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خفقت روحي فخذي إليك


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:36
المحور: الادب والفن
    


افرج نوارس نبضي
الزواجل
تحملني مجامر
لشفتيك
تلقمها برد أوجاعي
لاتهجرني أتقلب
قلب مذعن الخشوع
تعرش جسدي
إكليل القك
نوار لوز
هزيع فصلي اﻷخير
فرط ليلكي
هرم ليله أنساني اﻷمان
خذني بعزة الغياب
باذخ الغفوة
سلبتني نشوة خلع القشور
ومقه الحب قلبي
جبل ثلج
طفا
على أجاج محيطك
نزعتني مني
لم تنزعك عني
تأبطني ظل نسمة
عطرك نسيمها
أبقيني فيك أشمك
عل هوس الشغف
يعيدني
يعيدك
لنعود تلبسني
ألبسك
موقد ثلجك حطبي
ثلجي حطبك
النار تخاصرني
حريق...حريق
لهيب الزمهرير
بو تقة الجسد
بقلبين
مهيضين





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - خفقت روحي فخذي إليك