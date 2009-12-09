

سعيد ادريسي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 16:09

المحور: الادب والفن









عادة"الفراخ"

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أيها الحمام الحزين

ماذا دهاك؟

تبكي وتئن سنين

أ أحد رآك؟!

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في عش مهجور

أعيش وحدي

جناحي مكسور

والبكاء لا يجدي

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أليس لك فراخ

يزورونك؟

يسمعون الصراخ

فيأتونك؟

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خلفت سربا

حلق في السماء

هجر عشي

ونسي الوفاء

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تلك عادة الصغار

حين تكبر

تهجر اﻷوكار

فاحتسب واصبر

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صبري عليها

وعلى ذا الجحيم

لو بنت أعشاشها

وعاشت في نعيم

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لكن يا ولدي

عاشرت غربانا

وأحرقت كبدي

بؤسا وأحزانا

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فعلام الصبر علاما؟!

والضيم خيم أعواما

إذا كان ذا جزاء الوالد

فعليك يا دنيا سلاما!