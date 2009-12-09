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وصيَّ ( وەسیەتامن ) تي


نيشان آميدي
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 09:25
المحور: كتابات ساخرة
    


وصيَّــــ ( وەسیەتامن ) ــــــتي
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إن تولى المالكـي الحكـم أم لم يَتـــوّلاه ... فإليكم وصيّتـــي !
وبشــــــهادة شــــــــيواز من طـراز 18 ســــنة !
باســـم الإنســانية والنُبـلِ والطهــارة أتبــرع كُـل أعضاء جســـدي الى المحتاجين - المتألميـن والمتأملين الى قطعة غيـارٍ مـا كي يتســنى لهم فرصة الإســتمرارية في الحياة ... كما أهــدي بقيّـة الباقيّـة من جســدي الى الطيــور والأســـماك عوضـاً من الديـدان وآمـل أن يزرعــوا شــــجرتين او ثـلاثة أشـــجار عوضــاً عن الحجرتيـن من الكعب والرأس أي الـ ( کێلی ) !!!!
وأكون بذلـك قـد قـدمت أرخـص ما أملكــه و أغلى ما يملكـه الآخـرين الى إحبائـي في البشــــرية
ولا أريد العزى والأجر أيـاماً معدودة بل عدة أشـخاص يزرعون أشــجاراً في العُراة على الطبيعة أن ينفع في ممـاتي .
نيشــــان آميـــــــــــــــــــــــــــــدي في 24.01. 2017 النــــرويج .





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نيشان آميدي

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