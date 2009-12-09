

محمد الزهراوي أبو نوفل

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 04:51

المحور: الادب والفن









موْكِبُ امْرأة





أتَقمَّصها

الْمحْوُ أمْ تاهَ

فيها الْبحْر ؟

تبْدو كأبْعَدِ نَجْمَةٍ

السّديمُ يأبـَى أنْ

ينْقَشِعَ عَنِ الْجسَدِ

حتّى لا أراها.

ولا تدْري..

فَعُدَّ جَمالَها

أوْ عُدَّ حوْلَها

الخُيولَ وفوْقَها

حَشْدَ النّوارِسِ.

تنْجَلي شَمْساً

ولَها ما تَشاءُ

مِنَ الْفَرائِدِ..

تُرى منْ هِيَ ؟

تُداهِمُني

بِمَدِّها الْعِطْرِيِّ

مِثْلُ إرَمَ !

وتظهَرُ كَجارِيّةٍ

تَخْرُجُ مِنَ البَحْر.

أهِيَ الأقاصي

أمِ الْعنْقاءُ ؟

وجُرْحُها الْحَيِيُّ

أكْثَرُ شَراسَةً

فِـيَ مِثْلُ صُقورِها

وأمْواجِها الْعاتِيّةِ

وَوُحوشِها السّودِ

الّتي كهُمومِ الإنْسانِ

ولَيْلِ الشُّعراء .

يَمْشي خلْفَها

الْمُلوكُ جَميعاً

وإذا ما شاهَدْتَ

الْموْكِبَ فاتْبَعْهُ!

وعَن فَصْلِها أوْ

أصْلِها فلا تسْألْ..

إلاّ إنْ كُنْتَ

تبْحَثُ عنْ كنْزٍ

أوْ تشْكو مِنَ

الْبرْدِ أوِ الْغُرْبَةِ فيما

وراءَ الْبِلادِ أوْ

عَدَمِ السّلامِ تحْتَ

السّماءِ وفَوْقَ

الْمُحيطاتِ الّتي

لا تَنامُ ! ؟

أهِيَ رُؤْيا أم

غانِيَةُ حرْبٍ تخْطُر

فـِي الأسْواقِ أمْ

شعْبٌ يهيمُ كأحْصِنَةٍ

بِاتِّجاهِ الْمَغيبِ بَحْثاً

عَنِ اللّهِ والْماءِ حتّى

لا يضيعَ فـِي صحْراء ؟

ما أبْدَعَ باريها..

تبْدو كَمَطَرٍ لا

يأتـِي ولَيْسَتْ سِوى

ريحٍ وجْهُها مِنْ

حوْلـِي ومِن صوْبـِي

ينْهَبُهُ خَيالِـيَ الدّاعِرُ

ويَلْتَذُّ بِه بصَري

الْمُتَهَتِّكُ كَما

فـِي الأعْراسِ !

أهيَ الفجر قادمُ..

أم الشمس تغرب؟