أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مهند نجم البدري - بالحرف الواحد (يفوتك من مشعان صدق كثير)!!!!





اخر الافلام











المزيد.....

بالحرف الواحد (يفوتك من مشعان صدق كثير)!!!!


مهند نجم البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 19:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


.انشغلت اليوم اغلب صفحات التواصل اﻻجتماعي بلقاء لمشعان الجبوري في برنامج بالحرف الواحدوهو يتحدث بصراحة عن عودة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وعن اخطاء الطبقة السياسية والحكومة ويحملها مسؤولية كل مايحدث على ارض الوطن من فساد الى ارهاب الى اخر العبر والمشاكل ، صراحتا مشعان دائما مايستفز المواطن فهو رغم تلونه لكنه قالها سابقا بوضوح عندما سأل لماذا لاتذكر اسماء وتكشف الملفات قالها سوف اقتل وضرب مثال بجلال الشحماني الذي مجرد تظاهر و طالب بالقضاء على الفساد اصبح في خبر كان وصراحتا رغم كذب و تلون مشعان الدائم ولكنه له مصداقيته في ماقال فهو كمال يقال " يفوتك من الكذاب صدق كثير", واصدق ماقال سابقا ،بجملة استفهامية "اتصدقون برفع القضايا والمحاكم ولجان النزاهة ؟! ... الطبقة السياسية هي من تحكم ولايمكن ان يتخطاها احد او يخالفها والا الخطف والقتل او الاقالة بصراحة هذا حال العراق منذ سنوات عدة بدأت من زمن الدكتاتورية واستفحلت بعدها وحقيقة إن السلوك المجتمعي وطريقته في التعامل مع الطبقة السياسية هو الذي كان العامود في صياغة نُظم الحكم في البلد، لأن السكوت دوما عن سلوك النخبة الحاكمة كان إقرارا له.
والجميع يعلم لقد استعمل السياسين عدة وسائل لوصولهم لغاياتهم منها العنف واستعمال الترهيب الذي يجبر على السكوت والانصياع ولكنه بدون ضعف الشعب وانقسامه لن يصمد العنف امامه وللاسف نحن بلد اﻻنقسامات الطائفية والعرقية والعشائرية وتشغلنا صراعتنا الداخلية ونستقوي بعنف الحكومة على بعضنا البعض .
وايضا ايجاد من الموالين من الفاسدين سياسيا واداريا ووضعهم في اماكن مهمة ودعمهم شرط ان يكون هناك ملفات ضدهم تسخدم في حالة فكروا مجرد التفكير بتغير ولائهم ، فيكون الفرد عرضة للماثر التي سوف تجعل منه عبدا مدافعا عن المتكرّم عليه بالمنصب والمكانة الاجتماعيّة، ولن يغامر أبدا بالتحدث عن ما يجده من الفساد أو تقويمه بل العكس يحاول تجهيل المجتمع و جعله منتفعا مثله عبر كل ماتوفر سواء علاقات او مؤتمرات او حتى ما امكن من وسائل اﻻعلام .
. اما الاخيرة فهي الطامة الكبرى وهي الولاء الطائفي والعشائري فامسى الأقارب أو ذو الطائفة الواحده أشباه أسرى لدى ممثلهم السياسي الذي ينشغل بتخويفهم من غيرهم وترهيبهم من مستقبلهم بدونه وترغيبهم بكذبه عن مستقبلهم .

مصيبتنا الحقيقية أننا شعب بلا ذاكرة، لا نعي الدرس رغم تكراره، ولا نأخذ العبر رغم وضوحها رغم ان سياسينا اصبحوا يلقنونا الدروس علننا الواحد تلو اﻻ---خر وهم مؤمنون ومطمؤنون اننا شعب نجحوا في اشغاله وتتويه في دروب الحياة فاصبحت حتى مظاهراتنا مع كل اﻻحترام لها والاسف عليها -كمثل ابو ورور والعراقيون يعلمون معناه - وأعود وأسأل بصراحة هل فعلا امسينا مجتمع ..شبابه تنام 12ساعة والباقيات الصالحات للأكل والحمام لا يبالون بحالهم وهم جارين مجرورين وعلى وجههم علامة العنف والغرور غارققون بالأساطير حتى النخاع يسكنهم الوسواس والخناس ويتباهون بتاريخهم فقط محبطين يائسين في الواقع والمستقبل ...اتمنى ان اكون على خطأ وان تعدل كفة الميزان وان يصحوا مجتمعنا من السبات والتوهان .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مهند نجم البدري

إجمالي القراءات: 180,081
المقالات المنشورة: 130
- عذرا- بكر الجنابي فأنت مجرد مواطن عراقي!!!!
- - حرامي البيت ما ينحمي منه - الصدر ،جميلة ،سامراء نموذجا !!!
- المليشات الارهابيه تكمم صوت الحق (افراح شوقي).
- إرهاب حزب الدعوة
- في زمن عديلة ...حتى الملائكه حرقت !!!
- حدث في مثل هذا اليوم ( 2 - اب ).
- شهرزاد والعبادي
- وقفة مع هجمات الارهاب في المانيا وفرنسا .
- 24تموز ذكرى ابتلاع داعش للنبي يونس
- لماذا داعش يضرب في كل مكان اﻻ ايران !!!!
- في ذكرى 10 حزيران يوم النكسة الاسود .
- ودعا الطفلة زينب شهيدة الفقر والاهمال .
- سلمية وبالدم .
- عن تفجيرات اليوم اسالوا حرامي البيت !!!!!!
- القنفة - 69 !!!!!!
- القنفة - 69 !!!!
- برلمان القرود. !!!!
- !!!! اعتصام الفنكوش !!!!!
- وثيقة (شرف) في زمن العهر السياسي !!!!!!
- في ذكرى 9-4 خذوا كل ماسرقتم واتركوا لي وطني

المزيد.....


أخبار عامة
- مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله
- ترامب يوصي بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا ودول مجاورة ل ...
- الجيش الليبي يسيطر على حي قنفودة المحاصر في بنغازي
- زرع بكتيريا معوية جديدة قد يعالج التوحد
- فيون: أرى أن موسم القذارة قد بدأ!
- بالفيديو.. مصر تضرب موعدا مع المغرب في ربع نهائي كأس إفريقيا ...
- العلماء يدحضون إحدى فرضيات أصل الحياة على الأرض
- مركبة كاسيني تلتقط صورة قريبة للقمر -صانع الموجات-
- القطار بين شرق حلب وغربها يستأنف نشاطه
- ماتيس يزور كوريا الجنوبية واليابان في أول جولة خارجية

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مهند نجم البدري - بالحرف الواحد (يفوتك من مشعان صدق كثير)!!!!