

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 04:50

المحور: الادب والفن









استعَرتُ حقيبتي من سائحةٍ تعشقُ السفرَ

خبّأتُها فوق صدري

علّها تعترِفُ لي بأسرارِ الدروبِ الطويلةِ

تَروي لي القصصَ

تُسْلي قلبي من لوعةِ هجراني

تجعلني أُبحرُ عن ليلِ حُزني

أفرحُ حتى الهذيانِ

***

ها أَنا ودّعُت المدينةَ العَتيقة

خلف أسوارها ...

حبيب لم يلْمح لهفةَ عَيني

ورفيقٌ نسيَ أن يُهاتفَني

ثَغره لايأسفُ لي الرحيلا

وقلبه عني بالقرب بعيدا

***

رَجوتُ الحَقيبةَ

أن تُخبِّئَ لي أَسراري

أقسمتُ لها

أن أُعيدَها إلى عاشِقَتِها

لحظةَ يَعفوَ عني غيابي

وأُكَفكف دمعَ شِعري

***

عصفورة صغيرة

أصغَتْ لِهذيانِ خُطى استعاراتي

تَجمهَرَت من حولِها حُروفٌ بَلهاء

سمعَتْها... ضَحكَت... قَهقهتْ

حطّت على الحقيبة ...

كأنها لم تلمح

عاشقة ولا سفَر