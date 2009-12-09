

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:35

المحور: الادب والفن









بنصفِ هدوءٍ ونصفِ غضَب







بنصفِ هدوءٍ ونصفِ غضَب

أنفضُ عن روحي

القليلَ من غبار الأسى

العالق بوجهٍ

لَمْ يَعُدْ لي

و يُفتَرَضُ أنّهُ وجهي

وأنسَلُّ شاردَ الذهنِ

من سرير الوحشةِ

إلى دُكّانِ الكلمات .

أفتحهُ للريحِ

وأسمعُ صريرَ الأرزاقِ

التي لن تجيء

وأعودُ الى بيعِ البضاعةِ للعابرينَ

على دكّةِ هذهِ الأيّامِ الثقيلةِ الهَمِّ

مجّاناً

لوجهِ الربّ الرحيم.

ومن أجل الذينَ

لا يدفعونَ حقوقَ الهمومِ

أدُقُّ على واجهةِ الدُكّانِ

لافتةً صغيرة ..

"أعرفُ أنّ هذا

هو ليسَ الفرحُ الذي توعدون.

أعرفُ أنّ هذا

هوَ الحُزنُ الذي

من فَضْلِ ربّي" .