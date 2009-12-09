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ايرادات وزارة النقل


حسين رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 11:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


ايرادات وزارة النقل
حسين رشيد

ربما تزداد الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق خلال العام المقبل وتتحول من مرحلة الانكماش إلى الكساد، وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد فكيف ببلد مهدم ومحطم البنى التحتية والإنتاجية ويحارب الإرهاب الذي كلّفه مبالغ قياسية. فحسب آخر احصائية بلغت (35) مليار دولار، (11) ألف شهيد، (23) ألف جريح جلّهم يحتاجون لتعويضات ومرتّبات ومبالغ رعاية صحية. ووفق الأسعار الحالية للنفط فيما اذا حافظت على مستواها الحالي يمكن تأمين جزء من الموازنة التي شملت جملة استقطاعات وإجراءات قد تلحق الأذى بالمواطن لحساب السياسي الذي لم تمس مصالحه ومنافعه وامتيازاته كثيراً.
من حقنا التساؤل عن ايرادات الكمارك والمنافذ الحدودية التي تفوق مبالغها الخيال يومياً، فالعراق يستورد كل شيء من الماء الكويتي مروراً بالجزر الاسترالي والتركي وليس انتهاء بالألبان والعصائر الإيرانية والسعودية، ناهيك عن المبردات والمدافئ والمولدات وأجهزة الإنارة والمطابخ والمراوح والتلفزيونات والمكيّفات والسبالت وغيرها من الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية بأنواعها، والتي يفترض ان تخضع للتعرفة الكمركية. أين إيرادات الضرائب وكم بلغت في السنة الماضية التي شهدت فرضها في قطاعات عدة دون إجراء إصلاحات إدارية في البنى التحتية لدائرتي الكمارك والضرائب خاصة فيما يتعلق بآليات الجباية في المنافذ الحدودية التي تحتاج الى توفير ضبط رقابي عال على أداء الموظفين في تلك المنافذ. اذ نعتقد ان التركيز في الرقابة والمتابعة على تلك المنافذ يمكن ان يحقق موارد كبيرة جدا للخزينة تسهم بسد العجز.
أين إيرادات بيع الوقود البنزين بنوعيه والكاز والنفط الأبيض والأسود والغاز؟ أين إيرادات ساحات وقوف السيارات التابعة لأمانة بغداد والتي تبلغ اجرة الوقوف في أغلبها (5) آلاف دينار؟ أين إيرادات جباية الكهرباء والماء والأجور البلدية ان كانت في بغداد أو في المحافظات؟ أين إيرادات المرور العامة ان كانت من نقل مليكة السيارة او اصدار سنوية الملكية وتحويل الأرقام والغرامات المرورية؟ أين أجور استيفاء إصدار الجوازات وهويات الأحوال ورسوم بيانات الولادة؟ اين ايرادات وزارة النقل وكم تبلغ ان كانت من السفر عبر الخطوط الجوية او القطارات او الشركة العامة لنقل السافرين واسطول سياراتها الحديثة، اضافة الى إيرادات المرائب وكراجات النقل الخاص التي تعد بالمئات؟
فعلى سبيل الذكر كراج الباب الشرقي/ الخاص بسيارات الثورة (مدينة الصدر) والزعفرانية وبغداد الجديدة وشارع فلسطين ومنطقة الشعب والحسينية. ولو افترضنا ان هناك (100) سيارة في كل خط تدفع جباية (1000) دينار عن كل "تقبيطة" (100) سيارة × (6) خطوط نقل= (600) سيارة عاملة ولو افترضنا ان كل واحدة من هذه السيارات تذهب وتعود مرتين في اقل تقدير ما يعني ان هناك مليونا ومئتي ألف دينار لهذا المرأب يومياً، ولو فرضنا ان هناك (100) مرأب في بغداد بحجمه يستحصل كل واحد منها مبلغاً صافياً مليون دينار فهذا يعني ان هناك (100) مليون دينار يوميا فقط من مرائب بغداد الصغيرة فكيف بالرئيسية مثل النهضة والعلاوي، ومرائب المحافظات وبشكل خاص الدينية كالنجف وكربلاء والتي تبلغ اجرة الجباية عن كل سيارة (5) آلاف دينار مثلا خط النجف/ بغداد والذي يشمل خطوط العلاوي، الكاظمية، المشتل، مدينة الصدر، البياع وتعمل عليه قرابة 1000 سيارة، إذ تتم جباية (3500) دينار من كل سيارة في النجف ومثلها في بغداد اي (7) ملايين دينار يومياً، شهرياً (210) ملايين ، سنويا (2,5) مليار دينار فقط من خط النجف بغداد؟
أخيراً وليس آخراً، أين إيرادات مطار النجف الدولي؟





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حسين رشيد

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