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بلاغ من أسرة المعتقل اأسامةجويدة ​ ((ساعدونا .ابننا سيفقد بصرة فى المعتقل نتيجة الاهمال الطبى)بطرة


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 09:14
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    



. الأمن الوطني يعرقل جراحه عاجله للمعتقل " أسامه جويده " المحتجز بمستشفي طره

. ترجع حالة " أسامه " المرضية عندما بدأ يشعر بألام شديدة في عينه اليمني وطالب مراراً وتكراراً العرض على طبيب رمد لعلاجه وبعد عدة أشهر تم عرضه على الدكتور"عزت نصيف" طبيب الرمد بمستشفي سجن #الأبعاديه وأخبره بإصابته الخطيرة بـمرض يسمي " القرنية المخروطية " ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لخطورة هذا المرض وسرعة إنتقاله للعين اليسري

بعدها سعي جويده وأسرته لإنهاء المطلوب من أوراق وتصاريح لإجراء العملية الجراحية حتى صدر قرار بترحيله تعسفياً إلى سجن وادي النطرون هو و 100 من المعتقلين السياسيين دون إبداء أسباب ودون ملفه العلاجي الذي يوجد به كافة أوراقه التي تشخص حالته المرضية .

وكشف " أسامه " عن معاناته الشديدة قبل نقله إلى مستشفي سجن طره مع إدارة السجن بملحق وادي النطرون التي لا يوجد بها طبيب رمد لعلاجه ورفضت وصفه وتشخيصه للحالة وأمر طبيب المستشفي بعرضه من جديد لتبدأ سلسلة جيددة من حلقات الإنتظار حتى يعرض على الطبيب المختص بالرمد بسجن أخر بمجمع سجون #وادي_النطرون وهو سجن "430" .

وأخيراً تم الاستجابة بنقله في مايو 2016 إلى #مستشفي سجن ليمان طره وأعيدت الفحوصات مرة أخري , ومر من حينها إلي الآن لعدة مضايقات أمنيه من الضابط " أمير صقر " دخل علي إثرها حجرة الملاحظة السيئة , إضافة لإضرابه عن الطعام عدة أيام إلي أن تم وعده بالإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة لإجراء العملية , وحتى الآن ينتظر " أسامه " موافقة الأمن الوطني لإجراء العملية الجراحية .

يذكر أن " أسامه محمود محمد جويده " يبلغ من العمر 24 سنه , ويقيم بمنطقة الحدائق - كفر الدوار , ومحتجز حالياً بمستشفي طره , وهو معتقل علي قوة سجن وادي النطرون , وكان قد اعتقل يوم 19 يناير 2014 , وصادر بحقة حكم نهائي بالسجن لـ 5 سنوات في القضية رقم 215 لسنة 2014

وتطالب أسرة " أسامه " بسرعة التحرك الحقوقي والإعلامي لوقف تعنت الأمن الوطني وسرعة التدخل الجراحي لإنقاذ عينيه من هذا المرض الخطير والحافظ على بصره الذي قارب على فقده بسبب الإهمال .

كما تحمل أسرته داخلية النظام الحاكم بمصر ومصلحة السجون المسئولية كاملة عن تدهور حالة " أسامه " الصحيه أو حدوث فقد للبصر جراء الإهمال محتفظين بحقوقهم التي كفلها القانون في دولة لا تحترم القانون ..
مصر.محافظة البحيرة.كفرالدوار.للتواصل مع الاسرة -01201757226





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تيار الكفاح العمالى - مصر

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الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - تيار الكفاح العمالى - مصر - بلاغ من أسرة المعتقل اأسامةجويدة ​ ((ساعدونا .ابننا سيفقد بصرة فى المعتقل نتيجة الاهمال الطبى)بطرة