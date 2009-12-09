

مسك طه

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 09:16

المحور: الادب والفن









هل أنا من مشرق البحر أم من مغربه

ربما جئت مع قوس قزح

أو أنا من آخر الأزمان سقطت سهواً

من ثنايا مخلبه

حين حلقت بروحي فوق أرضي

لم أجدها ووجدتهم . كان الكل ثكالى وكانو

كان الكل ينزف حزناً وكانو

كان الكل يلعق جرحه

يلعق منه المرارة ، ويلف بضماد من دموع مالحة

كان درباً من ظلام لا يضيء إلا بلغم منفجر

لا يضيء إلا بأشلاء لطفل منتشر

في رحاب الجو كانو كرذاد من مطر

أحمر وأزرق لا ينبت منه زرع أو شجر

يتناثر حتى يتوقف ألف قلب منفطر

حين يسمعن شخير الروح تخرج من بين الثنايا

كانو جد صغار

لم يهاب الموت منهم وإقترب

وسقطت ألف حبلى لم تبال بالمخاض

بل مشت تتدلى منها

الحبال السرية

أمسكت به بين أسنانها ولم تعطه لأحد

بل أخذت وليدها معها

إلى جبل لا يصله أحد

قلت للراوي ولمن بيده الولاية

لقد إكتفيت بما رأيت

عد بي إلى أول يوم في الخليقه

لقد إكتفيت ليس في روحي مكان لم يدنس

وشغاف لم يمس

لا أريد يومي ولا أمس أو غدي

بل عد بي إلى نقطة الصفر لعلي

أكتب تاريخ البشر من أول سطر من جديد





