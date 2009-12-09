

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 17:48

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية











في هذه المرحلة الانتقالية التي يجتازها السورييون على النخب الكردية ومثقفيهم ونشطائهم وحراكهم الشبابي ومستقليهم الوطنيين التصدي لتحديات الحالة الكردية الخاصة التي لاتتجزأ من الحالة الوطنية العامة بل تستكملها وتساهم في انجاز مهامها الراهنة بالخلاص من الاستبداد وتحقيق السلام وصولا الى سوريا الجديدة المنشودة وهنا ليس من قدر الكرد قبول المعادلة السائدة حتى الآن بالبقاء أسرى صراعات أحزاب المجلسين التي اتفقت سياسيا في اجتماعات أربيل ودهوك وتصارعت على النفوذ والحصص نعم جماعات ( ب ك ك ) المدانة بعلاقاتها تمارس القمع والتهجير ورفض الآخر المختلف بالعنف لتحقيق أهدافها السياسية ولكن قيادات أحزاب ( المجلس ) لم تقدم البديل الأفضل ولم تخرج من شرنقة الذهنية الحزبية والاتكالية والتردد والفساد ولم تحظ بقبول الكتلة التاريخية الشبابية والمستقلة وهي الغالبة التي ستمضي قدما وعبر الحوار في طرح المشروع القومي والوطني واعادة بناء الحركة الكردية .

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رسالة أستانة معروفة من العنوان فمعظم المشاركين من الطرف ( المعارض ) وبأسم المستشارين والمعاونين للفصائل المسلحة بدأوا الافصاح عن مواقفهم الحقيقية قبل الوصول وبعده وهي التركيز على محاربة ارهاب جماعات القاعدة ومتفرعاتها ( وهو أمر لاخلاف عليه ) ولكن من دون حتى الاشارة الى ارهاب الدولة الذي يمارسه نظام الأسد ومسؤولية بعض جماعات الاسلام السياسي المهيمنة على – المعارضة – في جلب الارهابيين وانتشاره بين ظهراني الثورة وحولها كما أن هذه المواقف الناكرة لأهداف الثورة وشعاراتها لم ولن تصدمنا لأن أصحابها وخاصة من الجماعات الحزبية لم يكونوا يوما حتى مع فكرة الثورة على الاستبداد وهم من واجهوا الحراك الشبابي الثوري الى جانب أجهزة السلطة وعزاؤنا الوحيد والأمر الأهم هو امكانية تحقيق وقف شامل وكامل للقصف والتدمير من جانب رعاة اللقاء وجيش النظام وحلفائه

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جميع الثوار ومن مختلف المكونات القومية عربا وكردا وتركمانا والأديان والمذاهب وشرفاء الجيش الحر والوطنييون المستقلون وناشطو الحراك الشبابي والمجتمع المدني الداعمون لثورتهم منذ اندلاعها ومنتديات المثقفين بأطيافهم المتعددة مدعوون الى التواصل في هذه الظروف العصيبة للبحث الجاد والعملي في تهيئة لجنة تحضيرية تتميز بالنزاهة والتمثيل الواسع لانجاز عقد ( المؤتمر الوطني السوري ) كسبيل وحيد للخروج من المأزق الراهن واعادة بناء وتنظيم ثورتنا المغدورة عبر برنامج سياسي واقعي جديد ومجلس سياسي – عسكري كفوء ونهج يرتقي الى درجات خطورة الوضع والاستفادة من دروس الانتكاسة والهزيمة العسكرية في حلب وذلك قبل أن يركب ( فرسان الثورة المضادة في المجلس والائتلاف وغيرهما ) من ركوب الموجة كما تسلقوا سابقا على أكتاف الثوار .

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سوريا بأكملها - ومن ضمنها الكرد - تمر بمرحلة انتقالية وتنتظر الجديد على أنقاض نظام الاستبداد ببزوغ فجر التجديد وظهور المشروع الوطني الديموقرطي النابع من صلب الحركة الشعبية الأصيلة وعمادها الشباب والوطنييون المستقلون وممثلو المجتمع المدني والمناضلون الذين لم تتلوث عقولهم بقذارات العقليات الحزبية والآيديولوجيات الشمولية المافيوية ولوثات جماعات الاسلام السياسي وحافظت على طهارتها من رجس الاذعان للخارج ومقايضة الموقف السياسي بالدعم المالي التي أودت بثورتنا الى التراجع والى حافة الهزيمة وبقضيتنا الكردية الى متاهات المجهول وحدود الخطر وفي ظل هكذا ظروف تستقتل الجماعات الكردية الحزبية السائدة على أن تستمر على علاتها وتتشبث بمواقعها المهزوزة مثل الغريق الذي يستندج بالقش عبر نشر مواقف ووثائق مزايدة ومناقصة في آن معا نقول لهم جميعا : كفوا عن التضليل لقد فات الأوان .

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تأملت كثيرا في مايشاع عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيتفاهم مع القيادة الروسية وكذلك الحال مع مرشح اليمين الفرنسي اذا فاز بانتخابات الرئاسة ولكن وكما أرى فان المسألة ليست بهذه البساطة حيث هناك صراع بين المصالح الاقتصادية والنفوذ على المواقع الاستراتيجية في سائر أنحاء المعمورة وسباق بالتسلح بين روسيا – بوتين – التي تحاول استعادة مواقع الاتحاد السوفييتي السابق ولكن تحت تأثير الصعود القومي الانتقامي من جهة وبين أمريكا وأوروبا فهل يعقل أن يرضخ الغرب للهجمة الروسية ؟ ويتخلى عن مواقعها للخصم التاريخي والمستقبلي بالعكس تماما أرى أن هؤلاء الرؤساء – الشعبويين – ان استتب لهم الحكم في بلدانهم وبعد ترتيب أمور الداخل سيديرون الصراع بقوة مع موسكو وحتى بكين وستتجدد الحرب الباردة وقد تكون بأشكال أخرى .