

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 23:48

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









حديثٌ غير سلطوي .!

رائد عمر العيدروسي

ما يجري في احشاء السلطة , منَ السلطة ومع السلطة , وعلى السلطة , قد يفوق المواجهة الدموية مع داعش , حينما تحين لحظةٌ مجهولةٌ تتحيّن الفرصة في أيٍّ من الأحايين .

هنالك ثلاثةُ مشاهدٍ تتقاذف او تتحكّم بمعركة او بسلطوية السلطة ومَنْ الذي سوف يتسلّطُ علينا , اوّلهم انتهاء المعركة مع الدواعش بالشكل الذي ستنتهي اليه وما سيعقبها فوووراً , وثانيهما : مديات صدقيّة الأنتخابات ونزاهتها المطلقة " اذا ما خلت من تأثيراتٍ امريكية واقليمية . أمّا ثالث الأثافي فيأتي " استباقياً " من موقف السيد مسعود البرزاني وما اعلنه في حال فوز المالكي لمرّةٍ ثالثة , وقد بدأت بعض التنظيمات السياسية الأخرى تعلن عن مواقفٍ وردود افعالٍ مضادة اخرى في حالة فوز المالكي .

أمّا المشاهد الغير مرئية " الآن " التي ستلقي بدلوها او دِلالها الأكثر ثقلاً في وقتٍ لاحق , فحدّث ولا حرج وهي مشاهد نوعية وليست كمية , وكأنّ الشعب لم يعد محسوبٌ له حساب , إلاّ ربما في يوم الحساب .!