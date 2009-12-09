

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 17:48

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ليس هناك من خطر و تهديد جدي فريد و غير مسبوق من نوعه يهدد السلام و الامن و الاستقرار ليس في المنطقة وانما العالم کله، کما هو الحال مع التطرف الاسلامي الذي أنجب واحدا من أسوء أنواع الارهاب و أکثرها إيغالا في الاجرام، وقد جاءت الاحداث و التطورات الجارية منذ مجئ نظام الملالي في إيران(الاب الشرعي للتطرف الاسلامي و الارهاب و حاضنهما الاساسي)، لتٶکد بأن هذا النظام الايراني کان ولازال يقف خلف کل الامور و المسائل المتعلقة بإنتشار التطرف الاسلامي و حدوث العمليات الارهابية.

الجرائم و الممارسات و الانتهاکات المعادية للإنسانية من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و التي باتت تطال جميع مکونات شعوب المنطقة من دون إستثناء، توسعت آفاقها خلال الاعوام الاخيرة کي تشمل بجرائمها و مجازرها و إنتهاکاتها الفظيعة الاقليات الدينية في المنطقة أيضا و خصوصا الايزديين و المسيحيين و غيرهم وإن ماجرى و يجري في العراق و سوريا و مصر و باکستان، أکبر دليل عملي على ذلك، حيث تم التعرض لهم و إلحاق أکبر الاضرار الروحية و المادية بهم بناءا على أفکار و رٶى دينية متطرفة، وقطعا فإن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يقوم منذ أکثر من 37 عاما بنشر و بث أفکارا اسلامية متطرفة تدعو لتقليص الحريات و التضييق على الشباب و النساء بشکل خاص و إيجاد فروقا و حواجزا و فواصلا بين الاديان و الطوائف.

المعلومات الخطيرة التي تم نشرها بصدد العلاقة المشبوهة التي ربطت بين تنظيم القاعدة و تنظيم داعش الارهابيين و بين نظام الملالي في إيران و التعاون و التنسيق فيما بينهم، أکدت بأن جبهة التطرف الاسلامي و الارهاب واحدة وإن شرها يستهدف الجميع دونما إستثناء، وإن الدعوة للکراهية الدينية و الحقد الطائفي و إباحة القتل و الجريمة على أساس مبادئ و أفکار دينية متطرفة، هو أساس متفق عليه بين هٶلاء، وهو أمر تناوله الکثير من الباحثين و المراقبين السياسيين و شددت عليه بشکل خاص المقاومة الايرانية و حذرت منه ولفتت الانظار الى إن طهران بٶرة و راعية الارهاب و التطرف الاسلامي و عرابه الاکبر.

وباء التطرف الاسلامي و الارهاب و الذي هو شر مستطير قد أصاب الجميع دونما إستثناء، صار واضحا جدا بأن مهمة مقارعة و مواجهة مصدره و بٶرته الاساسية أي نظام الملالي، قد صارت مهمة إنسانية يجب أن تتم المساهمة فيها من قبل مختلف الاعراق و الاديان و الطوائف و الشرائح المکونة لشعوب المنطقة، وإن الباب و المدخل الرئيسي الذي يمکن أن يساهم في تحقيق الهدف المرجو من وراء ذلك يتجلى في دعم نضال الشعب الايراني من أجل الحرية و الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کممثل شرعي وحيد له، کما يجب دفع و حث دول المنطقة و العالم على سحب إعترافها بالنظام الايراني و قطع العلاقات معه، وليس التعاون و التنسيق معه و الذي يلحق أضرارا فادحة بأمن و استقرار المنطقة و العالم، وإن ماقد أکدته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية مٶخرا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية من إن:" لا يمكن التحالف مع المتطرفين الآخرين. التطرف تحت اسم الإسلام سواء بردائه السني أو الشيعي لا فرق بينهما في البربرية. لأنه لا أحد منهما يمثل الإسلام بل يشكلان نوعا من النظام الفاشي الديني. ولهذا السبب لا يجوز الشراكة مع الملالي بذريعة سياسة أمنية."، وهذا الکلام يعکس الحقيقة بکل جوانبها فيما يتعلق بالتطرف الاسلامي في المنطقة، فهل سيتم الاخذ به؟