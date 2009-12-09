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العيد والتبذير والتوسل


يوسف جريس شحادة
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 19:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


عيد ميلاد الرب بالجسد بين التبذير والتبرعات
يوسف جريس شحادة
كفرياسيف_www.almohales.org
"ميلادُك أيّها المسيح إلهنا أشرَق نور المعْرِفة في العالم لأن السّاجدين لِلكواكِب به تعلّموا مِنَ الكوْكب السّجود لكَ يا شمَس العَدل وأن يعرفوا أنك من مَشارِق العلو أتيتَ يا ربّ المجدُ لك ".
"لَمّا وُلِدَ يَسوعُ في بَيتَ لَحمِ ٱليَهودِيَّةِ . في أَيّامِ هيرودُسَ ٱلمَلِكِ . إِذا مَجوسٌ قَد أَقبَلوا مِنَ ٱلمَشارِقِ إِلى أورَشَليمَ * قائِلين . أَينَ ٱلمَولودُ مَلِكُ ٱليَهود . فَإِنّا رَأَينا نَجمَهُ في ٱلمَشرِقِ . فَوافَينا لِنَسجُدَ لَهُ ..."{ من إنجيل ميلاد الرب بالجسد}.
يحتفل أبناء المخلص كل عام بميلاد الرب بالجسد،وما يدور في السنوات الأخيرة في بعض الكنائس وبدعم العديد من الخوارنة أيضا وبتشجيعهم "ماراتون زينة" لا بأس في ذلك ،لكن شتان ما بين التبذير والبذخ في الزينة وهي كلها مناقضة لتعاليم الرب يسوع،لكن أصبحت العادة أقوى من العبادة السليمة للأسف مع العديد من الخوارنة الجاهلة الخائنة للرب التي تنشغل وراء مثل هذه الأعمال والمصروفات لتتستر وراء جهلها وعدم معرفتها اللاهوتية العقائدية. والوقاحة بعد كل هذا التبذير بعض الخوارنة يطلبون" تبرعات للعائلات المحتاجة" ويطلبون "بجمع تبرعات للمسيحيين " ولو قارنا ما صرف الخوري على الزينة وجمع التبرعات لفاقت الزينة كل التبرعات بكثير.
قضية أخرى ألا وهي، إقامة أمسيات تراتيل "بالدفع" هل يستحق إقامة تراتيل لساعتين بتكلفة خمسة آلاف شاقل؟ على حساب الكنيسة؟ أليس من الأجدر والأوفر استدعاء أشخاص من الرعية وغيرها لإقامة أمسية تأملات وتراتيل بالمجان وصرف المبلغ على الفقراء؟ أم أن همّ الخوري الفاشل العاشق "موضة فعالية" أليس من الأهم أن يشرح ولو لربع ساعة عن الميلاد وليس صف كلام وعظة،يقول شيئا ويفعل خلافه؟
سألوا مرة صاحب الغبطة البابا شنودة:" كم يحضر قداسك كل احد"؟ فأجاب:" المهم كيف خرجوا من القداس وليس الكم".
العبارة معبرة جدا،إلا أن اليوم العديد من الخوارنة باللباس يسعون وراء العدد،الكم لا الكيف.يتباهون العدد وهو على علم يقين أن الأغلبية لا تعرف "الصلاة الربية" ولا حتى متى تقوم وتقعد، المهم حضر العديد إلى الكنيسة،وهو الخوري خالف الرعية مع بعضها لينشغلوا مع بعضهم ويتركونه وعشيقته.
إن الاحتفال بميلاد الرب بالجسد من الرائع أن نزين الكنيسة ونقوم بتراتيل وقراءات في غاية التعبير للآباء القديسين ويمكن دعوة العديد من المثقفين العلمانيين والآباء الكرام ليشرحوا معنى الميلاد الحقيقي .
ميلاد الرب بالجسد،هو ميلاد المخلّص المتواضع في مذود بسيط،لا فخر ولا فخفخة،ولنفرح مع الرب كما هو يشاء وعلّمنا ومن بعده الرسل والتلاميذ والآباء القديسين.
المسيح ولد فمجدوه.
أكثروا من عمل الرب كل حين
القافلة تسير والكلاب تنبح
ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس
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يوسف جريس شحادة

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المقالات المنشورة: 96
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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - يوسف جريس شحادة - العيد والتبذير والتوسل