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العادة والإسلام ...


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 23:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الإسلام العادة ..!!
عادة
* العَادَةُ : الحالةُ تتكرَّر على نهج واحد
كل ما ألفه الشخص حتى صار يفعله من غير تفكير ، أو فعل يتكرر على وتيرة واحدة
المثل العربي : من شب على خلق شاب عليه
المُسلم غالبا تعود ألا يُفَكر خارج الصندوق .. يصدق أو يردد كل ما تعود علي سماعه من رجال الدين
مثلاً عندما إنتشرت موضة الإعجاز العلمي للقرآن تعود المُسلم علي تكرار كل ما يسمع أو يقرأ وكأنه هو ذاته من إكتشف أمر الإعجاز وحقيقته ودون بحث ولو سريع في حقيقة ما يردده كتبة ذلك الإعجاز
تعود المُسلم علي سماع أو قراءة تخاريف وحواديت من تراث البدو عن النبي محمد مثل قصة زواجه في الجنة من نساء لم يعاصرهم في حياته ويعتقد أن تلك التخاريف قمة التعظيم لرسول الإسلام رغم غرابة وتفاهة الحواديت وإفتقادها للذوق والحس الإنساني والأخلاق السوية (رابط)
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=184871
بالطبع تعود المُسلم علي سماع تكرار عصمة الرسول وأنه أفضل الخلق وخير المرسلين ووو....ولذا تجد مثل هذة الأمور المخجلة إنسانياً لا تنال إهتمام المُسلم فقد تعود علي تمجيد كل ما يشاع عن الرسول من عصمة وخُلق حتي عندما تحكي كتب التراث قصة إغتصابه طفلة بعمر أحفاده يجد المُسلم لرسوله بحسب التعود مخرج و عذراً بل وحكمة أن يفُض غشاء طفلة أبو بكر الصديق كإعلان عن وحدة الهدف ما بين الشخصيتين و الإعلان عن أواصر الحب المتبادل والثمن فُض غشاء بكارة طفلة....!!!
المُسلم يؤمن أن الله أباح له الزواج مثني وثلاث ورباع وما ملكت اليمين ( أي العبيد والسبايا) ولكنه تعود سماع أو قراءة أن رسوله يمتاز بطاعته لله وبعصمته وحسن السير والسلوك .....!!!ولذا له (للرسول) مطلق الحق في مخالفة أمر الله ....إزدواج في المعايير و المُسلم بحسب التعود لا يجرؤ علي مناقشة ذلك الأمر وإلا .....!!!!!
أعتقد الإسلام العادة لم يترك للمؤمن مساحة للمراجعة والتفكير السوي من أكبر شخصية حتي أصغر شخص فالدولة (الإعتبارية )صار لها دين رغم أن الدولة لا تمارس الفروض ( كالحج والصلاة والصوم و.....!!) ولم تشهد لله ورسوله ولكن تعود المُسلم علي قراءة و سماع جملة (المادة الثانية في دستور دولة مصر)
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع  ....
مثلا رغم الرفض القاطع للدولة الدينية لأنها تمثل قمة العجز الإنساني و الثقافي والفكري والجهل والتدني العلمي والأدبي والأخلاقي بل ودليل دامغ علي عنصرية الأغلبية كان يمكنهم كتابة الدستور هكذا
الإسلام دين الغالبية ولغتهم الرسمية العربية والشريعة مصدر ....ألخ ....ولكنه الإسلام العادة وليس التدين و العبادة التي يغلب علي معتنقيها التأمل والبحث والتفكير ..
العادة أن يصدق المُسلم ما ترويه الحواديت
ثم يُبيِّن الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم أن للشهيد عند الله ستَّ خصال؛ ((يُغفَر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مكانه في الجنة، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويُزوَّج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويَشفع في سبعين من أهله))؛ رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني؛ عن المقدام بن معدي
ختاماً:
الإسلام العادة مافائدته ؟
هل الشعوب عامة والإسلامية علي وجه الخصوص في ممارسة العادات الإسلامية تمكنت من إكتشاف مواهب أو قدرات أو حتي أخلاق رفيعة وعلوم عاونت في مسيرة ثقافة الجندر ؟
ما هو وجه التقارب ما بين العادة الدينية وبين العادة السرية؟.





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عدلي جندي

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