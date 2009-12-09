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ماض لا يمضي


محمد طه حسين
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 16:06
المحور: الادب والفن
    


ماضٍ لا يمضي!


ماضٍ لا يستحقُّ فخري
أنَّهُ خِزيٌ.....
لا يَدَعُني أَختفي
يَصيدُني شَرَكاً،
لا أَدَعُهُ يَسكت....
يسافرُ عبر محطاة أحلامي....
الى اليومِ .....الى الغدِ،
يترَنَّمُ على أوتارِ رؤوسنا....يُطربُنا
ونذرفُ دماً،
ماضٍ ينكحُ أبطاله
كي ينجبَ تأريخاً
لا يرفع عينيه أمامه،
ماضٍ هتكَ وجودَ الزمنِ
وأغتصبَ أرواحنا....
أرواحٌ لقيطةٌ ألقت بظلالها على أجسادٍ
تناسَخَتها.....
فتوهموا أساطيرَ
يحملون بشرى زمنٍ فيهِ نتبارى
على الخشوعِ....
نتناوب على ال رك وع .





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محمد طه حسين

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