

ابو الفضل عبد العباس

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 09:27

المحور: الادب والفن









لنعد معاً ..لأدراج اولى الخطوات

إن كانت هناك !

لنعد الى اول ورقة

لنفتش في اول سطر

ان كان هناكَ كراساً !

او دعينا نستجوب الماضي

دعينا نحقق في كل ساعة

بل في كل ثانية مضت

ان كان قد سبقنا زماناًّ

و لنجرب ان نتجول في اولى محطات اللقاء

ان نتلمس مقاعدنا

ان نضع ايدينا على طاولة

و نبدأ نفسر كيف تشابكت الايادي عليها

لكن ..

هل سبقنا مكانا بالاصل !

هل سبقنا وجوداً

هل رتلوا مصاحفاً قبلنا

و هل يعقل أنَّ شهيقاً قد سبقنا

و اينَ و متى ثم لمن سُجل اول عناقٍ

و كيف تبادلت الشفاه قُبلاً

قبل ان تتعانق شفاهنا

قبل ان ترسمي خريطة وجودي

بأحمر الشفاه

و تغازلي كوناً بسواد شعركِ

و ترسمي ليلاً متعبداً

لعينكِ و سوادِ كحلها

و تضرمي الشمسَ بضياءِ خدكِ

و ها هنا , ابتدأ زماناً

و ها هنا , سُجلت الاماكنُ بأسماءها

لتكوني كل شئ و كل شئ بكِ !

بل و ان تكوني دون الالهِ

بمثقالِ ذرة او اقل تقديرا