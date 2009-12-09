

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 17:51

المحور: الادب والفن









إِليك وحدك أَرقُص ..

كأَن ، أَمدّ ذراعيَّ مِن شجرْ

جسوراً ، كَشُبهةِ عرشٍ يُرفع

بِمقاليد عِناق ، و زُمام عُقاق

لكنَّ ..

أَفْنادك ، قُصاصاتِ ورق

و الخيال طيفٌ

و سفينة غرقْ ..

لِمن أَرقص ؟

لِمن أَتمايل ؟

حين أَرفع زند فراشة ،

تُضيء خطوات

مَشوبة بالسرابْ

تحملُ عبق ملاك

و أُحبُّكَ ..

شهقة ضباب ،

تَرسمني

لوحة نزول المطرْ ..

كَأَن ، أَتسوّل اناقة دياينتي

مَمراً

"حيِّ على البَذخ "

موتاً

" حيِّ على سينفونيات

" باخ " و نوتاتٍ

من أَصابع قطيفة

تَفُكّ أمشاط البحرْ ...