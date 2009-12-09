

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 09:15

المحور: المجتمع المدني









منسقية مربي الحمام الزاحل في العراق، -اعلنت -اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الدورة الثانية لمسابقة "السلام الوطني" من أهوار جنوبي ميسان،(390 كم جتوب العاصمة بغداد)، وفي حين كشفت عن مشاركة 17 ألف حمامة بالمسابقة من 21 نادياً من ثلاث محافظات، بينت أن الهواة يجمعون تبرعات لدعم عوائل الحشد الشعبي .

وقال المشرف على المسابقة، عمار عادل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدورة الثانية لمسابقة الحمام الزاجل السنوية انطلقت اليوم، من هور السادة البطاط، جنوب مدينة العمارة، تحت شعار مسابقة السلام الوطني"، مبيناً أن "520 متسابقاً من 21 نادياً من محافظات بغداد، صلاح الدين وديالى، يشاركون بالمسابقة، بـ17 ألف حمامة تشكل أكبر عدد من نوعه لمربي الزاجل في الوطن العربي".

وأضاف عادل، أن "المسابقة تتم باستعمال تقنيات حديثة تتمثل بوضع جهاز البرايكون للتسجيل الالكتروني معتمد في الدول- الاوربيه -قدم الطير المشارك، وجهاز التقاط وتسجيل (مهبط) في مسكن الطير، يسجل معلومات الوصول وسرعة الطيران والمسافه"، مبيناً أن "اللجنة المنظمة خصصت 16 عبرة لنقل الحمام من مشتل الكمال باتجاه الأهوار جنوب-

أن "مشتل الكمال في بغداد هو صاحب الفضل بجمع الأندية المشاركة في المسابقة، وهي من مدينة الصدر وبغداد الجديدة والكسرة والشعلة والحرية والحسينية والعبيدي مشروع الوحدة، الصويرة والعزيزية مزرعة الصويرة، وبلد وخانقين وسامراء"، لافتاً إلى أن "شعار المسابقة جاء تضامنا مع الانتصارات التي حققها الحشدالشعبي ولدعم القوات الأمنية في معاركة قادمون يانينوى".-

الغاية من المسابقة هي تشجيع الاهتمام بتربة طائر الزاحل وخلق روح التنافس لاسيما أن الدول الأخرى تهتم برياضية الطيور والحمام بصورة خاصة وتخوض مسابقات في مجالها"

ان هذا العمل الحضارى يوضح لنا ان الحياة المدنية العراقيه لازالت وستبقى حيه ونشطه رغم الوضع السياسى الصعب والحياة الاجتماعية والاقتصادية القاسيه وجو الارهاب والتفجيرات -وحرب تحرير الموصل لم تضعف المجتمع المدنى العراقى