فاطمة ناعوت

ما ردّةُ فعلك حين تفعلُ الإحسانَ؛ فتُقابَل بالإساءة ممَن أحسنتَ إليهم؟ هل تتوقفُ عن الإحسان؟ أم تفعل مزيدًا منه؟ هل تُقابِل الإساءةَ بالإساءة؟ أم تتبعُ وصايا السيد المسيح عليه السلام، فتُحبُّ أعداءَك وتبارك مُبغضيك، وتُحسن للذين أساءوا إليك؟ معادلةٌ صعبة وقضية إشكالية وجودية هائلة ينقسم البشرُ حِيالها قسمين. قسم يختارُ الإحسانَ على كل حال، وقِسمٌ يختارُ ردَّ الصاع صاعين وصِيعانًا، على نهج: العينُ بالعين والسنُّ بالسنّ. ولكل امرئ من بني الإنسان ما اختار من طريق.

فيما يلي رسالةٌ ضدّ العالم، وهي أيضًا من أجل صالح العالم. رسالةٌ راصدةٌ ورافضةٌ لكل ما في العالم من قبح وظلم وتمييز وعنصرية وانعدام منطق. ولكنها تسامحُ كلَّ ما سبق من شرور وضيْم، فتحنو على عالمٍ قاس، وتمنح المسيئين مزيدًا من الإحسان، وتهِبُ الباغضينَ مزيدًا من الحب. رسالةٌ كتبها في سنّ المراهقة طالبٌ في الجامعة حين نظر حوله ولاحظ كل ما بالعالم من ظلم وغُبن وغرابة وتناقضات. كتبها ليُدين العالم بيدٍ، ويمنحه غفرانَه وإحسانَه باليد الأخرى.

وضع أفكاره الغاضبة في قصيدة ولم يدر أن تلك القصيدة سوف تجوب العالم شرقًا وغربًا حين تُترجم قصيدتُه إلى معظم لغات العالم وتتحول إلى منشورات تُعلّق على جدران المدارس والجامعات وملاجئ الأيتام، وعلى جدران القلوب الطيبة. وحين يعلم أنها قد عُلّقت أيضًا على ملجأ "الأم تريزا للأطفال" في كالكتا بالهند، يقرر، بعد عشرين عامًا من كتابتها وهو طالب على مقعد الجامعة، أن يضعها في كتاب مستفيض شارح منحه عنوان: ("على كل حال": الوصايا المتناقضة، البحث عن المعنى الذاتي في عالم مجنون). Anyway: The Paradoxical Commandments: Finding Personal Meaning in a Crazy World.

هي الوصايا العشر، التي كتبها المفكر الأمريكي "كِنت م. كيث" Kent M. Keith. كل وصية مكونة من قسمين: حقيقة مؤلمة، ووصية مناقضة للحقيقة المؤلمة تلك. وصايا تحمل تأملات وأفكار هذا الصبيّ الطالب في جامعة هارفارد، وتحمل كذلك تجاربنا جميعًا. حتى أن كل إنسان يقرأها سيقول لنفسه مع كل وصية فيها: "نعم، بالفعل حدث لي هذا من قبل!” لكن القارئ سيجد أن كل حقيقة مؤلمة عدمية، مُذيّلة بوصية تنقضها وتخالفها في المعنى لأنها تحمل فكرة طوباوية.

ترجمتُ لكم الوصايا عن الإنجليزية. وفي نهاية المقال سأرفق لكم أصل الوصايا بالإنجليزية اللغة الأصلية المكتوبة بها، علّ من بينكم من يُقدّم ترجمة أفضل. وسوف نلاحظ أن الكاتب قد لعب على اللغة فاستخدم الجِناس، كما في كلمتي: (underdogs – top dogs) واستخدم الكنايات الاصطلاحية كما في: (Kick the teeth)، وغيرها. إليكم ترجمتي للوصايا.



“البشرُ غير منطقيين، لا عقلانيون وأنانيون متمركزون حول ذواتهم.

أحببْهم، على كل حال.”

“حين تصنع الخيرَ، سوف يتهمك الناسُ بالأنانية وبأن مصالحَ مُضمرَةً تُحرّكك.

اصنعِ الخيرَ، على كلّ حال.”

“إذا كنتَ ناجحًا، سوف تحصدُ أصدقاءَ زائفين، وأعداءَ حقيقين.

كن ناجحًا على كل حال.”

“الإحسانُ الذي تُقدّمه اليوم، سوف يُنسى مع الغد.

قدِّمْ الإحسانَ على كل حال.”

“الأمانةُ والصدق، سوف يُعرّضانك للهجوم والانتقاد.

كُن أمينًا وصادقًا، على كل حال.”

“العظماءُ ذوو الأفكار الكبيرة، معرّضون للاغتيال برصاص الصغار التافهين من الناس من ذوي العقول الضحلة.

كن عظيمًا ذا فكر متحضّر، على كل حال.”

الناسُ يُحابون الضعفاءَ ويُشفقون عليهم، لكنهم يتبعون الجبابرةَ الطُغاة.

كافحْ من أجل الضعافِ، على كل حال.”

ما أنفقت عمرَك في بنائه سنواتٍ وسنوات، قد ينهارُ بليلٍ بين عشيةٍ وضُحاها.

ابنِ وشيّدْ، على كل حال.”

الناسُ بالفعل بحاجة إلى المساعدة دائمًا، على أنهم قد يهاجمونك إن ساعدتهم.

ساعدِ الناسَ، على كل حال.”

امنحِ العالمَ أفضل ما لديك، وسوف تنالُ ركلةً في أسنانك وتُقابَل بمنتهى الإساءة.

امنحِ العالمَ أفضل ما لديك، على كل حال.”



وإليكم الأصل الإنجليزي:







People are illogical, unreasonable, and self-centered.

Love them anyway.



If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.

Do good anyway.



If you are successful, you will win false friends and true enemies.

Succeed anyway.



The good you do today will be forgotten tomorrow.

Do good anyway.



Honesty and frankness make you vulnerable.

Be honest and frank anyway.



The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.

Think big anyway.



People favor underdogs but follow only top dogs.

Fight for a few underdogs anyway.



What you spend years building may be destroyed overnight.

Build anyway.



People really need help but may attack you if you do help them.

Help people anyway.



Give the world the best you have and you ll get kicked in the teeth.

Give the world the best you have anyway.