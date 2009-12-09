أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - صلاح الدين مسلم - الهويّة الكرديّة والشمال السوري





اخر الافلام











المزيد.....

الهويّة الكرديّة والشمال السوري


صلاح الدين مسلم
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 23:51
المحور: القضية الكردية
    


أثبت مشروع فيدراليّة الشمال السوريّ أنّه مشروع مجتمعيّ في جوهره، من حيث تكافله وتكامله وتكاتفه، إذا لم تصل الأيادي التفكيكيّة إليه، التي تسعى إلى خلق حالة الكراهيّة من طرف إلى آخر عن طريق الضخّ الإعلاميّ لهذه الحالات العدائيّة من طرف قومويّ يغذّي المجتمع العربيّ بالأفكار العدائيّة ونفي أيّ مجتمع آخر، ممّا يؤدّي بالكرديّ إلى اللجوء إلى ردّات الفعل؛ من خلال استعمال نفس أساليب المعتديّ، وبالتالي يقع كلاهما في الفخّ المرسوم لهما، وتتحقّق الغاية المرجوّة لدى المتعصّبين القوميين لتحقيق مآربهم، وليبدؤوا بتغذيّة الروح العدائيّة بين الشعوب، فيخرج بعض القومويّين الكرد ليعزفوا على وتر الدولة الكردية؛ الحلم الذي يراود مخيلة الكرديّ كلّما ضاقت بهم سبل الحماية من القومويين العرب أو الترك أو الفرس.
لكن بمجرّد إعلان المجلس التأسيسيّ لفيدراليّة روجآفا – الشمال السوريّ بالتخلّي عن كلمة روجآفا أي غربيّ كردستان التي كانت تقضّ مضاجع القوميّات غير الكرديّة، والتي كانت تدغدغ مشاعر القومويين الكرد، كان الترقّب للحالة الاجتماعيّة موضوع البحث والتحليل، وكيف ستكون ردّة الفعل الكرديّة من خلال هذا التخلّي عن مصطلح روجآفا؟! وكانت المراهنة على أنّ الكرد لن يقبلوا بهذا الوضع، لكنّ روجآفا استطاعت من خلال الاعتماد على فلسفة الإدارة الذاتيّة أن تسعى نحو بناء مجتمع قادر على حماية نفسه وتحليل قضاياه والنظر إليها بكُلّ متكامل، فلم تستقدم قضيّة على أخرى، وهنا منبع الفكر الاجتماعيّ الأخلاقيّ السياسيّ، فالمجتمع لا يستطيع الاستمرار بوجوده الذاتيّ دون وجود الأخلاق والسياسة المجتمعيتين اللتين أصبحتا نسيجاً قائماً بذاته، وتعتبران من مقوّمات وجود المجتمع الهادف إلى تسيير الشؤون المشتركة العامة له، لا من خلال المصطلحات القوميّة التي لا تقدّم ولا تؤخّر.
وقد وعى المجتمع الكرديّ أنّ تاريخ الدولة قد سُطّر بالدم، شِيد بالحرب التي شنّتها المدنيات ضد المجتمعات، فعندما لاتقوم الأخلاق والسياسة بوظيفتهما، فهذا يعني؛ أنّه لم يتبقّ للمجتمع حلٌّ يلجأ إليه، أو مسار يمشي فيه ضدّ هذه الحرب التي تعدّ من أساسيات قيام التاريخ المدينيّ سوى الحماية والدفاع الذاتيّ، وهذا ما قد وعاه المجتمع الكرديّ عبر خبرته الطويلة مع الدولة التي كان فيها مجتمعاً أبداً، ومن خلال عهود الدفاع الذاتي عن هويّتهم الوجوديّة وكينونتهم، ومن هنا تغيّر مصطلح الهويّة، ولم يعد مصطلحاً يعتمد على التعصّب القوميّ.
إنّ الطبقات المتعصّبة من الليبراليّين والعسكراتاريّين والدولتيّين والإسلاميين المتصارعة على كرسيّ السلطة في سوريا تريد أن تفرض رأيها القومويّ الإقصائيّ الفردانيّ الأيديولوجيّ عبر المصطلحات المقدّسة؛ (الدولة – الدين – القوميّة..) على الشعب السوريّ بكلّ أطيافه، من خلال إرغامه على لعبة التعصّب القوميّ. لذلك قرّرت الشعوب في الشمال السوريّ التخلّي عن مصطلح روجآفا كي تثبت للمتعصّبين القوميين أنّ الهويّة ليست عبارة عن مصطلحات تتلاعب بها قواهم المتصارعة على السلطة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صلاح الدين مسلم

إجمالي القراءات: 225,183
المقالات المنشورة: 42
- الخائن الغريق في مستنقع الأفخاخ
- الشرق الأوسط بين روبوتيّة الغرب وانفجاراتها الداخليّة والبحث ...
- الموضوع هو طمس الهوية الثقافيّة لا أكثر
- ثورة المثقّف في روج آفا
- المثقّف السوريّ في هذه الثورة – جلال صادق العظم أنموذجاً
- لتكن فلسفة القبل والبعد حاضرة أبداً في ذهنيتنا
- الأنارشيّون هم الذين أسقطوا كلينتون وجعلوا ترامب ينجح
- الدجّال وقريّة غزاويّة العفرينيّة الكرديّة
- أردوغان يعجّل في خنق نفسه بحبل الدكتاتوريّة
- الرحلة ما بين شيران ونينوى
- الحسكة تُعرّي اللامبدئيين
- انتصار منبج انتصار الإنسانيّة
- روج آفا تاريخ الشعوب المنتصرة والدولة المكلومة
- أخْوَنَة الثورة السوريّة
- حسين جاويش مثال المثقّف الثوريّ
- اغترابيّة اللاتواصل اللااجتماعيّ
- خطأ فردٍ ما لا يقابل بتشويه المؤسّسة المجتمعيّة التابعة لها
- تركيا وشبح الانقلابات
- اللاشيء الكرديّ يصبح شيئاً ويصبح ذاتاً ومضموناً
- كوباني والزيقورات

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- ?مئات العائلات تغادر مخيمات النازحين للعودة إلى الموصل
- مئات العائلات تغادر مخيمات النازحين للعودة الى الموصل
- UNHCR Supporter Ben Stiller visits Syrian refugees in Jordan ...
- لماذا حظرت الأمم المتحدة تقرير -الظلم بالعالم العربي-؟
- ترمب يقر تشييد جدار المكسيك وترحيل المهاجرين
- ماذا بعد أن قرر ترامب اغلاق ابواب امريكا في وجه اللاجئين ؟
- هيومن رايتس: مصر تستهزئ بالإجراءات القانونية!
- صدور مذكرة اعتقال ضد مدير صحة الأنبار السابق بتهمة الفساد
- خطف وإعدام 5 عمال حكوميين شمال شرق بغداد
- معوقات أمام القوات العراقية بغرب الموصل

المزيد.....
كتب ودراسات
- المجتمع المسيّس في كردستان يواجه نظاماً سلطانياً / كاوه حسن
- الحزب الشيوعي الكوردستاني - رعب الاصلاح (جزء اول) / كاميران كريم احمد
- متى وكيف ولماذا يصبح خيار استقلال أقليم كردستان حتميا؟ / خالد يونس خالد
- موسم الهجرة الطويل إلى جنوب كردستان / ابراهيم محمود
- المرسوم رقم (93) لسنة 1962 في سوريا ونظيره في العراق وجهان ل ... / رياض جاسم محمد فيلي
- المشكلة الكردية في الشرق الأوسط / شيرين الضاني
- الأنفال: تجسيد لسيادة الفكر الشمولي والعنف و القسوة // 20 مق ... / جبار قادر
- انتفاضة السليمانية وثورة العشرين / كاظم حبيب
- آراء وأمثلة حول تطبيق الفدرالية في العراق وبشأن العلاقات الع ... / عصمت شريف وانلي
- الطاولة المستديرة الثانية في دمشق حول القضية الكردية في سوري ... / فيصل يوسف

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - صلاح الدين مسلم - الهويّة الكرديّة والشمال السوري