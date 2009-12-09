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حديثٌ غير سلطوي .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 23:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


حديثٌ غير سلطوي .!
رائد عمر العيدروسي
ما يجري في احشاء السلطة , منَ السلطة ومع السلطة , وعلى السلطة , قد يفوق المواجهة الدموية مع داعش , حينما تحين لحظةٌ مجهولةٌ تتحيّن الفرصة في أيٍّ من الأحايين .
هنالك ثلاثةُ مشاهدٍ تتقاذف او تتحكّم بمعركة او بسلطوية السلطة ومَنْ الذي سوف يتسلّطُ علينا , اوّلهم انتهاء المعركة مع الدواعش بالشكل الذي ستنتهي اليه وما سيعقبها فوووراً , وثانيهما : مديات صدقيّة الأنتخابات ونزاهتها المطلقة " اذا ما خلت من تأثيراتٍ امريكية واقليمية . أمّا ثالث الأثافي فيأتي " استباقياً " من موقف السيد مسعود البرزاني وما اعلنه في حال فوز المالكي لمرّةٍ ثالثة , وقد بدأت بعض التنظيمات السياسية الأخرى تعلن عن مواقفٍ وردود افعالٍ مضادة اخرى في حالة فوز المالكي .
أمّا المشاهد الغير مرئية " الآن " التي ستلقي بدلوها او دِلالها الأكثر ثقلاً في وقتٍ لاحق , فحدّث ولا حرج وهي مشاهد نوعية وليست كمية , وكأنّ الشعب لم يعد محسوبٌ له حساب , إلاّ ربما في يوم الحساب .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد عمر العيدروسي - حديثٌ غير سلطوي .!