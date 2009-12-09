

فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج1

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:31

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







المحتويات

1- مقدمه

2- من هو أياد سعيد ثابت

3- دهليز الضباط الاحرار

4- الخلاصه



(المقدمه )..

تسأل أمريكي عن ابراهام لنكون ..سيجيبك ..(أوه انه محرر العبيد ..الرجل الذي نعرف ان سر ما يكمن في تسريحه لحيته .)...لكنك ان تفتح كتاب في التاريخ السياسي ..فانك ستجد ان تحرير العبيد لم يكن الا ضروره ملحه لتحقيق نصر ابراهام لنكون وانه ما اقدم على اتخاذ هذا القرار الا بعد تداول طويل تم بينه وبين احد اتباعه وقد كان هذا مالكا ومديرا لاحد الموؤسسات الاعلاميه ..واما لحيته ..فلا سر فيها الا بكون أحد الطفلات التي كانت تحبه ..ارسلت له رساله تخبره بان قساوه ملامح وجهه لاتعجب الناخبين وانه من الافضل تهذيبها باطلاق لحيته ...هذه هي الشعوب التي تطلق العنان لنفسها في رسم ملامح قادتها ولكنها تفسح المجال واسعا ورحبا للمتخصصين بالغور في قراءه الاحداث والممارسات السياسيه كيما لاتنتكس وتسقط وينكسر عنقها في وحل النشوه الرومانسيه ...اما نحن فكل مدخرات ثقافتنا السياسيه عباره عن تصورات ولربما تخيلات تم استقراء صورها في مخيله ما ..تاريخ سلطتنا وممارسات القائمين بها يكاد ينحصر في اقصوصات تروي احداهما كيف ان ضيق البال والتوجس بالموت راود الملك غازي قبل ان تصطدم سيارته ويموت ..وكان الحادث مدبرا من الانكليز ...او تصف لنا نوري السعيد وهو يخاطب احد الفقراء الذي اعتاد ان يقف في طريق موكبه ويبدأ بشتمه ..فيقول له ( لو تموت ما أسجنك واسويك بطل ) ..!!أما عبد السلام عارف فلقد ( صعد لحم , وهبط فحم ) حينما تحطمت به الطائره لانه قبل دقائق من صعوده لطائرته كان قد خاطب اهل البصره بقوله ( كذب الذي وصفكم بأشباه الرجال ,,بل انتم الرجال الرجال ) وكان يعني علي بن ابي طالب الذي يورد التاريخ لنا وصفه لاهل البصره في وقته بأشباه الرجال – يا أشباه الرجال ولا رجال ويا عقول ربات الحجال ....- !! .قد تصلح مثل هذه السرديات كمفردات في المماحكات والحوارات العامه التي تدور بين طرفيين ذهبا الى اقصى المواقف ..لكن ان تتحول مثل هذه السرديات الى مضمون ادبي سياسي ..فهذا ما يتجسد فيه معنى السقطه الفكريه ..ولا سقطه تعادل بقيمتها وشكليتها أكثر من ذاك التبسيط الفج الذي رسمت به ملامح الزعامه لعبد الكريم قاسم ..تبسيط اساء ضمنا الى شخصه كقياده سياسيه ظافره , وفجاجه لانظير لها في وضع قياسات متناقضه مع الواقع , وفيها ايضا تجاوز واستهتار غريب بالمصداقيه الوثائقيه واعتمادا غريبا على نهج التناقل الشفهي للحدث ...لقد تحول عبد الكريم قاسم وهو زعيم ثوره انبثقت في اعقد مرحله من مراحل التاريخ الانساني الى رئيس وزراء ينام على الارض وهو يرتدي بيجامته البسيطه ويفترش ارضيه مكتبه الرسمي ..وهذا يظهر في الصوره التي التقطت له وصارت واحده من الايقونات التي تحكي لا قصته الشخصيه بل هي ومن المفترض تسرد قصه رئيس وزراء وقائد عسكري اعجز امتدادات النشاطات المعاديه وفاجئها ..ولا ادري ولا ندري كيف بامكاننا ان نوفق بين هذا الوصف المعقول وبين تصديقنا بالاجابه على السؤال الذي يستفسر عن الكيفيه التي التقطت بها الصوره ..ويكون بان الذي التقطها قام برشوه الحارس الخاص لمكتب الزعيم بمقابل علبه سجائر !؟! كما انه واذا اردنا ان نبسط في تشكيكنا نستطيع فقط ان نتسائل , باي منطق زاهد او متعفف كانت سلوكيه الزعيم محكومه في هذه الحاله والتي جعلته ينسلخ وبلا اي عذر معقول عن روحيته العسكريه الانضباطيه التي تشترط فصل مكان المنام عن موضع الواجب ؟ الامر لايتعلق هنا باي شكل من الاشكال بالزهد والبساطه وانما يدلل على عدم الانضباط والاهمال المتصنع !! عبد الكريم قاسم ليس عريفا ايها الساده .والعريف المنضبط يهيء مكان نومه وفق ضوابطها العسكريه ....اما (السفرطاس ) وهو – عباره عن اناءات معدنيه تركب واحده فوق الاخر وتحكم بمشد معدني _ ويستخدم في حفظ الطعام ونقله ..فان قصته قصه ,ولها سرديات متعدده ..الا ان اكثرها لفتا للنظر تلك التي تشير الى وفد رسميا ياباني كان حاضرا في زياره لمكتب الزعيم وحينما حان وقت افطاره (كان حينها صائما ) تفاجىء اليابانيون بان الزعيم وهو جالس على منضده مكتبه يتناول السفرطاس ويقوم بفتحه ,فيفرد اناء فيه كباب ومن ثم اناء فيه ارز مطبوخ والثالث وفيه المرق ...لم يتبقى لراويه القصه هذه الا ان يذكر بان واحد من الوفد الياباني نهض حينها هاتفا

- من ؟ صعصه مضيفنا ؟ يا فرحتنا يا فرحتنا ..

فيا لبؤسنا ويا لفقر ثقافتنا وسذاجه سردياتها ..ويا للعجب كيف ان زعيمنا صعصعه هذا ..وفي قصه اخرى يجعل الاسطول السادس الامريكي الذي كان قد تحرك في الخليج متوجها الى المياه العراقيه ..ان يتراجع بعد ان قام بخداعه وتخويفه باستعراض عجلات عسكريه كانت تحمل فوقها جذوع نخل تم غشها بقماش الجادر لكي تبدوا مثل الصواريخ الستاتيكيه الروسيه ..!! ومن ثم يوجه الزعيم تحذيرا للاداره الامريكيه بوجوب تراجعها عن قرار الهجوم على العراق والا فانه سيكون مضطرا لقصف المناطق الحيويه في الخليج ...

يتبع ...









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن - الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

