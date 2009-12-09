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حيث لم يسبقكِ وجوداً


ابو الفضل عبد العباس
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 09:27
المحور: الادب والفن
    


لنعد معاً ..لأدراج اولى الخطوات
إن كانت هناك !
لنعد الى اول ورقة
لنفتش في اول سطر
ان كان هناكَ كراساً !
او دعينا نستجوب الماضي
دعينا نحقق في كل ساعة
بل في كل ثانية مضت
ان كان قد سبقنا زماناًّ
و لنجرب ان نتجول في اولى محطات اللقاء
ان نتلمس مقاعدنا
ان نضع ايدينا على طاولة
و نبدأ نفسر كيف تشابكت الايادي عليها
لكن ..
هل سبقنا مكانا بالاصل !
هل سبقنا وجوداً
هل رتلوا مصاحفاً قبلنا
و هل يعقل أنَّ شهيقاً قد سبقنا
و اينَ و متى ثم لمن سُجل اول عناقٍ
و كيف تبادلت الشفاه قُبلاً
قبل ان تتعانق شفاهنا
قبل ان ترسمي خريطة وجودي
بأحمر الشفاه
و تغازلي كوناً بسواد شعركِ
و ترسمي ليلاً متعبداً
لعينكِ و سوادِ كحلها
و تضرمي الشمسَ بضياءِ خدكِ
و ها هنا , ابتدأ زماناً
و ها هنا , سُجلت الاماكنُ بأسماءها
لتكوني كل شئ و كل شئ بكِ !
بل و ان تكوني دون الالهِ
بمثقالِ ذرة او اقل تقديرا





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ابو الفضل عبد العباس

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابو الفضل عبد العباس - حيث لم يسبقكِ وجوداً