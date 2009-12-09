

مهند نجم البدري

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 19:38

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









.انشغلت اليوم اغلب صفحات التواصل اﻻجتماعي بلقاء لمشعان الجبوري في برنامج بالحرف الواحدوهو يتحدث بصراحة عن عودة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وعن اخطاء الطبقة السياسية والحكومة ويحملها مسؤولية كل مايحدث على ارض الوطن من فساد الى ارهاب الى اخر العبر والمشاكل ، صراحتا مشعان دائما مايستفز المواطن فهو رغم تلونه لكنه قالها سابقا بوضوح عندما سأل لماذا لاتذكر اسماء وتكشف الملفات قالها سوف اقتل وضرب مثال بجلال الشحماني الذي مجرد تظاهر و طالب بالقضاء على الفساد اصبح في خبر كان وصراحتا رغم كذب و تلون مشعان الدائم ولكنه له مصداقيته في ماقال فهو كمال يقال " يفوتك من الكذاب صدق كثير", واصدق ماقال سابقا ،بجملة استفهامية "اتصدقون برفع القضايا والمحاكم ولجان النزاهة ؟! ... الطبقة السياسية هي من تحكم ولايمكن ان يتخطاها احد او يخالفها والا الخطف والقتل او الاقالة بصراحة هذا حال العراق منذ سنوات عدة بدأت من زمن الدكتاتورية واستفحلت بعدها وحقيقة إن السلوك المجتمعي وطريقته في التعامل مع الطبقة السياسية هو الذي كان العامود في صياغة نُظم الحكم في البلد، لأن السكوت دوما عن سلوك النخبة الحاكمة كان إقرارا له.

والجميع يعلم لقد استعمل السياسين عدة وسائل لوصولهم لغاياتهم منها العنف واستعمال الترهيب الذي يجبر على السكوت والانصياع ولكنه بدون ضعف الشعب وانقسامه لن يصمد العنف امامه وللاسف نحن بلد اﻻنقسامات الطائفية والعرقية والعشائرية وتشغلنا صراعتنا الداخلية ونستقوي بعنف الحكومة على بعضنا البعض .

وايضا ايجاد من الموالين من الفاسدين سياسيا واداريا ووضعهم في اماكن مهمة ودعمهم شرط ان يكون هناك ملفات ضدهم تسخدم في حالة فكروا مجرد التفكير بتغير ولائهم ، فيكون الفرد عرضة للماثر التي سوف تجعل منه عبدا مدافعا عن المتكرّم عليه بالمنصب والمكانة الاجتماعيّة، ولن يغامر أبدا بالتحدث عن ما يجده من الفساد أو تقويمه بل العكس يحاول تجهيل المجتمع و جعله منتفعا مثله عبر كل ماتوفر سواء علاقات او مؤتمرات او حتى ما امكن من وسائل اﻻعلام .

. اما الاخيرة فهي الطامة الكبرى وهي الولاء الطائفي والعشائري فامسى الأقارب أو ذو الطائفة الواحده أشباه أسرى لدى ممثلهم السياسي الذي ينشغل بتخويفهم من غيرهم وترهيبهم من مستقبلهم بدونه وترغيبهم بكذبه عن مستقبلهم .



مصيبتنا الحقيقية أننا شعب بلا ذاكرة، لا نعي الدرس رغم تكراره، ولا نأخذ العبر رغم وضوحها رغم ان سياسينا اصبحوا يلقنونا الدروس علننا الواحد تلو اﻻ---خر وهم مؤمنون ومطمؤنون اننا شعب نجحوا في اشغاله وتتويه في دروب الحياة فاصبحت حتى مظاهراتنا مع كل اﻻحترام لها والاسف عليها -كمثل ابو ورور والعراقيون يعلمون معناه - وأعود وأسأل بصراحة هل فعلا امسينا مجتمع ..شبابه تنام 12ساعة والباقيات الصالحات للأكل والحمام لا يبالون بحالهم وهم جارين مجرورين وعلى وجههم علامة العنف والغرور غارققون بالأساطير حتى النخاع يسكنهم الوسواس والخناس ويتباهون بتاريخهم فقط محبطين يائسين في الواقع والمستقبل ...اتمنى ان اكون على خطأ وان تعدل كفة الميزان وان يصحوا مجتمعنا من السبات والتوهان .

