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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سهيل ترزي - ترزي :نقل السفارة الأمريكية للقدس تطوّرٌ خطير ويشكّل انتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية.
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ترزي :نقل السفارة الأمريكية للقدس تطوّرٌ خطير ويشكّل انتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية.
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سهيل ترزي - ترزي :نقل السفارة الأمريكية للقدس تطوّرٌ خطير ويشكّل انتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية.
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