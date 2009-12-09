

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 16:09

المحور: الادب والفن









أنشودة المطر



صمت مطبق شفتيه

حصيلة عهود سرمدية

من السكوت

حتى عن اللعثمة



صه ---

الزمن ثرثار

يقص الحكايا

على طبيعة تطارد السحب

فوق هزيم الرعود

تركب صهوة زوابعها

لتتلو على مسامع

صخب أعاصيرها

أنشودة المطر



لتنقشع زرقة السماء

بعد كل وابل غيث



كمال تاجا