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بحث استحداث يوم عالمي لشهداء الإنسانية ، وتأسيس صندوق لدعم ذويهم -الحديد- يفتتح -تنفيذية- المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالأردن


أسعد العزوني
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:32
المحور: المجتمع المدني
    


افتتح معالي الدكتور محمد الحديد رئيس رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني الاجتماع الأول للدورة (41) للجنة التنفيذية والذي تعقده الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مساء اليوم الاثنين ، في مقر فندق رويال بالعاصمة الأردنية عمان وذلك بحضور الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني ، ويشهد الاجتماع حضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأمناء الجمعيات والهيئات المنتخبة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. وهم هيئه الهلال الاحمر السعودي ، جمعية الهلال الاحمر الأردني ،جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ،جمعية الهلال الاحمر التونسي ،جمعية الهلال الاحمر السوداني ،وجمعية الهلال الاحمر القطري اضافة الى الأمانة العامة للمنظمة العربية .

ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام ( وملخص تقرير المتابعة لقرارات الهيئة العامة 41 ) وكذلك مشاريع بناء قدرات الهيئات والجمعيات الوطنية العربية من خلال فتح باب النقاش لتعزيز التعاون مع فرق الدفاع المدني العربية بالتعاون والتنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ومناقشة التوجهات الاستراتيجية للأمانة العامة للمنظمة ، وكذلك برنامج تقليل الفجوة الرقمية في العمل الإنساني بين الهيئات والجمعيات الوطنية العربية ، وفكرة الحوار الاستراتيجي.

كما يناقش الاجتماع موضوع "الدبلوماسية الإنسانية والمبادرات" من حيث اقتراح الزيارة الميدانية للوقوف الفعلي على أوضاع اللاجئين في مناطق إيواء اللاجئين العرب بالدول الأوروبية ، ومبادرة مشروع العاصمة الإنسانية التي طرحتها الأمانة العامة للمنظمة .

كما يتكون مبادرتي استحداث يوم عالمي لشهداء الإنسانية ، وكذلك مبادرة تأسيس صندوق لدعم ذوي الشهداء محل نقاش أعضاء الاجتماع فيما سيكون موضوع تعزيز القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة أحد المواضيع المهمة لتعزيز الحماية القانونية للمدنيين في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها وكذلك حماية العاملين في الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

كما سيركز الاجتماع على الأوضاع الإنسانية من خلال الاطلاع على آخر التقارير الإنسانية لأوضاع اللاجئين الأشقاء في ( فلسطين ـ اليمن ـ سوريا ـ العراق ـ ليبيا ) .

هذا ويختتم اللقاء بموضوع الترشيحات الدستورية واللوائح والأنظمة التي تتضمن الترشيحات الدستورية العربية، واقتراح تعديل النظام الأساسي للمنظمة.





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أسعد العزوني

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - أسعد العزوني - بحث استحداث يوم عالمي لشهداء الإنسانية ، وتأسيس صندوق لدعم ذويهم -الحديد- يفتتح -تنفيذية- المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالأردن