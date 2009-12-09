

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 19:39

المحور: الادب والفن









على مدادٍ، لجرأة عشقك،

برطلنا نزاع البلوط

تحت هسيس الجمر، مذاقا،

وتلمسنا التحليق

طوفانا لمديات الحس إليك.

وقلنا : أودعنا وجدك في الشريان الابهر

شهيا لملامح ارث الروع ..

ورقية فيروز بقذال امرأة تشهق

في الثقل الناضج،

من فرط الخفق

تتصدف بنقش الساخن، حشرجة،

لعل الليل يجيء، وتنهمر.

وقلنا تعال

نخبئك بالقلب جنينا

نمنيك بوحام الريق

وندثر بردك بشغاف الصاعد والهابط،

بمهد الانفاس نداريك

كي يورق فيك اللمس

وتنزع قشر الاحشاء

وتندس كما البلل، بثقب اللحظة،

مسبوقا بالمكلوم

يحرسك إله المضغ

تشع..

تشع..

تتدفق..

تندلق،

بمنخفض الوفرة،

وتندرج بكلك اشتاتا

لمتكأ الرشف،

كأنك مريء النطفة.