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عادة-الفراخ-


سعيد ادريسي
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 16:09
المحور: الادب والفن
    


عادة"الفراخ"
☆☆
أيها الحمام الحزين
ماذا دهاك؟
تبكي وتئن سنين
أ أحد رآك؟!
☆☆☆
في عش مهجور
أعيش وحدي
جناحي مكسور
والبكاء لا يجدي
☆☆☆
أليس لك فراخ
يزورونك؟
يسمعون الصراخ
فيأتونك؟
☆☆☆
خلفت سربا
حلق في السماء
هجر عشي
ونسي الوفاء
☆☆☆
تلك عادة الصغار
حين تكبر
تهجر اﻷوكار
فاحتسب واصبر
☆☆☆
صبري عليها
وعلى ذا الجحيم
لو بنت أعشاشها
وعاشت في نعيم
☆☆☆
لكن يا ولدي
عاشرت غربانا
وأحرقت كبدي
بؤسا وأحزانا
☆☆☆
فعلام الصبر علاما؟!
والضيم خيم أعواما
إذا كان ذا جزاء الوالد
فعليك يا دنيا سلاما!





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سعيد ادريسي

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