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|الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - تيار الكفاح العمالى - مصر - بلاغ من أسرة المعتقل اأسامةجويدة ((ساعدونا .ابننا سيفقد بصرة فى المعتقل نتيجة الاهمال الطبى)بطرة
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بلاغ من أسرة المعتقل اأسامةجويدة ((ساعدونا .ابننا سيفقد بصرة فى المعتقل نتيجة الاهمال الطبى)بطرة
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|الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - تيار الكفاح العمالى - مصر - بلاغ من أسرة المعتقل اأسامةجويدة ((ساعدونا .ابننا سيفقد بصرة فى المعتقل نتيجة الاهمال الطبى)بطرة
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