

أديب كمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 04:49

المحور: الادب والفن









شعر: أديب كمال الدين



في القصيدةِ الأربعين

ينبغي كسر الباب الأربعين

والسقوط الحرّ في ثقبِ الذاكرة.

*

الحبُّ خدعةٌ عظيمة

اكتشفها آدم بالصدفةِ السعيدة

وتوجّبَ علينا - نحنُ أحفاده - أنْ ندفعَ ثمنَ اكتشافه

بهدوء ولا نتكلّم كلمةً واحدة.

*

الطاغيةُ أدّى دوره بنجاحٍ هائل

إذ خسرَ ما لا يُحصى من الحروبِ مع الأعداء،

وانتصرَ في حربٍ واحدةٍ فقط

هي تشريد شعبه إلى الأبد.

*

إذا كنتَ نباتيّاً فلا تكنْ أسدَ الغابة.

مَن قالَ هذا؟

أظنّه فيلسوف الطغاة

أو طاغية الفلاسفة.

*

البارحةَ سقطَ دينارٌ من الذهبِ وسطَ يدي.

ارتبكتْ عيناي وارتجفتْ أصابعي،

سارعتُ فأعطيتُه إلى عابرِ سبيلٍ ضَلَّ السبيل،

ففرحتْ عيناي واستراحتْ أصابعي.

*

ليسَ هناك من مطرٍ في الشارعِ أو في الحديقة.

هناك مطرٌ في قلبي

أحياناً يجعلني أرقص،

وأحياناً يجعلني ألصقُ عيناي بالنافذة

مُتأمّلاً في الشارعِ والحديقة

إلى أنْ تغرقَ عيناي بالدموع.

*

سألني سائلٌ: أينَ النهر؟

أعني النهر الذي تغرفُ منه كلَّ هذه الحروف؟

فأشرتُ بيدي إلى اليمين

ثُمَّ إلى اليسار

ثُمَّ إلى الجنوب

ثُمَّ إلى الشمال

ثمَّ إلى اليمين ......

فتعبَ السائلُ من حركةِ يدي

ومضى وهو يهزُّ يده ممّا رأى.

*

في زمنِ العولمة

يتداخلُ السيركُ مع الجمهور

فلا تستطيع أنْ تعرفَ على الإطلاق

مَن هو المُهرِّجُ ومَن هو المُشاهد!

مَن هو المُروِّضُ ومَن هو القرد!

*

كتبتُ عدّةَ أسطرٍ من قصيدتي عنكِ

وأرسلتُها إلى الحلم

فتكفّلَ الحلمُ بتكملتِها بكثيرٍ من القُبُلات.

*

كم كانتْ قصّةُ حُبّنا جميلة

بل كم كانتْ قصّةُ حُبّنا مُدهشة

لو أنّني استطعتُ أنْ أقلّمَ الصورَ المُرّة فيها

مثلما أقلّم أظافر يدي.

*

قلتُ للحرفِ وسماءُ القصيدةِ امتلأتْ بالبريق:

ما هذا؟

قالَ: إنّهُ الرعد.

قلتُ: أعرفُ الرعدَ إشارةً للمطر.

قالَ الحرفُ: والمطرُ إشارةٌ لي

أنا الشوق الذي يملأُ الروحَ بالمطر.

*

سأتوقّفُ عن الكتابةِ فقط

حينَ يتحوّلُ حرفي إلى طائرٍ حقيقيّ

أو حينَ أطيرُ حرفاً من الحقيقة.

*

قصيدتي لا يفهمها مَن لم يمسكْ بحاءِ الحرمان

ويضعها جمرةً على نقطةِ باءِ الحبّ.

*

القُبلةُ مَلِكَة

والموعدُ لاجئٌ بجوازِ سفرٍ سقطَ في البحر.

*

نقطتي لا يستطيعُ أنْ يبوحَ بها حتّى الحرف.

*

أنا سعيدٌ حدّ أنّني نسيتُ السينَ والسمَّ والسكّين.

*

حرفي حلمُ حُبٍّ عارٍ إلّا مِن نبضةِ القلب.

*

صرتُ شاعراً

لأنَّ حرفي لا يعرفُ أنْ يمشي إلّا على الجمر.

*

صرتُ قصيدةً حروفيّة

حتّى أحافظ على ما تبقّى من ذاكرةِ الطفلِ في أعماقي.

*

اشتريتُ مرآةً هائلة

لكنّها انكسرتْ وأنا لم أزلْ قربَ محلِّ المرايا.

رجعتُ إلى البائع

وطلبتُ بعينين دامعتين مُرتبكتين مرآةً جديدة.

فاعتذرَ البائعُ بكلامٍ عجيبٍ غريب،

كلام لم أفهمْ منه سوى أنّه لا يبيع الإنسان

أكثرَ من مرآةٍ واحدة!



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مقاطع من قصيدة طويلة

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