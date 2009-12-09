

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:35

المحور: الادب والفن









جيش بلا ضبّاط ولا جنود .!

رائد عمر العيدروسي

إنه بلا ذخيرة ومن دون مدافع ولا سيوف , وانه جيشٌ يخوضُ معاركاً حامية ودامية داخل الوطن وضدّ ابناء الوطن .!

ودونما ادنى ريبٍ , فأنّ الجميع او معظمهم ادركوا مسبقاً أنه " الجيش الألكتروني " , وهو بلا شكّ نوع من انواع الحرب النفسية المستحدثة , وانّ ساحة القتال فيه هي السوشيال ميديا والمواقع الألكترونية المروّجة والكاذبة والمزيفة للحقائق .

من المؤسف أنّ هذا الجيش وبالأحرى الجيوش , فبدلاً من توجيه " سبطاناتها " نحو العدى وداعش , ففي العراق فأنّ العديد من ساسته وقادته قد قاموا بتشكيلِ وتأسيسِ مثل هذه الجيوش " وبتمويلٍ شخصيٍّ منهم او من تنظيماتهم , بهدف بث الدعاية السياسية الكاذبة وتضليل بعض العقول والتشويش على غيرها , والى درجةٍ غدت فيها وسائل الإعلام وكأنها تشنّ الحرب على كلّ الشعب ومن جبهاتٍ عدّة .!