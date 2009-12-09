

سناء طباني

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 09:16

المحور: الادب والفن









الصداقة..والوفاء



سناء طباني

زهرة نقية هي

الصداقة

والأجمل منها

الوفاء

بين الصداقة

والوفاء

تكمن حياة بين

الأصدقاء

منهم من تخطى

الصداقة

وأصبح بحكم

الأقرباء

ومنهم من خانك

لتندم على الصحبة

وجمال اللقاء

ليست الحياة يوما

نعيشها

إنها صدق محبة

ونقاء

وليس كل صديق

يستحق منا النظر

إلى الوراء

لأيام كانت بنظرنا

جميلة

ولم

تكن في حقيقتها

إلا رياء في رياء

عجبي على صديق

تمنحه المحبة

يجازيك بالخيانة

والشقاء

تكون له صفحة

بيضاء

ليمنحك السم

مثل أفعى رقطاء

لا ألوم الصديق

لخبثه

بل ألوم قلبا

أدمن الحب بصدق

وسخاء