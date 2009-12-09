

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:11

المحور: الادب والفن









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منْ اغربِ غرائبِ الغرابة " في القُطُر " , أنْ لا نستغرب منْ حدوثِ غرابة , بل نستغرب غروبَ الغرابه .!

كلّما تنتابني حالةُ كآبه , تنغلقُ بوجهي كلّ بوّابه , فألجأ فوراً الى عالمِ الكتابة , للتنفيسِ عن كآبه , وكلّما التجئُ الى عالم الكتابة , اُصابُ بفيروسِ الكآبه , إنما مساماتي مقفلةٌ أمامَ الغرابه .!

فلا غرابه في شريعة الغابه .!