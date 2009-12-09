

العلاقة بين عبد الناصر والمخابرات الامريكية -ج1

وليد يوسف عطو

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 14:52

المحور: السياسة والعلاقات الدولية









(المعارضون اشد وطنية مني , الا انني اعتقد بان سياستي هي الاوفر حظا والاحسن للوصول الى الغاية التي ننشدها جميعا.فليس بيد احد ان يعدل المعوج اكثر من ذلك)

الباشا نوري السعيد



(كثيرا ماننكر الافضال في ميادين السياسة ,وتنعدم الرحمة عند قيام الثورات . ولكن ممالاشك فيه هو ان مهما تبدلت الاوضاع في المستقبل فان العراق كدولة حديثة مزدهرة , بعد ان خضعت للحكم العثماني مدة اربعة قرون , ستبقى مدينة بما لايقدر لجهود نوري السعيد الجبارة وهمته كرجل دولة )

السير انتوني ناتنج مؤلف كتاب ( العرب )



المقال منقول باختصار من كتاب الدكتورة عصمت السعيد وهي زوجة صباح ابن نوري السعيد رئيس الوزراء في العهد الملكي والذين قتلهما انقلابيو 14 تموز 1958 وتم سحلهما في الشوارع بمشاركة الغوغاء وبعض الاحزاب الايديولوجية الشمولية.

الكتاب بعنوان (نوري السعيد رجل الدولة والانسان ) – ط2-2003 – دار الساقي – بيروت







السيدة عصمت السعيد هي زوجة صباح نوري السعيد , ومن اسرة مصرية .كان والدها علي فهمي من زملاء مصطفى كامل والذين ضحوا في سبيل تحرر مصر.



علاقة عبد الناصر بالمخابرات الامريكية



تقول الدكتورة عصمت السعيد ان عبدالناصر قرر الاتصال ب( كيم روزفلت )احد اقطاب مركز المخابرات الامريكية ,والتي كانت تربطه به وبعدد من الضباط الاخرين علاقة ودية .قال عبد الناصر له :

(انني على وشك اجراء اتفاقية مع السوفييت للحصول على الاسلحة اللازمة لمصر . فان ارادت الولايات المتحدة ان الغيها فعليك ان تتوجه راسا الى مصر لمقابلتي ).

وصل كيم روزفلت سرا الى مصر برفقة مايلز كوبلند . كان عبد الناصر يتوقع ان يسمع اعتراضا على خطوته , ولكن ذلك لم يحدث . وكان السبب هو ان المخابرات الامريكية كانت على علم بالصفقة بين السوفييت وعبد الناصر وليس كما ادعى عبد الناصر . وعليه فكر كيم روزفلت في طريقة بارعة للسيطرة على الموقف وتلافي المشاحنات مع عبدالناصر.



خاطب روزفلت عبد الناصر ( ربما يستاء البعض عند سماع هذا الخبر على الاخص اذا تبين لهم ان الصفقة التي حصلت عليها كبيرة الى الحد الذي وصفته لنا الاخبار الواردة..ولكن ثق ياعزيزي ان هذه الخطوة ستجعل منك بطلا عظيما .. لم لاتستفيد من هذه الفرصة السانحة وتغتنم الشعبية الكبرى التي ستكتسبها لتقوم فورا بخطوة اخرى تليق برجل دولة قدير مثلك . فنظر اليه عبدالناصر متسائلا وقال (ماذا تعني بذلك ؟)فاجاب كيم روزفلت بثقة وبلباقة السياسي المحنك وقال ( انك ياصديقي لن تخسر شيئا قط.مثلا لو اعلنت جهرا وانت في اوج شعبيتك وفي خطاب رسمي بانك قمت بهذه الصفقة للحصول على اسلحة تضمن لك الدفاع عن بلادك وقت الحاجة .. اما اذا ارادت اسرائيل عرض حلول تضمن الاستقرار في المنطقة فلا مانع لديك من قبول عرضها .. فاطرق عبد الناصر برهة عند سماع هذا الاقتراح واجاب بلهجة حاسمة .. ( انها فكرة لاباس بها).



من هنا استمر البحث حول القضية الى ساعة متاخرة من الليل بحضور التهامي ومصطفى امين ومحمد حسنين هيكل وبعض اعضاء القيادة .واتفق الراي على ان يعلن عبد الناصر خبر الصفقة بعد يومين في خطاب يلقيه يلقيه بمناسبة تخرج بعض ضباط الطيران , على ان يتضمن هذا الخطاب فقرة تحدد موقف مصر من اسرائيل , وعلى اثر ذلك طلب عبدالناصر من روزفلت مسودة الفقرة المقترحة ثم انفض الاجتماع في جو مشبع بالمرح وحسن التفاهم !



وفي مساء اليوم التالي ذهب كيم روزفلت الى مركز القيادة حاملا نص المسودة المطلوبة .وبعد الاطلاع عليها طلب عبد الناصر تعديل بعض الفقرات فيها لعدم استفزاز مشاعر البلاد العربية .فاستبدلت جملة السعي للصلح مع اسرائيل بجملة اخرى تشير الى السعي لتخفيف حدة التوتر بين العرب واسرائيل .وتم الاتفاق على ان يعلن عبدالناصر في خطابه بان الاسلحة المشار اليها اتت من جيكوسلوفاكيا لعدم اثارة مخاوف الذين يخشون السوفييت ..وبهذه الطريقة تمكن كيم روزفلت بلباقته المعهودة ان يحتفظ بصداقة عبد الناصر وان يضمن الى جانب ذلك سلامة اسرائيل بعدما اخذ وعدا شفويا قاطعا بان مصر ستسعى الى تخفيف حدة التوتر بين العرب واسرائيل في المنطقة . ومقابل ذلك ستتعهد الولايات المتحدة بالسكوت عن صفقة الاسلحة وعدم الاعتراض عليها , بشرط ان يعلن عبدالناصر في خطابه بان مصدر الاسلحة جيكوسلوفاكيا وليس موسكو .



وفي النهاية صرح عبد الناصر للوفد الامريكي بان لابد من مساندته مساندة كاملة اذا ارادت الولايات المتحدة استقرار المنطقة . اذ لايمكن تنفيذ ذلك الا عن طريق زعيم يستطيع فرض نفوذه على العالم العربي باجمعه.



راي المخابرات ىالامريكية في عبد الناصر



استطاع كيم روزفلت وزميله اقناع الولايات المتحدة بان تثبيت زعامة عبدالناصر المطلقة في الشرق الاوسط مفتاح للسلام في المنطقة.وقد اثبت عبد الناصر هذه القدرة امام العالم واتخذ خطوات حاسمة للسيطرة على الاوضاع في مصر . واستطاع استمالة العالم العربي بتنظيم دعاية واسعة النطاق . واستطاع النجاح في مغامرته في شراء الاسلحة من السوفييت .لذا قام الغرب بالاحتفاظ بصداقته مع عبد الناصر . وهذا يفسر لنا اسباب فتور دالاس بعد ان كان المشجع الاكبر لميثاق الدفاع عن الشرق الاوسط .خصوصا بعد اطلاعه على توصيات مركز المخابرات ىالامريكية بعد رجوعه من مصر .لقد وجد وزير الخارجية الامريكي في وعود عبد الناصر الشفوية املا يستوجب التمسك به لابعاد الخطرعن اسرائيل .. ولذلك اصبح لميثاق الدفاع عن الشرق الاوسط اهمية ثانوية في نظره ..فالحكمة تقتضي ان تتقيد الولايات المتحدة علنا بمثل هذه الاتفاقية لان الميثاق التركي العراقي كان يحمل في صيغته البند الخامس منه مايثير مخاوف اسرائيل ويعزلها عن المنطقة باسرها .وعلى ذلك فقد تطور منهاج الولايات المتحدة السياسي واصبح همها الاكبر ارضاء عبد الناصر حرصاعلى حماية اسرائيل .



صراع النفوذ على الشرق الاوسط



لقد استفحل الصراع بين الدول الكبرى للسيطرة على الشرق الاوسط لاهميته الجيو سياسية وللسيطرة على المضايق والممرات المائية وعلى النفط والغاز .لم يكن للولايات المتحدة مرافيء على شواطيء البحر المتوسط خصوصا بعد حصول شركة ارامكو على امتياز النفط في الظهران والتي كانت تتمتع بها سابقا بريطانيا . وجدت الولايات المتحدة في اسرائيل مركزا ستراتيجيا لحماية مصالحها في الشرق الاوسط.وذلك يفسر لنا تمسكها باسرائيل .كما ان شركات النفط العالمية مثل BP و ال IPC اعتمدت على الحاكم القوي . وبالنظر لعدم جود سياسة موحدة للدول العربية كانت اطماع عبد الناصر جعلته يتبنى مفهوم الحياد الايجابي وكان من المؤسسين لمجموعة دول عدم انحياز . قام عبد الناصر بانشاء منظمات لتنفيذ مخططاته وهي وكالة مخابرات عامة لدراسة المناطق التي يجب التركيز عليها . ثم تم فتح مركز خاص لدراسة الطرق المثلى للتعامل بمرونة مع الشعوب القاطنة في الصحراء . كان من اكبر المستشارين لدى حكومة عبدالناصر فرانك بيرنك الذي استطاع ان يجمع عملاء النازي الذين برزوا في قسم الدعاية والاعلام النازي في المانيا وتشتتوا بعد الحرب العالمية الثانية . وكانت العلاقات بينه وبين وكالة المخابرات العامة في مصر المدعو سعد افرق متينة الى حد كبير واستخدمت تلك الوحدة الطرق التي كانت متبعة في المانيا النازية زمن غوبلز .



هجوم اعلام مصر على ميثاق بغداد



كان الهجوم الاعلامي المكثف الذي شنه اعلام عبد الناصر مثل اذاعة صوت العرب من القاهرة وجريدة ومؤسسة الاهرام ترمي الى اثارة الشكوك حول وجود بنود سرية لصالح بريطانيا واسرائيل . قام المتامرون الانقلابيون بعد انقلاب 14 تموز 1958 بالهجوم على دار ميثاق بغداد ونقلها الى مصر.ان الذين بحثوا في تلك الوثائق لم يجدوا فيها مايثير الشك .



لم تستطع محكمة المهداوي التي اقيمت لمحاكمة رجالات العهد الملكي برئاسة المهداوي والمعروف بلسانه السليط ان تعثر على وجود بنود سرية من شانها الاضرار بسلامة العراق و بسلامة الدول المتحالفة معه .



مسك الختام:



لقداستبدلت الولايات المتحدة الامريكية ميثاق بغداد المعروف شعبيا تحت اسم حلف بغداد, اقول استبدلته بعبد الناصر والذي يمتلك باجهزته الاعلامية والامنية والمخابراتية الضخمة القدرة على السيطرة على الشارع العربي والمصري في نفس الوقت .

لقد تحولت احزاب المعارضة العراقية الى احزاب عبيطة تتميز بالمراهقة السياسية وهي التي ساعدت عبد الناصر والمخابرات الامريكية بعلمها او بدون علمها على تمرير قرارات عبدالناصر المصنوعة في مختبرات المخابرات الامريكية .



ان الصراع الامريكي البريطاني على النفوذ في الشرق الاوسط وعلى العراق لاهميته الجيو سياسية ولثرواته الطائلة من النفط والغاز وغيرها من المعادن اطاح بالنطام الملكي واوصل العراق الى مرحلة الخراب الشامل لصالح مشاريع تقسيمية طائفية اثنية وقبلية .

لقد كان الانقلاب العسكري في 14 تموز 1958 هو كرة الثلج التي اوصلتنا اليوم الى مرحلة الخراب التام .









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