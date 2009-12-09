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رياح التغييرتهب بقوة متزايدة على السعوديه


محمد النعماني
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:01
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


المثل الإنجليزي يقول (المصائب نادرا ما تأتي فرادى) ولذلك فالحرمان من الثروة قد تودي الي ثورة بعد هبوب رياح إجراءات التقشف وتخفيض الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثير العدوان السعودي على اليمن على السعوديه بخسائر اقتصادية".هائله
تلك الاحراءات تهب بقوة متزايدة على الشباب والمجتمع السعودي التي تشهد كل يوم مزيد من التخوف والانهيارفي اوضاعهم المعشيه والاقتصاديه ومن الحرمان من السفر ومن ان يركبوا سيارات فارهة، وان يتناولوا طعامهم في مطاعم فاخرة، أو يرتشفوا قهوتهم في لوبيات فنادق النجوم الخمسة،
هناك صعوبه للمجتمع السعودي التعايش مع إجراءات التقشف والأوضاع الاقتصادية المنهاره الان في السعودية وعدم الارتياح للانفاق العسكري الهائله في تموين الصراعات والحروب في اليمن وسوريه والعراق وليبيا والجماعات الجهاديه في العالم
ويتساءل المواطن السعودي قائلا : لماذا لايثم انفاق تلك الاموال في تحسين مستوة حياتنا المعشيه والحد من اجراءات التقشف والبدء في اجراءات التقشف في الانفاق العسكري وشراء الاسلحه وتموين الصراعات والحروب في اليمن وسوريه والعراق وليبيا ودعم الجماعات الجهاديه والارهابيه في العالم وماعلاقتنا نحن بعودة الشرعيه للحكم في اليمن اذا كل تلك الحرب على حساب حياتنا المعشيه مصاريفنا و ميزانية عوائلن وماعلاقتتا بالحرب واسقاط الشرعيه في سوريه وماعلاقتنا بالحرب في العراق وليبياء وكل هذا الدمار حيت اصبحنا اليوم بسب سياسيات الاسرة الحاكمه في السعوديه نحن المواظنين العاديين ارهابين وقتلا في نظر اهلنا في اليمن وسوريه والعراق وليبيا وفي كل مكان مخيفا ما تقوم بها السعوديه في العالم قد تورطت للاسف في اليمن وعليها ايقاف الحرب والعدوان والاغتذار للشعب اليمني ودفع التعويضات اللازمه للخروج من ورطه السعوديه في اليمن
ويقول أبو طالب: "المواطن الذي سيتحمل نتائج ما حدث ليس من العدل تركه وحيدا يواجه مصيره أمام جهات تستطيع فعل ما تشاء كالبنوك وغيرها من المؤسسات المتنفذة، فالدولة في النهاية مسؤولة عن حمايته من استغلال تلك الجهات لهذه الظروف وتحويل حياته إلى جحيم"
ولكن .خالد السليمان يقول في عكاظ السعودية إنه "حتى لو صحح بعض أفراد المجتمع عاداتهم الاستهلاكية في الإنفاق، فإن هناك من سيجد صعوبة في التعايش مع الانخفاض الذي سيطرأ على دخله الشهري بسبب إلغاء العديد من بدلات وميزات مرتبه".
اما صحيفه التحرير المصرية، فتقول: "ما زالت رياح التقشف تهب بقوة متزايدة على السعودية التي تشهد كل يوم تجلياً جديداً لسياسات الخصخصة وتقليل الدعم وتخفيض الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثير الحرب اليمنية على المملكة بخسائر اقتصادية
وهناك من السعوديين هناء في لندن من يطالب بان تهب رياح التغيير في الحكم والسلطه والثروة بقوة متزايدة على السعوديه باجداث تغييرات واصلاحات جدريه في السعوديه وان تلك الرياح قادمه من اليمن والشام وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا





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محمد النعماني

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الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - محمد النعماني - رياح التغييرتهب بقوة متزايدة على السعوديه