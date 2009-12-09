

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:11

المحور: الادب والفن









لأنهم بلا بيت

اتخذوا من الرصيف

بيتا لهم

لأنهم بلا رصيف

المارة يمشون

فوق دموعهم

لأنهم بلا دموع

الساسة سكنوا

في قلوب المارة ،

وكلما سكنت

عائلة اخرى

على رصيف آخر

زاد مشي المارة

فوق الدموع

وزاد سكن الساسة

في قلوب المارة

حتى وصل الحال

الى ان بغداد كلها

اصبحت تسكن

فوق الارصفة

وأهلها جميعا

يمشون فوق الدموع

وساستها اناس

لا يمسهم الا المطهرون