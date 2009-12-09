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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع 2-مفتوح





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ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع 2-مفتوح


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 09:14
المحور: المجتمع المدني
    


ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة
الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع 2-مفتوح
في الواقع ولانريد نكران واقع الحال في سلبية التعاطي مع قضايا المجتمع للعديد من المنظمات الرئيسية دون تسميتها وعموما منظمات المدافعة عن الحقوق والتيارات المدنية والديمقراطية ؛ ولا نطلق الاسباب جزافا ؛ بل واقع ملموس سلبيتها وللضرورة أن تطلب نجاوب أن إحتجتْ ؛ وإليكم بعض ندائاتنا لتسويق نشر احد مواضيعنا [المناداة لقوى المجتمع وتياراتها المدنية والديمقراطية لعمل بآلية الدستور معرفة الحقوق والتجاوزات ورفع دعوى وتغيير العمل بموائدة مستديرة على الهواء وحضورية بالعمل الجمعي المجتمعي والتوجه لمضامين الدستور لانجد الاستجابة للممكنات التي تحقق قضايا المجتمع ] إتفقنا مع إحداها وبعد سبعة عشر يوما ألغوها!
ونحن حينما أردنا التوسع وعبرنا عن ( اللازمكانية وإلتجائنا للثورة الرقمية ومنها الفيسبوك ؛ لنوصلها للجميع وزايا القرى والمحافظات والعراقييون بالخارج للمشاركة ؛ نتصور الاستجابة والتعاون ؛ ولكن وما يؤسفنا سوف لانجد ذلك ؛ ويعني ذلك ما يعنيه ؛ سنوقف الجهد بلاطائل )

ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية
لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المائدة المستديرة المكانية وعلى الهواء
محمد صبيح البلادي
واليكم بعض رؤى التجاوب مع حذف الاسماء دون أذنهم أولا ؛ وقد يكون الامر إحراجا :
صباح الخير على كل أصدقائي الأعزاء. .من إحدى السيدات وهي دكتورة جامعية
الصفحة راقية وياريت يقرأ ابن وطني مضامينها فهي تقاتل بكلمة واعية وتبين حق المواطن في بلد اللؤلؤ .. والذي لا زال يعيش معظم أبناؤه تحت خط الفقر. .رغم وجود طبقة مترفة صعدت على ضهور الفقراء ..شكرا لكل من رسم هذه الصفحة وأشد على يديه لا يخلو العراق من المخلصين. .
أعجبني عرض مزيد من التفاعلات تعليق
3 ‏( 1-2-3 ) ومقال السيد علي عزيز داوود ‏العبيدي المؤسس للجمعيةالإنسانية للمتقاعدين
وجاء من التعليقات للسيد للرقم (3 ) اعلاه [ نحتاج الى الوقوف معا ورفع اصواتنا للمطالبه بحقوقنا وكذلك توعية المجتمع ونشر ثقافة القانون بين افراده ..احسنتم عملا]
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال( السيد الرقم 3 ) شكرا لملاحظتكم ولأول مرة أجد ملاحظة يمكن الانطلاق منها لتجمع الاخرين وهي الثانية هنا للعمل الجمعي المجتمعي وهذا ما نرمي له في المنتدى الوطني العراقي لحقوق الانسان والوسيلة ندوة لمائدة مستديرة على الهواء ومكانية على الارض ونختار موضوع للمجتمع لمعالجته بألية الدستور ؛ إذا وقد حصلنا على اربع تجاوبات ومنها ننطلق وشكرا ثانيةُ وقبلها الدكتورة الفاضلة والعديد منها بشكل فردي !

محمد صبيح البلادي - إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم
والسيد علي عزيز العبيدي شارك بمقال تعليقا - إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم
وكما ترون والبحوث والمقالات تشير لأهم القضايا للمجتمع وفقا للدستور ؛ ولا تخفي أن السلبية وعدم إستجابة القوى المهنية والتيارات المدنية ؛ كثيرا ما تجعلنا نتردد للاستمرار ؛ وقد ننهيها





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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع 2-مفتوح