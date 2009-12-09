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أنشودة الدم المسفوح في روح القصيدة


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:43
المحور: الادب والفن
    


أنشودة الدم المسفوح في روح القصيدة

دم مسفوح على خطى موئدة
وصراخ يتبعها ضحك كالمجنون
وويلات ثم ويلات
وفي أخر الطريق هناك بضع من كلمات غير مفهومة
ترجمان يقول لترجمان
ما سر الكلمة
كي تتكلم
وما سر العيون الخائفة التي تراقب الطريق
وما من طريق
مختلف.......
هكذا قرأنا التأريخ كما كتبته أنفاس القبور
ولا من شاهد يقسم
بالحريق
أنه على ما يقولون شهيد....
سوى بضع أمنيات ورسالات ثكلها الزمن الردئ
وأحلاما كبارا بحجم النمل
تحارب جيشا من فيله
في مستنقع الخيبات
وأبرهة يعزف بالناي على تلة من وهم
وأفاع تتراقص
مع أهتزاز لحية الدجال
في مشهد كأنه قصة الفارين من فيض الطوفان
نحو جبل لا يعصم من ريح
ولا يعصم من مطر
مطر
مطر
هذا موسم الأحزان حين يموت المطر
بين السماء والأرض
حدادا على الدم المسفوك
في أول القصيدة.....





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عباس علي العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - أنشودة الدم المسفوح في روح القصيدة