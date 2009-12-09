

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:10

المحور: حقوق الانسان









Mobile: 7901533217 منظمه غير ربحيه

العدد/ IF795 مستوطنات/ 3/2016

-التاريخ / 17/5/2016

الى / مكتب الامم المتحده ( اليونامي ) في بغداد

من / منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه

رئيس المنظمه / هادي ناصر سعيد الباقر / بغداد : موبايل 00964 (0) 7901533217 SKYPE: hadi_nassii1934 albaqir2003@yahoo.com

الموضوع : تشييد مستوطنات بشريه للاجئين – باسلوب البناء الجاهز السريع



التمهيـــــــــــــد

ما يتعرض له العراق نتيجة ارهاب واحتلال (( داعش ))لمناطق من العراق ؟..واستخدامها الارهاب الطائفي والقتل ضد الاقليات .. لغرض تهجيرهم .. وتغيير الخارطة السكانيه ؟.. مما ادى الى نزوح للسكان بلغ عددهم لحد الآن ما يقارب (1600000) فرد ؟.. وفقدو ا كل اسس مقومات الحياة من مأوى ورعايه ؟.. وتفكك اواصر العوائل لفقدنها اسس تماسك اعضائها ..وادى الى حدوث مشكله انسانيه مرعبه .. صعبه .. ومعقده الحلول ؟.. تفوق طاقة العراق ؟..

المقدمــــــــــه

الكوارث هي على نوعين ؟.. واغاثتها :

1- كوارث من فعل الطبيعه : وتتم الاغاثة فيها عن طريق التوطين ..اولا": في خيام على شكل مخيمات ..مؤقته .. يتم اقامتها وفق .. ماييس (( صحة البيئه في المخيمات )) .. لغرض تقديم الاغاثة السريعه .. والمستديمه .. لحين انتهاء الكارثه .. والعوده الى سكنهم الاول ؟..

2- كوارث من فعل الانسان والشيطان :- وهذا ما يحدث الآن في العراق ؟.. لتغيير الخارطة السكاني بتهجير وارهاب الاقليات ؟.. وحيث لا يمكن عود-ة هؤلاء النازحين الى اماكنهم السابقه ؟...والاغاثة هنا تتم على مرحلتين هما :

أ‌- المرحلة السريعه للتوطين السريع الفوري للنازحين باقامة خيام على شكل مخيمات ؟.. لغرض تقديم الاغاثة السريعه الفوريه ؟.. وفق مقاييس (( صحة البيئه في الكوارث ))..

ب‌- مرحلة التوطين الدائمي : تشييد ((المستوطنات البشريه ))؟.. للتوطن والاقامة الدائميه ؟.. وشروط التشييد والسكن الدائمي ومقاييس .. صحة البيئه ..

الحلول المتبعة في مثل حالة النزوح الدائمي

اولا" : الحل المؤقت لتقديم الاغاثة السريعه .. ويتم بالتوطين المؤقت لهؤلاء النازحين ؟.. في ( خيم ) عل شكل مخيمات اصوليه .... مؤقته ؟ تتوفر فيها مقاييس التوطن للاسكان ؟.. ويجب ان لا يستمر الاستيطان في هذه المخيمات لاكثر من اربعة اشهر ؟.. ثم نقلهم للتوطن الدائمي في بيوت في مستوطنات بشريه دائمه ومتكامله ؟.. ويجب عدم استخدام ( الكرفانات ) للسكن الدائمي والكثيف ؟.. لأنها سريعة التلف ؟ وتصبح نفايات ؟

ثانيا": ان اقامة هذه المستوطنات البشريه ؟.. يتم وفق اسلوب البناء الجاهز والسريع ؟.. على مرحلتين :-

1- بناء معامل الصب الكونكريتي المسلح ؟.. باسخدام قوالب جاهزه بمقاطع البيت المطلوب ؟.. وبكميات كثيره وحسب الطلب ؟.. وكلما كان عدد هذه المعامل كبير ؟.. كلما تمكننا من اقامه هذه المستوطنات باعداد كثيره وحسب الطلب ؟.. وباستمراريه حسب الحاجه ؟..وعند الطلب ؟.. ووفق القوالب المهيئة للصب ؟.. وحسب نصاميم البيوت ؟.. والمنشئات الاخرى في المستوطنه ؟..

فاذا كان لدينا عشرة معامل لصب مقاطع البيوت الجاهزة التشييد باسلوب التعشيق ؟.. تنتج (500)دار يوميا" ؟؟ و( 4500- 6000 ) دار شهريا" ؟.. جاهزة للنقل والنصب في الموقع المعهيء لها مسبقا".. كل عشرة ايام ؟..

2- يتم النصب لكل بيت او مرفق باسلوب التعشيق في ظرف خمسة ساعات ؟.. وكل بيت يحتاج الى

3- خمسة عاملين ؟؟ مع كرين ؟.. فان خمسين عامل تستطيع اقامة ( 250)دار / يوميا"؟؟ شهريا" / يتم نصب حوالي (6000) بيت ؟..

ثالثا" : مواصفات .. ومقاطع كل بيت :

1- المستوطنة البشريه فيها ( 6000) بيت .. ومن ستة بلوكات في كل واحد (1000) بيت ؟..

2- مساة كل بيت = 56 م2 ( 7ْ x 8م ).. ارضي = 1 غرفة نوم + استقبال + مطبخ + مرافق صحيه + حمام + سلم ... غرفة نوم بالطابق الاول

3- كل بيت يقام على قطعة ارض مساحتها ( 9م x 11م ) ؟.. مقتربات مع الحديقه ؟..

4- - ( 6 ) مدرسه ابتدائيه ل(6000) طفل

5- ( 3) مدرسه ثانويه ل( 3000) بنت

6- (3 ) مدرسه ثانويه ل(3000) ولد

7- ( 12) مقهى او نادي للكبار .. بمعدل اثنان في كل بلوك ..

8- داخل المستوطنة هناك : عيادة طبيه واسعاف + مركز شرطه +مجلس بلدي + قسم الادامة والخدمات ..

9- (2) سوق عصري .. واحد في كل جهه خارج المستوطنة

10- ( 2) كراج نقل .. واحد في كل جهه خارج المستوطنة

11- (2) ملعب كره ورياضه .. واحد في كل جهه خارج المستوطنة ..

12- ( 8) روضه اطفال .. موزعه داخل البلوكات ..

رابعا": نصب وعدد مقاطع كل بيت :

1-يتم تحديد وتأشير خارطة نصب كل بيت على موقع الارض ؟.. وانهاء اقامة انابيب المجاري ..وغيرها .. قبل مة كافيه من بدء عملية نقل ونصب مقاطع البيوت ؟..

2-كل بيت يتكون من المقاطع الجاهزة التاليه : ( 14) اربعة عشر قاطع + السلم الجاهز .. كل مرقم .. يتم نصبها بطريق التعشيق؟؟ ..

4- وبنفس الوقت يتم تهيئة وانجاز خدمات البنى التحتيه للمستوطنه ..وهي :-

أ‌- مشروع او اسلوب تزويد الماء الى البيوت : 1- مشروع مستقل 2- شبكه عامه 3- انجاز تاسيسات البيت..

ب‌- اسلوب جمع ونقل وتصريف الازبال ..

ت‌- ربط التاسيسات للمجار ي داخل البيت .. وربطها بالشبكه العامه للمجاري العامه ؟ان وجدت ..

ث‌- او عمل مشروع مستحدث واطىء الكلفه لمعالجة هذه القاذورات ..لمعالجة القاذورات السائله بالمستوطنة ..

ج‌- او تشييد ( Septic Tanks) كبيره لكل مجموعة بيوت ؟.. وحسب المقاييس الفنيه .. تكون طويلة الامد للتفريغ ..

خامسا": في حالة الموافقة والتكليف؟.. سنقوم بتقديم الخرائط والمخططات ؟..





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رئيس المنظمة

الخبير الايكولوجي / هادي ناصر سعيد الباقر

صوره منه :

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القسم الهندسي

