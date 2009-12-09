أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عارف معروف - الديمقراطية الليبرالية والشعبوية وهواة شراء البضائع الستوك .....





اخر الافلام











المزيد.....

الديمقراطية الليبرالية والشعبوية وهواة شراء البضائع الستوك .....


عارف معروف
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 20:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اعلن فوكوياما "نهاية التاريخ " غب انهيار الاتحاد السوفيتي و" موت الماركسية ". وردد ما حسبه احتذاءا لهيجل ، وهو الذي أ كد انه تلميذه : ليس بعد اليوم من تاريخ فالديمقراطية الليبرالية انتصرت انتصارا نهائيا ، ليس كمرحلة اوتشكيلة اجتماسياسية عابرة وانما كصيغة مثلى ونهائية توصل اليها البشر ، وسيواصلون العمل عليها دون ان تظهر تحديات جادة في وجهها . وسيكون التاريخ ، بعد اليوم، تراكما لوقائع لا ترتفع الى مستوى التحديات الجذرية على صعيد التشكيلات الاجتماعية والبنى السياسية .
لقد قوّض فوكوياما ، في الواقع ، محتوى الديالكتيك الهيجلي ، بتأكيده على حتمية تاريخية اخرى بدلا من الحتمية التاريخية الماركسية التي كانت طوال قرن من الزمان ، تقريبا ، موضوعا لنقده ونقد كل مدارس وتيارات الفكر الرأسمالي والليبرالي .
ومنذ اكثر من عقدين عملت جامعات ومراكزبحوث واعلام الغرب ، كلها ، على الترويج للديمقراطية الليبرالية كحقيقة نهائية مستعيرة وصف فوكوياما في ان الامر يشبه عربات تتجه الى مدينه معينة ، قد تتعطل بعضها ، وتتأخر اخرى، وتتيه ثالثة، لكنها ستصل جميعا ،وحتما ، الى ذات المدينه، والفرق في مدة وأوان الوصول لا اكثر.
لقد غضّت هذه الدعاية النظر عما افرزته الديمقراطية الليبرالية من تحديات مميته خلال بضعة عقود اهمها الفاشية والنازية وكانت انتقائية في امثلتهاوتصادر على المطلوب، كما كانت تتهم الماركسية مثلا . وقد عملت وتعمل هي واتباعها في منطقتنا، عل اساس ان الديمقراطية الليبرالية واساسها المتمثل في الاقتصاد الحر ، قدر حتمي وكلمه اخيره في مسيرة البشرية ومن هنا هاجمت وتهاجم الدولة الوطنية ، الاقتصاد المخطط ، القطاع العام ، السياسات الحمائية ....الخ داعية الى فوضى " خلاقة " تحطم كل هذه البنى والمرتكزات لتنبعث من خلالها بدائلها المناسبة لها ولاحتكاراتها ولوكلائها المحليين.
ان الشعبوية الراهنة ، التي ارتفع قدحها في الولايات المتحدة وتمكنت من تولية " ترامب " على سدة الرئاسة ،والتي تجد لها ، اليوم اصداء ، في اوروبا وفي ارجاء اخرى من العالم .... قد تدشن بدايات لتحديات كبيرة ومميته تخرج من رحم الديمقراطية الليبرالية كما خرجت وصعدت النازية في ثلاثينات القرن الماضي... وحينذاك ستكون " بداية لتاريخ "جديد ...عكس ما استبشر به السيد فوكوياما وتبعته جوقة المروجين لذات الفكرة ... ومعهم اتباعهم وتلاميذهم هنا، في العالم العربي والعراق ....اولئك التلامذة الخائبون ، الذين كانوا ، دائما ، مستهلكين ومهللين لما تعرضه محلات البضائع الاجنبية من ستوكات حتى بعد نهاية مواسمها !





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عارف معروف

إجمالي القراءات: 381,324
المقالات المنشورة: 121
- بين جيفارا وباتيستا ....بين تشومبي ولومومبا .....
- آخر العمالقة ...
- أكثر من يساري وأبعد من حداثوي .....
- قرب عرين السلطة ...مشهدان شخصيان في زمنين مختلفين....
- شيوعيو - عزيز محمد - وساطع الحصري والعلم العراقي !
- ما بين برنارد ليفي ومحمود الحسن .... !
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي ... ما علاقة ما حصل بصنعاء ...
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي تتطلب فتح تحقيق دولي ..... ...
- من يفتح بوابة الموصل وعلى اي اتجاه ؟
- من صداقة - ادرعي - الى تأبين -بيريز -.....
- هل جاء العبيدي بجديد ؟!
- كل رمضان وانتم....أسمن وأكذب وأكثر قسوة ....
- الفلوجة مدينة عراقية، نعم ، لكن تحريرها ليس شأنا عراقيا !
- سر العفو عن محمد الدايني....(2)
- سرّ العفو عن محمد الدايني ....(1)
- على العكس ، اللجنة قالت كل شيء وبأوضح عبارة !
- اميّ لا تعرف البكيني ....
- سايلو الحبوب...ام مرحلة دامية جديدة ؟
- انا السلطان !
- قرار السيد البارزاني ، اصلاح مالي ام فضيحة ؟

المزيد.....


أخبار عامة
- مباشر - كأس الأمم الأفريقية 2017: تابعوا مباراتي الجزائر - ا ...
- قاهر النهر.. دون كيشوت الغرب الإفريقي
- مباشر .. تونس والجزائر تتصارعان على بطاقة واحدة لربع نهائي ك ...
- أنقاذ جروين من الفندق المغمور بالثلوج في إيطاليا
- هجمات إلكترونية تستهدف السعودية
- إندونيسيا توقف 17 شخصا بشبهة ارتباطهم بداعش
- ميانمار تطلب وقتا لحل أزمة مسلمي الروهينغا
- سويسرا تواجه الطائرات بدون طيار بمدافع التشويش خلال منتدى دا ...
- تبادل الاتهامات في مفاوضات أستانا
- وجهاً لوجه وعلى طاولة واحدة ...اجتماع هو الأول من نوعه بين ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عارف معروف - الديمقراطية الليبرالية والشعبوية وهواة شراء البضائع الستوك .....