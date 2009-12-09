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إِليكَ وحدكَ أَرقُص ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 17:51
المحور: الادب والفن
    


إِليك وحدك أَرقُص ..
كأَن ، أَمدّ ذراعيَّ مِن شجرْ
جسوراً ، كَشُبهةِ عرشٍ يُرفع
بِمقاليد عِناق ، و زُمام عُقاق
لكنَّ ..
أَفْنادك ، قُصاصاتِ ورق
و الخيال طيفٌ
و سفينة غرقْ ..
لِمن أَرقص ؟
لِمن أَتمايل ؟
حين أَرفع زند فراشة ،
تُضيء خطوات
مَشوبة بالسرابْ
تحملُ عبق ملاك
و أُحبُّكَ ..
شهقة ضباب ،
تَرسمني
لوحة نزول المطرْ ..
كَأَن ، أَتسوّل اناقة دياينتي
مَمراً
"حيِّ على البَذخ "
موتاً
" حيِّ على سينفونيات
" باخ " و نوتاتٍ
من أَصابع قطيفة
تَفُكّ أمشاط البحرْ ...





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - إِليكَ وحدكَ أَرقُص ..