشر من الله ) عكس وجود الهين في الزرادشتية والدفن في العراء وغياب الصوم وغيرها .

رابعا : تذكر وجود كتب لليزيدية مثل كتاب (الجلوة ومصحف ره ش) وهؤلاء الكتابان منحولان ولايعودان لنا وتعتمد الايزيدية اقوال علم الصدر الشفهي ومستمرة بدفتر ملك فخردين ولاتقف بكتاب محدد او مختوم . واهم من كل ذلك لليزيدية نصوص دينية مقدسة تعرف ب (الاقوال) مكتوبة من اصلها باللغة الكوردية وقد طبعها الدكتور خليل جندي في كتاب بجزئين بعنوان ( صفحات من الادب الديني الايزيدي) وتعتبر جوهر نصوص الدين الايزيدي المتبع والصحيح وعند اداء الطقوس الدينية جميعا تقرأ هذه النصوص دون وجود اي ذكر لاي كتاب اخر من اعلاه .

خامسا : لاوجود اصلا لفكرة وجود ابليس في الديانة الايزيدية ولا وجود لملاك ساقط ... ابليس الذي ضخمته الاديان التبشيرية ليصل مقاما كبيرا يشرك فيه من قال له يد شر واذا كان الله خلقه فله السؤال والمجاب والحساب والعقاب ! واستغلت بعض الاديان فكرته من الشر والكفر لتعادل وتنجز نجاح تبشيرها للناس وكل من عاداها اي الاديان التبشيرية فهو شيطان وكافر ومن معاها وتنصر فهو مؤمن وخير ومُخلص .

وقد ورد في المقال ذكر روايات محكية وامور نسبت ولصقت بالايزيدية مثل ( الحلول ،واكل الحال ، والصوفية الطلبانية والبرزانية ، والحسن البصري ،وقصة لسع نقطة دم معاوية ، والثنوية واهريمان ، وكثرة تحريم ماكولات ، وجيش مروان الحمار ،وشمس الدين الاموي ، واسم سنجار كوردي ايراني وغيرها !!!! ) ...

ارجو ان اكون قد ركزت على اساس المقال في الرد ووفقت في نقل الحقيقة وليس نقل قول الاخرين ضد الاخرين وكم إن الاخ غلام تكلم عن الايزيدية بمنقولات مفبركة ونسى انهم سكنوا موطنهم الاصلي مذ خلقهم بالوجود بينما بقية الاقوام والاديان كلها كانت غازية ومعتدية عليهم من خارج البلاد وجاءت من مناطق بعيدة عن موطن الايزيدية من مكه والقدس وفارس والتوران وغيرهم ! وكثير من فرمانات وقعت على الايزيدية ليس سببها فقط المعتقد او الديانة الايزيدية المسالمة ...لكن اعتقد اكثر اسباب العداء ضدهم كونهم (اقلية دينية ضعيفة ) يستغلونهم الكبار والاقوياء لمصالحهم اضافة الى قوميتهم الكوردية غير المسلمة مما اجج حجج الكراهية المقيتة من باقي القوميات والاديان .وليس لديها فعل الشر بالرد وايقاف المعتدي بامتلاك سلطة من قوة اوجيش دفاعي ضد الاخرين بل تعتمد على الغير دون حساب العواقب كما حصل مرارا ... وكان يفترض بكم أخ غلام تقدير المشاعر الانسانية لهؤلاء الملة مما اصابها مؤخرا من قبل رعاع خليفة داعش ومن والاهم من سبي وهجر وهتك شرف الايزيدية ودمروا الشعب العراقي باسم الدين والخليفة وقد هربوا اليوم من الموصل ومناطق الايزيدية ليشهد التاريخ البقاء للاصل والخوارج دجاج على موائد الاجنبي .

وفي الاخير ادعوك الى زيارة مزار لالش في قضاء الشيخان شمال الموصل واماكن تواجد اليزيدية في اقليم كوردستان العراق لتشاهد بنفسك وتحكم بقلبك وعقلك اي قوم تكتب عنهم ولم تراهم على الواقع من عيونك .

رابط مقال اخ غلام : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545682

خالد علوكة ك/2 -2017









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