مهرائيل هرمينا

فيوسابيوس مؤرِّخ الكنيسة الأولى حجة التاريخِ الكنسي وأقدم مؤرِّخٍ وصلنا كِتاباتُه كامِلة , هو أوّل من قامَ بكتابة 50 نسخة للإنجيل بأمر من الإمبراطور قسطنطين بعد تأليهِ المسيحِ لأول مرة في مجمع نيقية عام 325 م , هذا الأسْقُف الآريوسِيُّ الإيمان هو كاتِبُ وناسِخُ الانجيلِ وموزِّعه على جميع الكنائِسِ بأمرٍ إمبراطوري من قسطنطين .... وذلِكَ ليُوحد قسطنطين جميعَ الكنائس على إنجيل واحد .... ولا نعْلَمُ من أين نسخَ يوسابيوس هذا الإنْجيل , خاصّةً وأنه في زمانِهِ صدر المرسوم الإمْبراطورِيُّ بحرقِ الأناجيلُ كُلُّها من الكنائِسِ . حين أمر الإمبراطور دقلديانوس بحرْقِ جميعِ الكُتُبِ المُقدّسة عام 303 ميلادِيّة ... وفي ذلِكَ يقول يوسابيوس نفْسُه : " رأينا بأعْيُنِنا بيوتَ الصلاةِ تُهْدَم للاساس, والكُتُب الإلهِيّة تُلْقى في النار وسْطَ الأسْواق ويقول : " أذيعت أوامِر ملكية في كل مكان تأمُرُ بهدْمِ الكنائِسِ إلى الأساس, وحرق الكتب المقدسة في النار " (3) ... أليْسَ هذا نفْس المُبرِّر الذي يُبرِّر به اللاهوتيون والكنسيون غِياب أي مخطوطة يونانية للإنْجيل قبل القرن الميلادي الرابع؟!!!!! , فمِن أين ليوسابيوس بمصْدرِهِ الذي كتب بِهِ هذه الأناجيل ؟!!! ... هذا سؤالٌ ننتتظِرُ إجابتَهُ في موْضوعٍ منفصِل , ولنترُك إجابةَ هذا التساؤلَ - في هذا الحِوار - جانِباً .. ونُكمِل بحْثنا حول صيغة المعمودِيّةِ الشهيرة .. وكيْفَ كتبها يوسابيوس في الأناجيلِ , ووزّعها على كنائِسِ أهْلِ الأرْض .!!





(1) وقد صدر هذا الأمر الملكي لكل كنائِسِ المسيحية في كل البِقاع .... أولاً في نيكوميديا حين قطعوا رأس كبير الكنيسة وحكم على عائلات بأكملها بالقتل بالسيف وآخرون بالنار (تاريخ الكنيسة 8: 5: 1 ) ... , وكذلِك في سوريا وكبادوكيا الشرقية (مملكة ملتين) (تاريخ الكنيسة 8: 6: 8 ... ) ... وصدرت أوامر ثانِية طالت كل قِطْر سيما في افريقيا وموريتانيا وطيبة ومصر (تاريخ الكنيسة 8: 6: 10 ) , وفي فينيقية (تاريخ الكنيسة 8: 7 ) ... وفي طيبة (تاريخ الكنيسة 8: 9 ) , والإسْكندرية (تاريخ الكنيسة 8: 10) .. وفي فريجية (تاريخ الكنيسة 8: 11) .... وفي العربية وفي كبادوكية , وفي بلاد ما بين النهرين ( تاريخ الكنيسة 8: 12: 1) , وفي انطاكية (تاريخ الكنيسة 8: 12 : 2 -4) , وفي بنطس(تاريخ الكنيسة 8: 12 : 6) ....وظلّت هذه الإضطِهادات عاما كامِلاً .. وتناقصت بعد عام .. وانتهت نهائِيّاً بتولي قسطنطين العرْش عام 306 ميلادِيّة (تاريخ الكنيسة 8: 13: 12)...!!!!

(2) تاريخ الكنيسة 8: 2: 1....

(3) تاريخ الكنيسة 8: 2: 4



فكيف كتب يوسابيوس هذه الفقرة ؟





Concerning Matthew 28:19, Conybeare states, "Eusebius cites this text of Matthew 28:19 again and again in works written between 300-336 AD, namely in his long commentaries on the Psalms, on Isaiah, his Demonstratio Evangelica, his Theophany, ...in his famous history of the Church, and in his panegyric of the emperor Constantine. I have, after a moderate search in these works of Eusebius, found eighteen citations of Matthew 28:19, and always in the following form: Go ye and make disciples of all nations in my name, teaching them to observe all things, whatsoever I commanded you. " (Hibbert Journal, F. Coneybeare). Eusebius rendering here (...make disciples of all the nations IN MY NAME...) ties -dir-ectly with Luke 24:47 as listed above (repentance and remission of sins should be preached IN HIS [Jesus ] NAME among all nations).



Conybeare states, "I have collected all these passages except one which is in a catena published by Mai in a German magazine, the Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft, edited by Dr. Erwin Preuschen in Darmstaft in 1901. And Eusebius is not content merely to cite the verse in this form, but he more than once comments on it in such a way as to show how much he set store by the words in my name . Thus, in his Demonstratio Evangelica he writes thus (col. 240, p.136):



"For he did not enjoin them to make disciples of all the nations simply and without qualification, but with the essential addition in his name. For so great was the virtue attached to this appellation that the Apostle [Paul] says: God bestowed on him the name above every name, that in the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven and on earth and under the earth. It was right therefore that he [Jesus] should emphasise the virtue of the power residing in his name but hidden from the many, and therefore say to his Apostles: Go ye, and make disciples of all nations in My name. " (Hibbert Journal quoting Eusebius)



Conybeare continues, "It is evident that this ["in My name"] was the text found by Eusebius in the very ancient codices collected fifty to a hundred and fifty years before his birth by his great predecessors. Of any other form of text [than the "in My name" reading], he had never heard and knew nothing until he had visited Constantinople and attended the Council of Nice. Then in two controversial works written in his extreme old age, and entitled: Against Marcellus of Ancyra, and the other About The Theology Of The Church, he used the common reading after Nice." (Hibbert Journal, p.105).





إن يوسابيوس يستشهد بنص متى 28 : 19 ...

في كتابه "تاريخ الكنيسة "



ترجمة القمص مرقس داود ..

مكتبة المحبة ...

في الكتاب الثالث (فصل 5 : 2 )



فنجده يذكر النص والذي جاء في سياق حديثه كالتالي :



" ...فقد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم

" اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم بإسمي "

ها هو ما قاله جيروم ...



في كتابه سيرة (حياة ) المشاهير من الرجال

Jerome-Lives of Illustrious Men.

Matthew,30 also called Levi, apostle and aforetimes publican, composed a gospel of Christ at first published in Judea in Hebrew31 for the sake of those of the circumcision who believed, but this was afterwards translated into Greek though by what author is uncertain. The Hebrew itself has been preserved until the present day in the library. at Caesarea which Pamphilus so diligently gathered. I have also had the opportunity of having the volume described to me by the Nazarenes32 of Beroea,33 a city of Syria,who use it. In this it is to be noted that wherever the Evangelist, whether on his own account´-or-in the person of our Lord the Saviour quotes the testimony of the Old Testament he does not follow the authority of the translators of the Septuagint but the Hebrew. Wherefore these two forms exist "Out of Egypt have I called my son," and "for he shall be called a Nazarene."





وها هي الترجمة العربية:



(متى ويسمى أيضاً ليفي , رسول وصاحب الصدارة, اعد بشاره المسيح ونشرها أولاً في اليهودية بالعبرانية لاجل هؤلاء من الختان، الذين آمنوا, ولكنها فيما بعد تُرجمت الي اليونانيه ولوأن الكاتب غير معروف . النسخة العبريه نفسها مازالت محفوظة حتى يومنا هذا في مكتبة قيصرية والتي جمعها بامفيلوس بعناية . كما اتيحت لي الفرصه أن يوصف لي المؤلف بواسطة الناصريين من بيرويا مدينه في سوريا والذين يستخدمونه. وفي هذا تجدر الاشاره الي ان الانجيلي ، سواء على مسئوليته اوفي شخص الرب المخلص حين يقتبس من العهد القديم فإنه لايتبع ترجمة مترجمي السبعينية وإنما يتبع العبريه. ولهذا السبب نجد هذين النصين "من مصر دعوت ابني" و "سيُدعى ناصرياً )





التوضيح الصارخ :



هو ما يقوله المترجم الإنجليزي لكلام جيروم في الحاشية رقم 31 :

Gospel ...in Hebrew. Jerome seems to regard the Gospel according to the Hebrews mentioned by him above as the original Hebrew **** of Matthew. cf. Lightfoot, Ignatius v. 2.

p. 295.

(الإنجيل بالعبرية..يبدو أن جيروم يشير إلى إنجيل العبرانيين والذي ذكره أعلاه على أنه النص العبري الأصلي لإنجيل متى )



________________





وها هو الرابط من موقع (كتابات الآباء)....



http://www.ccel.org/fathers2/NPNF2-0...#P7086_1823364



يقول توم هاربر Tom Harpur المحرر السابق في قسم الأديان لمجلة تورونتو ستار Toronto Star :



"يتفق جميع أو أغلب العلماء المحافظين على أن الجزء الأخير من هذه الوصية على الأقل قد تم إضافته لاحقاً. هذه الصيغة غير موجودة في أي مكان آخر في العهد الجديد، و نحن نعلم من خلال الدليل الوحيد المتوفر لدينا (بقية العهد الجديد) أن الكنيسة الأولى لم تقم بتعميد الناس باستخدام هذه الألفاظ – بل إن التعميد كان باسم يسوع وحده. وبالتالي فإن النص الأصلي يقول: "عمدوهم باسمي" ومن ثم جاءت الإضافة لتصبح جزءً من العقيدة. في الحقيقة فإن أول من أشار إلى هذا الأمر هم الناقدون الألمان بالإضافة إلى طائفة "الموحدين" في القرن التاسع عشر، و هذا الرأي كان شائع القبول عموماً في الأوساط العلمية حتى عام 1919. في أول إصدار لتفسير بيك (Peake) يقول: (إن كنيسة الأيام الأولى لم تبدِ اهتماماً بهذه الوصية المنتشرة في العالم اليوم و إن كانت على علم بها. إن وصية التعميد باسم ثلاثة إنما هي توسيع في العقيدة)."

من أجل المسيح For Christ s Sake– توم هاربر Tom Harpur – ص 103



تم التأكيد على ذلك في (تفسير بيك Peake للكتاب المقدس) الذي طبع سنة 1919، و الذي نال إعجاباً عالمياً و اعتُبر المرجع الأساسي لدارسي الكتاب المقدس. حيث يقول بيك: "يتم شرح هذه المهمة من خلال لغة الكنيسة و أكثر المعلقين يشككون في أن صيغة الثالوث موجودة في الأصل في إنجيل متى، حيث أن بقية العهد الجديد لا يحتوي على هكذا صيغة بل يصف التعميد كما تم تأديتـه باسم يسوع السيد (أعمال الرسل [2: 38] ، [8: 16]، إلخ)"





في الصفحة /302/ من كتابه "الفحص النقدي لحياة عيسى" الأكثر قوة و تمحيصاً و المكون من /800/ صفحة يقول المؤلف ديفيد فريدريتش ستروسDavid Friedrich Strauss :

"و بعد بعثه، وفق الأناجيل الثلاثة، أعطى (عيسى) رجال الدين الأمر ((اذهبوا و تلمذوا كل الأمم و عمدوهم...)) (متى 28: 19، مرقس 16: 15، لوقا 24: 15). بمعنى: اذهبوا إليهم و اعرضوا عليهم ملكوت المسيح، حتى ولو لم يكونوا يهوداً من قبل. لم يكتفِ رجال الدين بعد عيد الخمسين بإهمال تنفيذ هذه الوصية بل وعندما أصبح الأمر قسراً عليهم – مما أعطاهم الفرصة للامتثال بالوصية - تصرفوا و كأنهم جميعاً يجهلون توجيهاً كهذا من قبل عيسى (أعمال الرسل 10،11)"

يقول مارفن فينسنت Marvin Vincent (وهو بروفيسور أدب وتفسير العهد الجديد بمعهد الاتحاد اللاهوتي في نيويورك) في كتابه "تاريخ النقد النصي للعهد الجديد" (A History of the Texual Criticism of the New Testament) (ص 42-43، ط1899م، أي ألفه قبل أكثر من مائة عام):



"لقد ظهرت تحريفات النصوص في وقت مبكر جداً . . . فقد ظهرت الاختلافات بين مخطوطات العهد الجديد خلال قرن من تأليفها، فقد كانت الإضافات والتحريفات التي قام بها الهراطقة من فترة مبكرة سبباً للتشكّي؛ فيقول تشندروف: "ليس لدي شك بأنه في العصور الأولية بعد كتابة كتبنا المقدسة وقبل أن تقوم سلطة الكنيسة بحمايتها وقعت عليها تحريفات مقصودة (وخصوصاً عمليات الإضافة)"، ويقول سكريفنر بأن أسوأ التحريفات التي تعرض لها العهد الجديد ترجع إلى أول مائة عام من كتابتها، ويتفق معه هورت [على ذلك].

وعلى عكس النص القرآني والذي تم ضبطه رسمياً منذ البداية (والذي اعتبر مقدساً) على الأقل لقرن ونصف، فقد تمت ممارسة حرية أكبر في التعامل مع كتابات العهد الجديد، فهذه الكتابات [أي العهد الجديد] لم تعتبر ككتب مقدسة، فنسخ كتابات الرسل [أي مؤلفوا كتب العهد الجديد] كانت تستخدم للمجتمعات المختلفة، ولم يكن في بالهم [أي تلك المجتمعات المسيحية في القرن الأول الميلادي] وضعها في نفس مستوى العهد القديم، ولذلك سيكون المجهود قليلاً للحفاظ على دقتها [أو صحتها] والقليل من التردد في عملية التحريف.كتب الكاتب البريطاني المعروف Roger Bolton بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، مقالة على موقع BBC التابع لهيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية مقال مهم حول تحريف الإنجيل بعنوان The rival to the Bible أحببنا ترجمته كاملاً كما هو بدون زيادة ليطلع عليه أكبر عدد ممكن من الناس.

يمكن الإطلاع على النص الإنكليزي للمقالة على موقع BBC على الرابط التالي:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7651105.stm

الترجمة :

منافس الكتاب المقدس:

إن ما يعتقد أنه أقدم كتاب مقدس معروف تتم معالجته رقميا و تجميع قطعه المبعثرة لأول مرة منذ اكتشافه منذ 160 سنة. و هو مختلف إلى درجة ملحوظة عن نظيره الحالي. ما الذي بقي إذا؟؟

بدأت معالجة الكتاب المقدس الأقدم في العالم.

لمدة 1500 سنة, بقيت مخطوطات سيناء مخفية في كنيسة سيناء إلى أن اكتشفت, أو سرقت, كما يقول أحد الرهبان في 1844 وتوزعت بين مصر, روسيا, ألمانيا وبريطانيا.

الآن يتم تجميع هذه القطع المبعثرة , و ابتداء من تموز المقبل سيكون بإمكان أي شخص من الوصول إليها عبر شبكة الانترنت و يطالع النص الكامل وترجمته.

لمن يعتقدون أن الكتاب المقدس هو كلمة الرب الغير المبدلة والغير المحرفة سيكون عليهم الاجابة على الكثير من الأسئلة المزعجة. فالمخطوطات تظهر آلاف من الاختلافات مع الكتاب المقدس الحالي.

المخطوطات والتي يعتقد أنها أقدم كتاب مقدس موجود, تحتوي على كُتب (أسفار) غير موجودة في الكتاب المقدس الموجود بين أيدي المسيحيين اليوم, و هي لا تحتوي على نصوص و إصحاحات مهمة جدا بالنسبة لقيامة المسيح.

الكتابات المعادية للسامية

مجرد نجاة هذا الكتاب يُعد معجزة:

قبل اكتشافه في أواخر القرن التاسع عشر من قبل أحد أهم المستكشفين في عصره, بقي هذا الكتاب مخفي في دير السيدة كاترين منذ أواخر القرن الرابع.

و يعود سبب نجاته إلى المناخ الصحراوي الذي يُعد مثاليا للحفظ, ولأن الدير, المتواجد على جزيرة مسيحية في منطقة مسلمة بقي سليما وعلى حاله تماما, ودون أن يتعرض لأي غزو.

اليوم يوجد ثلاثون راهباً أرثوذكسي, متفانين في صلاتهم, يتعبدون هناك, وهم يتلقون المساعدة كما منذ عصور خلت, من بدو مسلمين. هذا المكان مقدس للأديان العظمى الثلاث: اليهودية, المسيحية, و الإسلام, حيث لا تزال تستطيع رؤية الشجرة المقدسة حيث كلم الرب موسى .

الدير نفسه يملك أعظم مكتبة للمخطوطات خارج الفاتيكان, تضم حوالي 33000 مخطوطة بالإضافة إلى مجموعة رموز.

ليس من المفاجئ أن ينتمي هذا المكان اليوم للتراث العالمي, وهو الذي أتى بكنوز روحية سلمت عبر القرون المتقلبة. بالنسبة لكثير من الناس الكنز الحقيقي يقبع في المخطوطات المكتوبة في زمن الإمبراطور المسيحي الأول قسطنطين.

عندما سوف يتم تجميع القطع رقمياً في العام القادم, يمكن لأي شخص مقارنة المخطوطات مع العهد القديم.



صورة لدير سانت كاترين في سيناء

أولا المخطوطات تحتوي على كتابين (سفرين) من العهد الجديد غير موجودتين في العهد الجديد الحالي.

أولهما هو "الراعي هرمس" ,الغير المعروف, مكتوب في روما في القرن الثاني , أما الآخر فهو "رسالة برنابا".الذي يظهر يظهر الاختلاف عبر الادعاء بأن من قتل المسيح هم اليهود وليسوا الرومان, بالإضافة إلى أنه مليء بالتعابير المعادية للسامية .

التناقضات

مع بقاء هذا في النسخ اللاحقة, "كان من الممكن أن تكون معانات اليهود في القرون المتتالية أسوء" كما يقول الباحث المميز في للعهد الجديد البروفيسور "بارت ايرمان"

مع أنه الكثير من الاختلافات الآخرة هي صغيرة, إلى أنها قد تحتاج الى تبرير من الذين يعتقدون أن كل كلمة تأتي من الرب .

مع وجود نصوص مختلفة: أيها الأصلي الموثوق؟

السيد ايرمان ولد مسيحيا انجيليا يؤمن بالكتاب المقدس حتى قرأ النصوص اليونانية الأصلية ولاحظ بعض الفروقات.

الانجيل الذي نستخدمه اليوم لا يمكن أن يكون كلمة الرب الغير المبدلة يقول الاستاذ "ايرمان" لأنه ما لدينا اليوم ما هي أحيانا الا كلمة مضلة نسخت من كتابات قابلة للخطأ

عندما يسألني الناس هل الكتاب المقدس هو كلمة الرب أن أجيبه "أي كتاب مقدس منهم"

المخطوطات و الكتابات القديمة لا تذكر شيئا عن صعود المسيح إلى السماء, و أسقطت دليل مهم جدا للقيامة والصعود, وهو ما يعتبره بعض الأساقفة الأساس في الإيمان المسيحي.

بعض الاختلافات الآخرة تتعلق بتصرفات المسيح. في أحد المقاطع من المخطوطات, يظهر المسيح على أنه غاضب عندما شفى أحد الأشخاص, أما الكتابات الحديثة فتظهر أنه يشفي بلطف.

و كذلك نجد اختفاء قصة المرأة الزانية التي كادت ترجم لولا نطق المسيح بجملته الشهيرة "من كان منكم بلا خطية فليرجمها"

كذلك لا نجد أثر لما قاله المسيح على الصليب "أبي سامحهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون

من يعتقد بأن كل كلمة في الكتاب المقدس هي حقيقية, قد يجد بأن هذا الاختلافات غير مطمأنة.

ولكن الصورة معقدة, حيث يجادل البعض بأن المخطوطات الفاتيكانية هي أقدم. و يوجد نصوص أقدم لمعظم الإصحاحات, ولكن لم يتم جمعها سويا

الكثير من المسيحيين اعتقدوا طويلا بأن الكتاب المقدس هو كلمة الرب المجزوم بها, ولكن اليد البشرية لطالما ارتكبت الأخطاء.

"يجب أن يعامل على أنه نص حي, شيء يتغير باستمرار مع تعاقب الأجيال التي تحاول فهم ما يفكر به الرب"كما يقول دايفد باركر, مسيحي يعمل على معالجة المخطوطات رقمياً.

فالاختلافات تواجهنا حالما نجد اقتباسات من الكتابات الرسولية لدى كل المؤلفين الذين أتوا بعدهم، وقد وقع ذلك عند الكُتَّاب الكاثوليك والهراطقة على حد سواء."



المخطوطة الأولى:

رقم المخطوطة: Sinai, St Catherine ar . 75

التاريخ: c . 9th

النص العربي: في البدي لم يزل الكلمة والكلمة لم يزل عند الله وإلها لم يزل الكلمة

النص الإنجليزي:

In the beginning the word never ceased to be (masc.) and the word never ceased to be (masc.) with (at, near, by) Allah, and the word never ceased to be (masc.) ilah.

المخطوطة الثانية:

رقم المخطوطة: Sinai, st Catherine ar . 74

التاريخ: c . 9th

النص العربي: في البدي كانت الكلمة والكلمة لم تزل عند الله وإله لم تزل الكلمة

النص الإنجليزي:

In the beginning was (fem.) the word and the word never ceased to be (fem.) with (at, near, by) Allah, and the word has never ceased to be ilah.



Sinai MF UCL Arabe 74



المخطوطة الثالثة:

رقم المخطوطة: Sinai, St Catherine ar . 70

التاريخ: C . 9th

النص العربي: في البدي كان الكلمة والكلمة قد كان عند الله وإلاها كان الكلمة

النص الإنجليزي:

In the beginning was (masc.) the word and the word was (masc.)already (qad kana) with (at, near, by) Allah and the word was (masc.) ilah.



المخطوطة الرابعة:

رقم المخطوطة: Sinai, St Catherine ar . 54

التاريخ: c. 10th

النص العربي: في البدي لم تزل الكلمة والكلمة لم تزل عند الله وإله لم تزل الكلمة

النص الإنجليزي:

In the beginning the word never ceased to be (fem.) and the word never ceased to be (fem.) with (at, near, by) Allah, and the word never ceased to be (fem.) ilah.

المخطوطة الخامسة:

رقم المخطوطة: Sinai, St Catherine ar . 76

التاريخ: c . 13th

النص العربي: في البدي كان الكلمة والكلمة كان عند الله وإلها لم يزل الكلمة

النص الإنجليزي:

In the beginning the word was (masc.) the word and the word was (masc.) with (at, near, by) Allah, and the word has never ceased to be (masc.) ilah.





المخطوطة السادسة:

رقم المخطوطة: Sinai, St Catherine ar . 89

التاريخ: 1285

النص العربي: في البدي كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة لم يزل إلهاً

النص الإنجليزي:

In the beginning was (masc.) the word and the word was (masc.) with (at, near, by) Allah, and the word has never ceased to be (masc.) ilah.



Sinai Mf UCL Arabe 89

1JOHN 5:7هو النص الوحيد الذي يثبت التثليث في كل الكتاب المقدس ويقول أن الثلاثة الآب والإبن والروح القدس واحد وليسوا ثلاثة وهذا النص زائد (مفبرك يعنى)

بشهادة علماء المخطوطات والمفسرين وإذا تصفحت الأناجيل أو الترجمات الإنجليزية الآن تجد أنها أربع فرق :



1) أناجيل تقول ثلاثة وفقط مثل :





Darby Translation (1890)



For they that bear witness are three:





New International Version – UK (1973, 1978, 1984) &

New International Version (1973, 1978, 1984) &

New American Standard Bible (1960-1995)





For there are (A)three that testify:



Contemporary English Version (1995)



In fact, there are three who tell about it.



مصدر ما سبق :

http://www.biblegateway.com/passage/...664314946





New International Reader s Version (1996, 1998)

There are three that give witness about Jesus.



English Standard Version (2001)





For there are three that testify:



World English Bible



For there are three who testify:



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2) أناجيل تضيف النص الزائد الغير موجود بالمخطوطات القديمة ) هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. ( مثل







King James Version (1611) &

New King James Version (1982) &

21st Century King James Version (1994)







For there are three that bear record ( "witness" in NKJV) in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.





مصدر ما سبق :

http://www.biblegateway.com/passage/...647505048





Worldwide English (New Testament) (1993)

There are three in heaven who prove it is true. They are the Father, the Word, and the Holy Spirit. These three are one.

Wycliffe New Testament (2001)





For three be, that give witnessing in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost [For three be, that bear witness in heaven, the Father, the Word,´-or-Son, and the Holy Ghost] and these three be one.



New Life Version (1969)

7There are three Who speak of this in heaven: the Father and the Word and the Holy Spirit. These three are one.



Webster s Bible





For there are three that bear testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one.



أما هذه النسخة فوضعتها بين أقواس والحذق يفهم !!!





Young s Literal Translation (1898)

because three are who are testifying [in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these -- the three -- are one





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3) أما الفريق الثالث فهو ما أسميه فريق الهوامش (أي التى تضع تفصيل الزيادة في الهامش وهم أكثرهم أمانة) مثل





Holman Christian Standard Bible (1999, 2000, 2002, 2003)



7 For there are three that testify: (A) [a]



Footnotes:

a.1 John 5:7 Other mss (the Lat Vg and a few late Gk mss) read testify in heaven, the Father, the word, and the Holy Spirit, and these three are One. 8 And there are three who bear witness on earth:



وترجمة الهامش : "بعض المخطوطان (نسخة Lat Vg (نسخة لاتينية وليسن يونانية من القرن الخامس ) وبعض المخطوطات اليونانية المتأخرة (بعد القرن السادس عشر) فيها الزيادة الآتية : الذين يشهدون في السماء ....."



مصدر ما سبق :

http://www.biblegateway.com/passage/...353741577





New Living Translation (1996)



7So we have these three witnesses[a]—



Footnotes:

a.1 John 5:7 Some very late manu-script-s add in heaven--the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And we have three witnesses on earth.



وترجمة الهامش : "بعض المخطوطان المتأخرة جداً تضيف الزيادة : الذين يشهدون في السماء ....."





Amplified Bible (1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987)



7So there are three witnesses [a]in heaven: the Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are One



Footnotes:

a.1 John 5:7 The italicized section is found only in late manu-script-s.



وترجمة الهامش : الجزء المائل موجود فقط في المخطوطات المتأخرة



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4) ترجمات غريبة مثل





American Standard Version (1901)



And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth.



مصدر ما سبق :

http://www.biblegateway.com/passage/...rsion=51458





Weymounth New Testament



For there are three that give testimony-- the Spirit, the water, and the blood





Bible in Basic English



And the Spirit is the witness, because the Spirit is true.



أما ما لا تجده من الترجمات في اللينكات السابقة تجده هنا



http://-script-uretext.com/1_john/5-7.htm



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





كما تجد أيضاً النسخ أقصد "الأصول" اليونانية المترجم عنها التي تنقسم بدورها إلى



1) نصوص تذكر ثلاثة فقط







1881 Westcott-Hort New Testament (بحسب http://www.Biblegateway.com) &

Byzantine/Majority text &

Tischendorf 8th Edition





7οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2) نصوص تضيف الجزء المفبرك







Westcott-Hort Greek New Testament (w/ Strong s)(بحسب http://www.e-sword.com)

Robinson/Pierpont Byzantine Greek New Testament (w/ Strong s)

1550 Stephanus New Testament &

1894 Scrivener New Testament &

Textus Receptus



7οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και ουτοι οι τρεις εν εισιν





المصادر

http://www.biblegateway.com/passage/...sion=686970

http://-script-uretext.com/1_john/5-7.htm

http://www.e-sword.net/bibles.html



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



أما الترجمات الأخرى في اللغات الأخرى فهي إما تحتوى الزيادة أو لا تحويها رغم ثبوت أنها مفبركة وغير موجودة في المخطوطات القديمة وغير موجودة غير في بعض المخطوطات الجديدة فقط



وبالنسبة للنسخ العربية نجد الزيادة موجودة فتجد



(SVD) (ALAB)



7 فَإِنَّ هُنَالِكَ ثَلاَثَةَ شُهُودٍ غفِي السَّمَاءِ، الآبُ وَالْكَلِمَةُ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ، وَهَؤُلاءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ



http://www.biblegateway.com/passage/...rsion=286970





وقد كانت الكنيسة المصرية من أشد المتمسكين بهذا النص المفبرك (بل إلى الآن يستشهد به القص المخلوع زكريا بطرس رغم علمه أنه مفبرك) ولكن بدئوا يعترفون أخيراً أنه نص زائد (غير موجود في المتن ) كما ذكر المصدر

http://www.baytallah.com/insp/insp5.html



حيث ورد :





6- إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن: وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض الأجزاء التي لم ترد في أقدم النسخ وأدقها مثل عبارة "السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح" في رومية 8: 1، وأيضاً عبارة "الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة..." الواردة في 1يوحنا 5: 7.