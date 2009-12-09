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حذاري الخيانه عندكم آصبحت وجهه نظر


سمير شابا شبلا
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 04:43
المحور: حقوق الانسان
    


الخيانة عندكم أصبحت وجهة نظر
الحقوقي سمير شابا شبلا

المقدمة
يقول غسان كنفاني: سيأتي يوم على هذه الأمة وتصبح الخيانة وجهة نظر! نعم أيها المتسامي عنا ومنا، بالفعل لقد أصبحت عند الكثيرين منا وفينا الخيانة مجرد وجهة نظر، يتعاونون مع الحرامية والسراق ويؤكدون: انها سياسة والسياسة فيها كل شيء مباح حتى الخيانة، بكلام آخر (السياسة فن الكذب) وهذا يعني اكذب ثم اكذب ثم اكذب الى ان يصدقك الناس! وتقودنا هذه "الوجهة نظر" إلى خيانة الذات والمجتمع والوطن، جميع المثقفين يؤكدون "أن الخيانة ليست وجهة نظر! / الياس خوري" " بهدوء | الخيانة ليست وجهة نظر/ النهر العظيم"



الموضوع
الخيانة ليست وجهة نظر

هكذا في كبسة زر على النت يتبين لنا صحة ما ذهبنا إليه! عليه نصيحتنا للذين ينشرون علاقاتهم واتصالاتهم الخاصة فإن الشريعة الإسلامية تعتبرها خيانة عظمى، وهي عندهم نضال - وجهة نظر وحرية التعبير وكأن حقوق الآخرين قابلة للبيع والشراء متى أرادوا ومتى شاءوا، نعم لقد وقعتم في مصيدة فصلكم عن شعبكم! بهذه اللقاءات الجانبية والخاصة وكأنكم تمثلون شعبكم! هكذا هيئتها أو تخيلو كم بها، وقعتم في الفخ فحذاري من التطرق اليها مرة اخرى ورفعها من مصدر نشرها لانها تعتبر خيانة من وجهة نظرهم، أما من وجهة نظرنا نحن فانها نعتبرها دفاعا عن حقوق مكونات شعبنا" هناك نموذج حي امامنا الا وهو الحكم على المحامي موريس صادق القدير بتهمة الخيانة العظمى لأنه دافع عن حقوق الاقباط مطالبا بالحكم الذاتي لهم" أن اضطهاد اقباط مصر جاء عبر مخطط مدروس لإفراغ الشرق الأوسط من سكانه الأصليين والإصلاح، وما الفوضى في الشرق الاوسط الا تهيئة الظروف الذاتية والموضوعية لتطبيق ذلك! ولكن من حظ المرحلة التاريخية هو مجيء الرئيس ترامب كرئيس للولايات المتحدة ، حسب وجهة نظرنا المتواضعة
يارب اشهد انه ابلغنا بتاريخ 23/01/2017




مصطلح الحماية الدولية

مصطلح الآي بي IP . هو إختصار لمصطلح حماية دولية . International Protection / IP هذين الحرفين يعقبها أرقام هو مصطلح موجود في كل جهاز الكمبيوتر إنها الحماية الدولية.التي لا تسمح بتكرار نفس الرقم لأي كمبيوتر غير الكمبيوتر الخاص بك. إذن معنى الحماية الدولية يكمن في الحفاظ على خصوصيتك كمكون وكشعب حسب القوانين الدولية وتطبيقها يقع على عاتق الأمم المتحدة! أمم متحدة وليست كامم من يدفع أكثر!! كما هو حالها اليوم، من هنا تكون المطالبة بحماية دولية وحكم ذاتي بمثابة الفرق بين ما تسمى شعرة معاوية!! والعاقل يفتهم طبعا
الحكم الذاتي
أما الحكم الذاتي في نضال الكورد أمامنا حي يرزق - الفاتيكان - السودان - أفريقيا - ونموذج مصر بالحكم على المحامي موريس صادق بتهم متنوعة وصلت إلى درجة سب نبي الإسلام!! لأنه دافع عن شعبه في المحافل الدولية
الخاتمة
نحن ندافع عن شعبنا العراقي الاصيل الى آخر يوم في حياتنا و نطالب بالحكم الذاتي وبحماية دولية أمام الملأ، وفي كافة المؤتمرات الدولية التي نحن أعضاء فيها أو نحضرها كمراقبين ندعو إلى حماية شعبنا الاصيل من اضطهاد التطرف الديني والإرهاب الدولي، بهذا كحقوقيين يجب ان نوازن عملنا بدقة كلماتنا ومطالبنا، وخاصة ان كنيستنا الموقرة لحد الان لم تتبنى ذلك إيمانا منها على ديمومة العيش المشترك ونحن من جانبنا لا نقف على الحياد ابدأ او في المنتصف! نقول: نعم نعم --- لا لا

23 / 01/ 2017





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سمير شابا شبلا

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