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أنشودة المطر


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 16:09
المحور: الادب والفن
    


أنشودة المطر

صمت مطبق شفتيه
حصيلة عهود سرمدية
من السكوت
حتى عن اللعثمة

صه ---
الزمن ثرثار
يقص الحكايا
على طبيعة تطارد السحب
فوق هزيم الرعود
تركب صهوة زوابعها
لتتلو على مسامع
صخب أعاصيرها
أنشودة المطر

لتنقشع زرقة السماء
بعد كل وابل غيث

كمال تاجا





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كمال تاجا

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