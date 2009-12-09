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خذوه بالسياسة


عبدالجليل الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 15:07
المحور: الادب والفن
    


اذكر يوما أنّي ..
طفلٌ صغيرٌ حينها وارفضُ الدراسةْ
ثارَ أبي حينَ شكتني أمي ..
وجاءني كعنترةْ .... تملؤه الحماسةْ
يعربدُ ويزبدُ ممتشقاً مداسهْ
فانبرى جدي لهُ معارضاً
خذوه بالسياسةْ
رمى أبي سلاحَهُ وسبَّني وكبَّر وحوقلَ
فقالَ جدي ثانيةْ :-
خذوه بالسياسةْ
وأولُ السياسةْ ...
قد سارعت أمّي لضمّي في حنانِ صدرِها ...
وثانيَ السياسةْ
أتى أبي بالحكمةِ ......
وكلَّ ما في القولِ من سلاسةْ
وحثني لأعشقَ الدراسةْ
من حينها ... صارت لي السياسةْ ..
كلَّ معاني الحبِّ والعقلِ الكبيرِ والكياسةْ
فما لها السياسةْ ؟؟ !!!....
قد أصبحت لا تذكرُ من رجلٍ
إلا وقد خلعَ لها مداسهْ
ويلعنُ السياسيينَ كلَّهمْ
ويلعنُ السياسةْ
وما لكم ؟؟ !!! ..
ترونَ في السياسةْ
كلَّ معاني العهرِ والنجاسةْ ؟؟؟!!!!!





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عبدالجليل الكناني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالجليل الكناني - خذوه بالسياسة