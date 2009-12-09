

هيام قيطون

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 05:05

المحور: الادب والفن









أرغمنا على تبني القضية

و لن نستسلم لأغلال العبودية

تعبير، فنضال، فاعتقالات سياسية

قوانين توهمنا بفجر الحرية

و حقائق أكاذيب إحائية

فجماهير معتقدات ظلامية

و ردع أفكار تنويرية

أبطال في سجون أبدية

مسؤولون في سهرات ليلية

و في الشوارع مطارادات قمعية

و في مجتمعنا حياة لا إنسانية

ولا أحد يسمع صوت الأقلية

ما زادنا سخطا عن الوضعية

و مازلنا متعطشين للحرية

غير مبالين بالمهاجمات التعسفية

مستعدين لحياة تمردية

سئمنا عروبة تطاردنا صبيحة و عشية

و تقاليدا مكبوتة و أعرافا خرافية

و نضالا غير مجديا لهتك العبودية

سئمنا العشية و الاعراف الخرافية والعبودية

معلنين أن هذه القضية ستظل أزلية