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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - نيشان آميدي - وصيَّ ( وەسیەتامن ) تي
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وصيَّ ( وەسیەتامن ) تي
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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - نيشان آميدي - وصيَّ ( وەسیەتامن ) تي
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