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قضية أزلية


هيام قيطون
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 05:05
المحور: الادب والفن
    


أرغمنا على تبني القضية
و لن نستسلم لأغلال العبودية
تعبير، فنضال، فاعتقالات سياسية
قوانين توهمنا بفجر الحرية
و حقائق أكاذيب إحائية
فجماهير معتقدات ظلامية
و ردع أفكار تنويرية
أبطال في سجون أبدية
مسؤولون في سهرات ليلية
و في الشوارع مطارادات قمعية
و في مجتمعنا حياة لا إنسانية
ولا أحد يسمع صوت الأقلية
ما زادنا سخطا عن الوضعية
و مازلنا متعطشين للحرية
غير مبالين بالمهاجمات التعسفية
مستعدين لحياة تمردية
سئمنا عروبة تطاردنا صبيحة و عشية
و تقاليدا مكبوتة و أعرافا خرافية
و نضالا غير مجديا لهتك العبودية
سئمنا العشية و الاعراف الخرافية والعبودية
معلنين أن هذه القضية ستظل أزلية





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هيام قيطون

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