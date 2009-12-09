

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 23:52

المحور: الادب والفن









بِسْمكَ اللَّهُمَّ رَبّي يا رحيم وَيَا رحمَن بمُقتضى قصيدة ألشاعر عباس چيچان .. يَمدح فيها حميد ألواسطي :



شُكراً حميد أنت ألحر وَألباقي عبيد

أنت ألرعد أنت ألوعيد

متى تعود ... وَألجدول ألهدّارُ هينم ثمَّ نام

وَألموجُ يسكنهُ ألظلام إلاّ وميضاً لا يزال

يخبو وَيَرسب مثل عينٍ لا تنام

ألقى به ألنجم ألبعيد

شُكراً حميد .



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ألرَدّ :



أنا يَفرزدق ألعِرَاق إبردّك سَعيد

وَيوم اٌنتلاگه عَلَى دجلة يوم عيد

يبو جرير إنتَ ألوفي إنتَ ألحيد

إنتَ ألشِعر إنتَ ألجِيد

يعبّاس اٌشلون أعود وَآنه وحيد

لا نه بحزب وَلاَ رعديد

غير ألدعا ماكو سنيد



وَأقول :



نزيل ألقفر أدعو يا باقي

بغم أهانتني حياة وَاٌبتياعي

فقد علا لوطي عَلَى أبي طيّ

وَقد زفرت نفسي باٌلخناقِ

بركبٍ مهاده يخلو مِن أنسي

من أعشى عَلَى أرض ألسراق

لقد إشتكيت للعالي ... آنٍّ

بكيت أكتم دمعي تحاشي ألتشافي

تروق للا شيئيّة روحي

إعدامها لا عروجها للتفاق

وَلَن تعود لحساب إمتحانِ

سئمت أعداء سبقوا بالسواق

زهقت الحياة في عصرِ ألخداع وَألشقاق

سألت ألله عودتي للعدميَّة بعيداً

سبيل ألقهر ..... عبيد ألغواني

فقد عانيت بتر ألحظ دهراً

وَفقد ألمعين ... أرسي ألعواقِ

وَغدر ناسي وَخيانة ألصحابا

بضياع عمري مِنَ ألقوم ألصفاق

مَرَجت ألأوبَاش في ...... ألعربان

وَبشعركَ نتأسى عباس چيچان

سلامٌ لكَ مِن قرينِ ألغبن وَشريك ألأحزان

وَخادم حقوق ألإنسان وَمُقدَّم اِنتفاضة شعبان .

مِن قلَم : ألكاتب / حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com