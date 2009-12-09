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لهجة سكان الاهوار (الحلقة الثالثة)


ثائر ارحيمه
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:36
المحور: الادب والفن
    


لهجة سكان الاهوار (الحلقة الثالثة)

(الفريضة)

يطلقُ الاهالي في جنوب العراق صفة (الفريضة) على الشخص الذي يحكم في حل النزاعات التي تحدث بين العشائر. وهو من اعيان المنطقة. ولابد ان تتوفر فيه الفطنة والحنكة. فعندما يتخاصم طرفان وكل طرف يدعي ان الحق بجانبه. يلجئون الى الفريضة. فيحكم بينهم ويكون حكمه نافذ وملزم للطرفين. وهناك بيوتات معروفة في هذا الشأن. والـ (فريضة). لفظ له اكثر من معنى كالعين

جاء ذكر (فريضة) في المعجم الرائد. واحد معانية (أعيان الناس)


يقول الشاعر الشعبي في الاهزوجة (الهوسة)

هذا ابن الفراضة اليعدل الميلة

لا يحـﭽـي دغش لا يرضى بالحيلة

يحكم بالتساوي ويرد كل عيلة

وعن هذا انشد ونـﮔلك

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ثائر ارحيمه





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ثائر ارحيمه

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